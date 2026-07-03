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Un elev în vârstă de 9 ani din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală, după ce a rezolvat 100 de calcule în 3 minute

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Un elev în vârstă de 9 ani din Focșani a devenit campion mondial la aritmetică mentală, după ce a rezolvat 100 de calcule în 3 minute. Foto: Facebook
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Un elev în vârstă de 9 ani de la Şcoala Gimnazială "Anghel Saligny" din Focşani a câştigat titlul de campion mondial la aritmetică mentală în cadrul competiţiei World Association of Mental Arithmetic Schools (WAMAS) 2026, desfăşurată la Istanbul, performanţa fiind remarcată şi de autorităţile locale.

Potrivit primarului municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, Daniel Sava a obţinut primul loc în competiţia la care au participat peste 400 de copii din 16 ţări, după ce a rezolvat 100 de calcule mentale în doar trei minute, fără nicio greşeală.

"Din Focşani, din inima Vrancei, un copil a reuşit să cucerească lumea prin inteligenţă, perseverenţă şi disciplină. La doar 9 ani, Sava Daniel, elev al Şcolii Gimnaziale 'Anghel Saligny', a devenit Campion Mondial la Aritmetică Mentală în cadrul competiţiei WAMAS 2026 de la Istanbul, unde peste 400 de copii din 16 ţări şi-au demonstrat cunoştinţele şi abilităţile. În doar 3 minute, Daniel a rezolvat 100 de calcule mentale, fără nicio greşeală. O performanţă extraordinară, care vorbeşte de la sine despre o minte sclipitoare şi despre sute de ore de pregătire, disciplină şi răbdare. Daniel este campion naţional la şah blitz, component al lotului naţional de şah, deţinător al unui record mondial în aritmetică mentală şi laureat la numeroase competiţii internaţionale. Povestea lui ne dovedeşte că marile performanţe nu ţin de vârstă şi nici de locul din care porneşti, ci de curajul de a visa, de dorinţa de a munci şi de oamenii care cred în tine", a transmis edilul pe pagina sa de Facebook.

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Daniel Sava este multiplu campion naţional la Olimpiada Naţională de Aritmetică Mentală SmartyKids, cea mai mare competiţie de profil din România, şi a obţinut în ultimii ani numeroase distincţii la concursuri internaţionale.

Aritmetica mentală este o metodă de calcul care contribuie la dezvoltarea memoriei, atenţiei, concentrării şi gândirii logice, prin efectuarea rapidă a operaţiilor matematice fără utilizarea unui calculator sau a altor instrumente de calcul.

Abilităţile dezvoltate prin această disciplină s-au reflectat şi în rezultatele obţinute de Daniel în şah, acesta fiind campion naţional la şah blitz, component al lotului naţional şi numărându-se printre cei mai valoroşi tineri şahişti ai României la Campionatul Naţional Individual de Şah pentru copii şi juniori din acest an.

Editor : A.P.

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