Vacanța de Paște 2026 pentru elevi: 11 zile libere înainte de ultimele săptămâni de cursuri

Vacanța de Paște. Foto Getty Images
Vacanța de Paște. Foto Getty Images
Începând cu 4 aprilie 2026, elevii din întreaga țară intră în vacanța de Paște, perioadă de aproape două săptămâni în care școlile vor fi închise. Acest interval le oferă copiilor timp pentru relaxare, activități recreative și ocazia de a sărbători tradițiile pascale alături de familie. După reluarea cursurilor, elevii vor intra în ultimul modul al anului educațional, care se va desfășura până pe 19 iunie, când începe vacanța de vară. Această perioadă este dedicată recapitulării și încheierii materiilor, precum și pregătirii pentru evaluările de final de an.

Programată la jumătatea primăverii, vacanța de Paște din 2026 întrerupe ritmul cursurilor și pregătește elevii pentru ultima etapă a anului școlar.

Vacanța de Paște 2026

În 2026, Paștele ortodox va fi sărbătorit pe 5 aprilie, iar vacanța pentru elevii din învățământul preuniversitar este programată între 4 și 14 aprilie, potrivit structurii anului școlar stabilite de Ministerul Educației. Elevii vor beneficia astfel de 11 zile libere, perioadă care include atât sărbătorile pascale, cât și zilele libere legale aferente. Ultimul modul de cursuri începe miercuri, 15 aprilie.

Această perioadă reprezintă atât o oportunitate de odihnă și petrecere a timpului alături de familie, cât și o etapă importantă pentru pregătirea finală a materiilor, inclusiv pentru evaluările care încheie anul școlar.

Când se încheie cursurile pentru elevi în anul școlar 2025-2026

Elevii aflați în ani terminali, care au de susținut Evaluarea Națională, respectiv examenul de Bacalaureat 2026, vor încheia anul școlar mai devreme.

  • Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă - anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 5 iunie 2026;
  • Pentru clasa a VIII-a - anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 12 iunie 2026;
  • Pentru clasele din învăţământul liceal - filiera tehnologică şi pentru clasele din învăţământul profesional - anul şcolar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 26 iunie 2026;
  • Pentru clasele din învăţământul postliceal - durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare.

Când sunt programate examenele

Calendar Evaluare Națională 2026

  • 8 - 12 iunie 2026: Înscrierea la evaluarea națională;
  • 12 iunie 2026: Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
  • 22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;
  • 24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;
  • 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă;
  • 2 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12,00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14,00-18,00);
  • 3 - 4 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 5 iulie - 8 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 9 iulie 2026: Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026

  • 23 martie: Limba și literatura română (E.a);
  • 24 martie: Proba obligatorie a profilului (E.c);
  • 25 martie: Proba la alegere a profilului și specializării (E.d);
  • 26 martie: Limba și literatura maternă (E.b);
  • 16 aprilie: Comunicarea rezultatelor.

Bacalaureat 2026: Probele de competențe

Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen va avea loc între 2 și 4 iunie 2026.

  • 8 - 10 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A);
  • 10 - 11 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B);
  • 11 - 12 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C);
  • 15 - 17 iunie: Evaluarea competențelor digitale (proba D)

Bacalaureat 2026: sesiunea iunie - iulie

  • 29 iunie 2026: Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă;
  • 30 iunie 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă;
  • 2 iulie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) – proba scrisă;
  • 3 iulie 2026: Limba și literatura maternă - proba E.b) – proba scrisă;
  • 7 iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12.00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14.00 - 18.00);
  • 8 - 9 iulie 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 9 - 10 iulie 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 13 iulie 2026 Afișarea rezultatelor finale.

