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Vacanța de iarnă 2026: Care este ultima zi de cursuri și pe ce dată revin elevii la școală în ianuarie

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Vacanța de iarnă. Foto Getty Images
Vacanța de iarnă. Foto Getty Images
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Din articol
Când începe vacanța de iarnă 2026 Cât durează primul modul de cursuri din 2027 Când este vacanța de primăvară în 2027

Marți, 22 decembrie 2026, este ultima zi de cursuri înaintea vacanței de iarnă. Elevii se întorc la școală luni, 11 ianuarie 2027, după 19 zile calendaristice de pauză, potrivit structurii anului școlar aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

În săptămâna Crăciunului, elevii vor merge la școală doar luni și marți. Vacanța începe miercuri, înainte de Ajun, și cuprinde atât sărbătorile de la sfârșitul lunii decembrie, cât și zilele de Bobotează și Sfântul Ioan.

Când începe vacanța de iarnă 2026

Vacanța este programată între miercuri, 23 decembrie 2026, și duminică, 10 ianuarie 2027, inclusiv. Intervalul este prevăzut la articolul 2 din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.194/2026. Pauza marchează încheierea celui de-al doilea modul al anului școlar, început pe 2 noiembrie, după vacanța de toamnă.

În acest interval sunt cuprinse șase sărbători legale. Prima și a doua zi de Crăciun, 25 și 26 decembrie, care sunt vineri și sâmbătă, la fel ca primele două zile ale noului an. Boboteaza este miercuri, 6 ianuarie, iar Sfântul Ioan este sărbătorit joi, 7 ianuarie.

Se fac cursuri vineri, 8 ianuarie 2027?

Vineri, 8 ianuarie, elevii sunt încă în vacanță. Ziua de după Sfântul Ioan face parte din pauza stabilită prin calendarul școlar, care include și weekendul din 9 și 10 ianuarie.

Cât durează primul modul de cursuri din 2027

Revenirea la ore în ianuarie marchează începutul celui de-al treilea modul al anului școlar. Data de încheiere a acestuia diferă în funcție de județ și de calendarul stabilit pentru București. Ultima zi de cursuri înaintea acestei pauze va fi vineri, 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de județ. Aceleași opțiuni se aplică și în București.

Elevii vor avea o săptămână liberă în unul dintre cele trei intervale din calendarul național, 15-21 februarie, 22-28 februarie sau 1-7 martie 2027. Perioada este stabilită de inspectoratele școlare județene și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, în urma consultărilor cu elevii, părinții și cadrele didactice, organizate la nivelul unităților de învățământ.

Când este vacanța de primăvară în 2027

Următoarea pauză cu date comune la nivel național începe sâmbătă, 24 aprilie, și se încheie marți, 4 mai. Cursurile se reiau miercuri, 5 mai, odată cu ultimul modul.

Pentru majoritatea elevilor, ultima zi de școală este vineri, 18 iunie 2027. Clasele a XII-a la zi și a XIII-a la seral sau cu frecvență redusă încheie cursurile pe 4 iunie, iar clasele a VIII-a, pe 11 iunie. Pentru clasele din filiera tehnologică vizate de excepția din ordin și pentru învățământul profesional, cursurile se încheie pe 25 iunie.

Editor : C.S.

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