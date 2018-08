Unde vor să studieze doi dintre elevii excepționali ai României

În ciuda tuturor problemelor din şcoli şi a sistemului de educaţie învechit, elevii români nu s-au intors cu mâna goală de la olimpiadele internaţionale. Doi adolescenţi din Constanţa au obţinut medalii la concursurile de chimie şi fizică desfăşurate în Portugalia şi Cehia.

Ambii olimpici sunt elevi ai Colegiului Național Mircea cel Bătrân din Constanța.

Hakan are 18 ani şi şi-a descoperit pasiunea pentru ştiinţele exacte încă din şcoala generală. La cea de-a 50-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Chimie desfăşurată la Bratislava şi Praga a obţinut medalia de argint. Nu este o premieră pentru el. Mai are acasă încă patru. Vrea să devină medic şi spune că pregătirea de la olimpiade îl ajută enorm.

„Olimpiada internaţională a constat în 11 zile, dintre care două de probă, o probă experimenală şi una teoretică, amândouă de câte 5 ore, amândouă probe au fost probe lungi cu un număr variat de task-uri”, povestește Hakan Calila.

„Cred că cea mai mare realizare nu este o nouă medalie, ci ceea ce a devenit el: un tânăr ambiţions, un tânăr care ştie şi este foarte încrezător, îşi poate propune obiective înalte, ştie cum să le atingă şi cred că ăsta e cel mai mare câştig al său”, subliniază Doina Bălașa, profesoară de chimie.

Un alt absolvent al liceului din Constanţa şi-a completat colecţia de trofee cu medalia de bronz obţinută la Olimpiada de Fizică de la Lisabona.

„Subiectele erau concepute în aşa fel încât tratau lucruri destul de dificile, dar ne ofereau cumva nişte hinturi, nişte sfaturi cum să le abordăm”, spune Răzvan Mihai Ursu.

În perioada 19-29 iulie a avut loc a 50-a ediţie a Olimpiadei Internaţionale de Chimie, care s-a desfăşurat la Bratislava şi la Praga. Lotul olimpic al României a obţinut o medalie de bronz şi trei medalii de argint.

Tot în luna iulie, s-a desfăşurat la Lisabona şi Olimpiada Internaţională de Fizică de la care a adunat la start 400 de concurenţi din 90 de ţări.

Deși Hakan spunea în urmă cu câțiva ani că se gândește să plece la facultate în străinătate, până la urmă el va studia Medicina la Bucureşti, însă Răzvan Mihai Ursu va pleca la facultate în Germania, relatează News.ro.

„Vreau să devin medic, în principiu mi-ar plăcea ceva pe imagistică sau poate chiar chirurgie. Sunt de părere că medicina care încă se face la noi în ţară la un nivel înalt şi la Universitatea din Bucureşti şi la cele din Cluj şi Iaşi”, a afirmat Calila Hakan, joi, într-o conferință de presă.

Răzvan îşi doreşte ca din toamnă să fie studentul Universităţii Tehnice din Munchen. „În toamnă vreau să fiu student la Universitatea Tehnică din Munchen, la Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei şi acum aştept răspunsul. Procesul de aplicaţie este mai târziu decât în România sau alte ţări, cum ar fi Marea Britanie şi SUA, dar sunt convins că răspunsul va fi unul pozitiv”, a spus medaliatul cu bronz.

El şi-ar dori să devină inginer aerospaţial, dar va lua o decizie după absolvirea facultăţii. „De mic am fost pasionat de spaţiu şi cred că cariera pe care vreau să o urmez este aceea de inginer aerospaţial. Dar momentan nu ştiu. Cred că prin faptul că am ales această specializare mi se vor deschidem alte orizonturi, se deschid foarte multe subiecte şi s-ar putea ca peste trei ani când voi termina licenţa să am o perspectivă cu totul diferită”, a afirmat Răzvan Mihai Ursu.

Etichete:

,

,

,

,

,