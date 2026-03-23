Foto Un elev de 14 ani a participat la Olimpiada Națională de Informatică chiar de pe patul din spital: „A trebuit”

Sursa foto: Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu/Facebook

Un pacient minor al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu a susţinut, luni, Olimpiada Naţională de Informatică de pe patul de spital.

Darius Andrei Tănăsoiu are 14 ani şi este elev al Colegiului Naţional "Spiru Haret" din Târgu Jiu, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a spitalului.

El s-a calificat la Olimpiada Naţională de Informatică şi trebuia ca duminică să plece spre Baia Mare, unde a avut loc etapa naţională.

Sâmbătă dimineaţă, băiatul a fost supus de urgenţă unei intervenţii chirurgicale şi nu a mai putut pleca.

"Este a trei participare la o olimpiadă naţională. Am luat şi menţiune şi locul II în clasa a V-a. Anul acesta sper la o medalie de argint sau de bronz. Mi-a fost cam greu, dar a trebuit să particip, pentru că de aceea am muncit. Este materia mea preferată informatica. Îmi doresc să particip la mai multe olimpiade şi concursuri şi să am rezultate mai bune", a declarat Darius Andrei Tănăsoiu.

Darius se află internat în Secţia Chirurgie Generală I a SJU Târgu Jiu, potrivit purtătorului de cuvânt al unităţii medicale, Mihaela Ţicleanu.

"Prin determinarea sa şi pasiunea de care dă mereu dovadă, Darius a reuşit să facă imposibilul posibil, aşa că, în dimineaţa zilei de astăzi, alături de o comisie de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, care l-a supravegheat, Darius a susţinut etapa naţională a acestei olimpiade chiar din salonul unde este internat. Efortul acestui copil, care nu are decât 14 ani, merită respectul întregii comunităţi şi arată că adevăraţii campioni nu sunt doar cei care câştigă medalii, ci, mai ales, aceia care au curajul să meargă mai departe atunci când cel mai la îndemână ar fi fost să renunţe", a declarat Mihaela Ţicleanu.

Top Citite
Rachetele antinavă NSM pot dota navele, bateriile de coastă şi elicopterele.
1
Presa rusă acuză: România și alte țări NATO creează „un coridor al morții” la Marea Neagră
explozie turcia
2
Explozie într-un district al Istanbulului: două clădiri s-au prăbușit, trei oameni au...
Submarin iranian
3
Povestea celor trei submarine pe care Iranul le-a luat din Rusia. Unul tocmai a fost...
SAR operation at Kharkiv apartment block hit by Russian missile, Ukraine - 07 Mar 2026
4
Noua rachetă rusească „Izdeliie-30” face ca atacurile să fie mai greu de anticipat: a...
Israel-U.S. Joint Strike Hits Iranian Oil Depot Tanks
5
„Rezultatul propriului nostru comportament”. Jurnal în vreme de război din cercul...
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Digi Sport
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Liceul Cosbuc
Un profesor de la Liceul „Coșbuc” ar fi agresat un elev. „N-am știut până ieri cine este acest om”. Poliția a emis ordin de restricție
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Zeci de oameni au fost evacuați
Donald Trump
Motivul pentru care lui Donald Trump ar putea să-i fie interzis accesul la Jocurile Olimpice de vară din 2028 de la Los Angeles
paciet in pat de spital
Infecții nosocomiale la Spitalul Județean din Piatra Neamț: patru morți. Manager: „Nu se poate face dezinfecție așa cum trebuie”
hacker gettyimages
Soldați mobilizați pentru a restabili accesul la IT într-un spital polonez după un atac cibernetic. Cine s-ar afla în spatele loviturii
Recomandările redacţiei
Scumpire caburanti
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților...
BUCURESTI - CONSILIUL CONCURENTEI - CONFERINTA
Cosmin Marinescu, BNR: „Inflația va scădea abia în a doua parte a...
dacian ciolos la parlament
Nicuşor Dan a anunțat că îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie...
simion aur inquam george calin
AUR a atacat la CCR bugetul de stat pentru 2026. Care sunt motivele...
Ultimele știri
Avertismentul șefului ANRE: „O criză energetică trece în 3-5 ani, odată începută”. „Piața este prima care reacționează”
Cum vrea Primăria Capitalei să curețe Bucureștiul de graffiti. Ciucu: Îmi este rușine de halul în care arată orașul”
Comisia Europeană cere statelor UE să înceapă mai devreme stocarea gazelor pentru iarnă, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unei mirese care a divorțat la trei minute de la nuntă. Ce i-a spus mirele a revoltat-o complet
Cancan
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Fanatik.ro
Ofertă pentru fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru Turcia – România: „Salariul, mai mult...
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
Cum își face, de fapt, cruce Gigi Becali. Detaliul pe care puțini români l-au observat la patronul FCSB
Adevărul
West Point avertizează că blocarea strâmtorii Ormuz va sufoca industria de apărare a SUA
Playtech
Cum poţi recupera banii împrumutaţi cunoştinţelor chiar dacă nu ai făcut contract. Sfatul avocaţilor: ai 3...
Digi FM
Alan Ritchson, starul din „Reacher”, acuzat că și-a bătut vecinul. Scenele teribile s-ar fi desfășurat sub...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Memorabil: l-a sunat pe Cristiano Ronaldo și propunerea portughezului l-a lăsat fără cuvinte! ”Un milion de...
Pro FM
Mario Fresh rupe tăcerea despre Alexia Eram: „Ne mai vedem din când în când”. Ce relație au la doi ani de la...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Scenariul negru privind Strâmtoarea Ormuz: „Dacă Rusia și China decid să sprijine Iranul, Teheranul poate...
Newsweek
Șanse aproape zero ca ajutoarele la pensie să se dea înainte de Paște. Banii, „blocați” la CCR
Digi FM
Negresă de post pufoasă și ușor de făcut acasă. Rețeta simplă pentru cei care țin post sau au o dietă vegană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Steven Spielberg, adevărul despre cum e să lucrezi cu Tom Cruise. Ce face actorul în fiecare dimineață pe...
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...