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Urmează prima minivacanță din noul an școlar. Când începe și cât durează weekendul prelungit pentru elevi

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Zi liberă pentru elevi. Foto Getty Images
Zi liberă pentru elevi. Foto Getty Images
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Din articol
De ce nu se fac cursuri pe 5 octombrie Când începe vacanța de toamnă Cum este organizat anul școlar 2026-2027

Elevii și copiii de grădiniță vor avea trei zile libere consecutive la începutul lunii octombrie. Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, luni, 5 octombrie, când este marcată Ziua internațională a educației, nu se organizează cursuri în unitățile de învățământ preuniversitar. Ziua liberă se adaugă weekendului din 3 și 4 octombrie, iar revenirea la ore este programată marți, 6 octombrie.

Pauza intervine la aproximativ o lună de la începerea noului an școlar și precedă vacanța de toamnă, stabilită pentru finalul lunii octombrie. Calendarul este reglementat prin Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026 privind structura anului școlar 2026-2027.

De ce nu se fac cursuri pe 5 octombrie

Ziua educației este menționată distinct în ordinul care stabilește perioadele de cursuri și de vacanță. Articolul 3 prevede că „În ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.”

În 2026, data de 5 octombrie va fi într-o zi de luni. Prin urmare, elevii vor fi liberi de sâmbătă până luni inclusiv, iar activitatea didactică va fi reluată marți. Intervalul nu figurează în calendar drept vacanță școlară propriu-zisă, însă formează o minivacanță de trei zile prin alăturarea zilei fără cursuri cu weekendul.

Prevederea se aplică învățământului preuniversitar. Calendarul universităților este stabilit separat de fiecare instituție de învățământ superior, prin structura propriului an academic.

Ce semnifică ziua de 5 octombrie pentru profesorii din România

Evenimentul dedicat profesorilor evidențiază rolul esențial al educației în formarea unei societăți informate și echilibrate. Ziua recunoaște contribuția cadrelor didactice la dezvoltarea cunoștințelor și abilităților, de la primele etape ale copilăriei și pe tot parcursul vieții. Totodată, reafirmă dreptul universal la educație și necesitatea ca accesul la învățare să fie garantat tuturor, indiferent de situația socială sau economică.

Când începe vacanța de toamnă

După minivacanța din octombrie, primul interval de cursuri continuă până vineri, 23 octombrie. Vacanța de toamnă începe sâmbătă, 24 octombrie, și se încheie duminică, 1 noiembrie. Elevii revin la școală luni, 2 noiembrie. Aceasta este prima vacanță prevăzută în structura anului școlar 2026-2027 și are aceeași perioadă în toate județele.

Al doilea modul de cursuri se desfășoară între 2 noiembrie și 22 decembrie 2026. Vacanța de iarnă începe miercuri, 23 decembrie, și durează până duminică, 10 ianuarie 2027, cursurile urmând să fie reluate luni, 11 ianuarie.

Cum este organizat anul școlar 2026-2027

Cursurile au început la 7 septembrie 2026, iar pentru majoritatea elevilor se vor încheia la 18 iunie 2027. Anul școlar are 36 de săptămâni de activitate didactică, împărțite în cinci intervale, separate de vacanțe.

Pauza mobilă va avea durata de o săptămână și va fi programată, în funcție de județ, între 15 februarie și 7 martie 2027. Perioada exactă este decisă de fiecare inspectorat școlar județean și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, după consultarea elevilor, a părinților și a cadrelor didactice.

Vacanța de primăvară este stabilită între 24 aprilie și 4 mai 2027. Ultimul interval de cursuri începe miercuri, 5 mai, și se încheie vineri, 18 iunie, după care începe vacanța de vară.

Există calendare diferite pentru clasele terminale. Elevii din clasele a XII-a de la zi și a XIII-a de la seral sau cu frecvență redusă încheie cursurile la 4 iunie 2027, iar cei din clasa a VIII-a, la 11 iunie. Pentru anumite clase din filiera tehnologică și din învățământul profesional, activitatea didactică se desfășoară până la 25 iunie.

Editor : C.S.

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