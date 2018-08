Tot mai puține grădinițe de stat. De ce le aleg românii pe cele private

Unităţile de învăţământ private din România se extind cu fiecare an, în detrimentul celor de stat. O analiză pe 10 ani, realizată de Institutul Naţional de Statistică, arată că numărul grădiniţelor private s-a dublat, iar cel al instituţiilor de stat s-a diminuat cu 20 de procente. Programul prelungit până seara şi grija pe care educatorii o au faţă de copii sunt criteriile cele mai importante pe care părinţii le-au luat în calcul.

O grădiniţă din Capitală s-a deschis în anul 2014, având 2 copii înscriși. Astăzi, găzduieşte aproape 200 de copii, în două sedii.

„Avem program inclusiv în perioada de vară, urmăm un program de summer camp. Avem un sistem de monitozare la care părinţii au acces cu user şi parolă, pe zona de comunicare primesc feed back-uri constant de la profesorii de la sală”, spune Mădălina Postelnicu, directoarea grădiniţei.

Grija pe care educatorii o au de faţă de copii este unul dintre cele mai importante aspecte pe care părinţii l-au luat în calcul, când au ales grădiniţa privată:

-Am prospectat un pic piaţa înainte de a-mi duce copilul la 1 an şi 10 luni şi am vizitat o grădiniţă de stat şi 3 private. Prima care era de stat avea o educatoare la 18 copii.

-Faptul că aici ştiam că ele sunt bine până la ora 19 ne crea nouă un sentiment de relaxare.

Pentru programul scurt fără masă, părinţii plătesc 1.450 de lei pe lună. Dacă vor şi masă preţul creşte la 1.650 de lei pe lună, iar pentru program lung, până la ora 19.00, trebuie să achite 1.950 de lei pe lună. În preţ nu sunt incluse disciplinele opţionale, cum ar fi lecţii de pian sau limbă germană.

În ultimii 10 ani, numărul grădiniţelor private a explodat de la 194 de unităţi la 346, potrivit datelor INS.

„Trebuie să ne gândim cât muncesc aceşti părinţi ca să aibă această posibilitate şi câte resurse consumă pentru educaţia privată a copiilor lor, ceea ce este puţin nedrept, pentru că statul trebuie să livreze un serviciu public de educaţie de calitate. Sunt prea mulți copii în sălile de clasă, se învaţă în continuare în 3 schimburi în unele şcoli”, spune Daniela Vişoianu, expert în educaţie.

Ultimele date mai arată că numărul unităţilor de învăţământ, în proprietate publică de stat a scăzut cu peste 20%, în ultimii zece ani, de la aproape 8.100 de unităţi în 2006 la 6.309 de instituţii, la finalul anului 2016.

Etichete:

,

,

,