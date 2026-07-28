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Titularizare 2026: Peste jumătate dintre candidați au obținut note peste 7 la proba scrisă. Când începe repartizarea pe posturi

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Rezultate Titularizare 2026. Foto Getty Images
Rezultate Titularizare 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Peste jumătate dintre candidați au obținut note peste 7 Cum și până când pot fi depuse contestațiile Când are loc repartizarea pe posturile vacante Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a deveni profesor titular

Ministerul Educației și Cercetării a publicat marți, 28 iulie, rezultatele inițiale ale probei scrise din cadrul concursului național de Titularizare 2026. Din cei 31.623 de candidați care au primit note, 16.140 au obținut cel puțin 7, pragul necesar pentru ocuparea unui post pe perioadă nedeterminată, dacă îndeplinesc și celelalte condiții prevăzute de metodologie. Contestațiile pot fi depuse până pe 29 iulie, iar repartizarea pe posturile vacante va avea loc în perioada 5-6 august.

Digi24.ro prezintă situația notelor din fiecare județ, pe baza datelor publicate în centrele de concurs și pe platforma titularizare.edu.ro.

Peste jumătate dintre candidați au obținut note peste 7

La proba scrisă organizată pe 21 iulie s-au prezentat 33.881 de candidați, reprezentând 84,71% din totalul celor 39.996 care aveau drept de participare. În timpul examenului, 2.187 de candidați s-au retras, dintre care 2.101 din motive personale și 86 din motive medicale, iar alți 52 au fost eliminați, inclusiv 20 pentru fraudă sau tentativă de fraudă. În total, au fost evaluate digitalizat 31.623 de lucrări, dintre care 6.523 aparțin absolvenților din promoția curentă.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării:

  • 16.140 de candidați (51,04%) au obținut note de cel puțin 7;
  • 28 de candidați au fost notați cu 10;
  • 10.874 de candidați (34,39%) au primit note între 5 și 6,99.

Rezultatele marchează o creștere semnificativă față de sesiunea precedentă, când procentul notelor de minimum 7 la afișarea inițială a fost de 43,52%. În cazul absolvenților din promoția curentă, rata notelor de cel puțin 7 a ajuns la 45,15%, comparativ cu 40,11% în 2025.

Cum și până când pot fi depuse contestațiile

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestații la sediile inspectoratelor școlare sau prin mijloace electronice, potrivit procedurilor stabilite de fiecare inspectorat. Cererile pot fi depuse:

  • marți, 28 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00;
  • miercuri, 29 iulie, până la ora 12:00.

Rezultatele finale vor fi publicate pe 4 august, atât online, cât și la sediile inspectoratelor școlare.

Când are loc repartizarea pe posturile vacante

Repartizarea candidaților pe posturile didactice vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată este programată în perioada 5-6 august, în ședințe publice organizate de inspectoratele școlare.

Posturile vor fi atribuite în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, în funcție de opțiunile exprimate de candidați și de catedrele disponibile.

Ce condiții trebuie îndeplinite pentru a deveni profesor titular

Obținerea unei note de cel puțin 7 la proba scrisă nu este suficientă pentru dobândirea statutului de titular. Conform metodologiei, pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau la inspecția specială la clasă, susținută în profilul postului.

În cazul angajării pe perioadă determinată (suplinire), pragul minim este nota 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică ori la inspecția specială.

Concursul național de Titularizare include două componente: o inspecție specială la clasă sau o probă practică, în funcție de disciplina de concurs, urmată de proba scrisă, susținută la nivel național. După publicarea rezultatelor finale și repartizarea din 5-6 august, candidații care îndeplinesc toate condițiile prevăzute de metodologie vor putea ocupa posturile didactice vacante disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea mediilor obținute și a opțiunilor exprimate.

Editor : C.S.

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