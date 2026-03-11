Live TV

Vacanța de Paște 2026: Când se încheie cursurile pentru elevi și câte zile libere vor avea angajații

Vacanța de Paște 2026. Foto Getty Images
Vacanța de Paște 2026. Foto Getty Images
Când începe vacanța de Paște 2026 pentru elevi Zile libere de Paște pentru angajații din România

La începutul lunii aprilie 2026, vacanța de Paște prevăzută în structura anului școlar aduce o perioadă de pauză pentru elevi și profesori, în timp ce angajații din România vor beneficia de mai multe zile libere legale cu ocazia sărbătorilor pascale. Seria minivacanțelor continuă și la începutul lunii mai, când Ziua Muncii va oferi un nou weekend prelungit pentru majoritatea românilor.

Primăvara anului 2026 aduce mai multe perioade de pauză în calendarul școlar și în cel al zilelor libere legale pentru angajați.

Când începe vacanța de Paște 2026 pentru elevi

Potrivit calendarului școlar, cursurile se vor desfășura până vineri, 3 aprilie 2026, inclusiv. Din ziua următoare, sâmbătă, 4 aprilie 2026, elevii intră oficial în vacanța de primăvară. Copiii vor reveni la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026, când începe ultimul modul de învățare al anului școlar. Acesta se va desfășura până la începutul vacanței de vară, programată să înceapă la 19 iunie 2026 pentru majoritatea elevilor.

În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 12 aprilie, iar structura anului școlar a fost stabilită astfel încât copiii să poată petrece această perioadă alături de familie. Pauza de primăvară se încheie marți, 14 aprilie 2026.

Zile libere de Paște pentru angajații din România

În aprilie 2026, angajații din România vor avea parte de o minivacanță cu ocazia sărbătorilor pascale, potrivit prevederilor din Codul Muncii. Perioada liberă începe în Vinerea Mare, zi care precede sărbătoarea Învierii Domnului. Duminica reprezintă, în mod obișnuit, zi de repaus săptămânal, iar Lunea Paștelui completează seria zilelor libere stabilite prin lege pentru majoritatea salariaților care au program de lucru standard.

Angajații care lucrează în ture sau în weekend pot avea un regim diferit în ceea ce privește zilele libere, acestea fiind stabilite în funcție de specificul activității și de prevederile legislației muncii. În sectoare esențiale, precum sănătatea, ordinea publică, transporturile sau alimentația publică, activitatea poate continua și în aceste perioade. În astfel de cazuri, angajații trebuie să primească fie timp liber compensatoriu, fie sporuri salariale, potrivit contractelor individuale sau colective de muncă.

1 Mai aduce o nouă minivacanță pentru elevi și angajați

După sărbătorile pascale, românii vor avea parte de o nouă minivacanță la începutul lunii mai, cu ocazia Zilei Muncii. În România, 1 Mai este stabilită prin lege ca zi nelucrătoare. În 2026, această sărbătoare este într-o zi de vineri, ceea ce, alături de weekend, va crea un interval de trei zile consecutive libere. De această perioadă vor beneficia atât angajații, cât și elevii, care nu vor avea cursuri.

