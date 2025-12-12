Universitățile din România încearcă sa compenseze din fonduri proprii banii de burse tăiați de Guvern. Universitatea de Științele Vieții din Iași, de exemplu, a oferit pentru 100 de studenți cu posibilități reduse masă și cazare gratuite. Au fost oferite burse și celor care vor să dea o mână de ajutor în campus, ca un loc de muncă part-time. Dacă anul trecut primeau burse din banii oferiți de minister 40% dintre studenți, anul acesta banii ajung doar pentru un sfert dintre ei.

Anișoara Lupu este din Galați și studiază Horticultura la Iași. Anul trecut a avut bursă socială și i-a fost mai ușor să plătească masa la cantina studențească și cazarea la cămin. Anul acesta, odată cu reducerea fondului de burse, ajutorul nu a mai venit. Totuși, ca sa îi fie mai ușor, a primit din partea Universității o masă gratuită zilnic.

„Ne afectează un pic pe unii dintre noi, mai ales cei care nu au nici loc de muncă, nici susținere din partea părinților”, recunoaște Anișoara.

Pentru a preveni retragerea studenților care contau pe bursă ca să se întrețină, Universitatea de Științele Vieții din Iași suportă o parte din cheltuielile tinerilor, din fonduri proprii.

„Avem peste 100 de studenți în aceste condiții, iar diferența de 800 reușim să o acoperim din fondurile pe care le primim de la minister”, spune prorectorul Universității Științele Vieții Iași, Vasile Stoleru.

Studenții primesc masă, cazare gratuită și, unii dintre ei, și un ajutor financiar lunar de 330 de lei.

„Sunt laboratoarele care, de exemplu, sunt obligatorii și nu putem lipsi. Deci, da, cumva ne dă viața peste cap că și muncim. Poate nu avem destui bani și atunci există abandonul școlar”, spune o tânără.

„Nu puteam să mă împart între ore, cursuri și lucru. Am un program foarte încărcat la facultate”, susține o altă studentă.

Sunt, de asemenea, studenți care primesc o bursă de 1.000 de lei, pentru că ajută la treburile din campus.

„Când terminăm sandvișurile, daca ni se pare că sunt cam mici ca greutate, luăm si cântărim la cantar”, îi explică bucătăreasa studentei.

Și la Universitatea Transilvania din Brașov există un program de lucru part-time pentru prevenția abandonului școlar. Tinerii care muncesc în cantinele din campus primesc până la 1.500 de lei pe lună.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia