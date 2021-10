Ultima zi de școală, urmează o vacanță de două săptămâni. Expert în educație: O criză profundă, 159 de zile s-a învățat online

Elevii intră în vacanță pentru două săptămâni. Experții în educație trag un semnal de alarmă: materia nu va putea fi recuperată, iar învățământul online este în continuare nefuncțional.

Christian Comșa, președintele Asociației Școlilor Particulare din România, a vorbit la Digi24 despre impactul acestei măsuri asupra învățământului.

Nu au fost prezentate celelalte măsuri care vor fi luate pentru a opri răspândirea virusului. Cei afectați sunt copiii. Se închid unitățile de învățământ fără să luăm în calcul și măsuri reale. Peste două săptămâni vom fi în aceeași situație.

Suntem într-o profundă criză în zona educației despre care se vorbește foarte puțin.

Nu mai pot fi recuperate aceste două săptămâni.

Pentru copiii de gimnaziu, școala cu prezență fizică a fost suspendată 159 de zile. Un an școlar are 170 de zile. Vorbim de un an școlar pierdut, iar pierderile vor fi cu siguranță foarte mari.

Ministerul Educației susține ca vacanța care începe de luni pentru toți elevii să fie nu mai mult de două săptămâni, ca să permită recuperarea prin modificarea structurii anului școlar, a declarat, joi, la Digi24 ministrul interimar al Educației, Sorin Cîmpeanu.

"Nu mai târziu de 5 noiembrie vom avea decizia de modificare a structurii anului școlar. Două săptămâni de vacanță e maximul care poate fi recuperat prin modificarea structurii anului școlar.

Elevii din anii terminali nu vor avea de suferit din perspectiva numărului de săptămâni de cursuri.

Nu susțin o vacanță mai mare de două săptămâni", a conchis Cîmpeanu.

În schimb, ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila, a declarat joi seara, la Digi24, că vacanța ar putea fi prelungită dacă nu va produce efecte pozitive.

Editor : Georgiana Marina