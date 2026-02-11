Live TV

Vacanța de schi pentru elevii din București și Ilfov. Județele care încheie perioada liberă din februarie 2026

Vacanța de schi în București. Foto Getty Images
Vacanța de schi în București. Foto Getty Images
Primele județe care sunt deja în vacanță de schi 2026 Vacanța de schi în săptămâna 16 - 22 februarie Vacanța de schi în perioada 23 februarie - 1 martie Calendarul vacanțelor pentru elevi în 2026

Vacanța de schi 2026 a început pentru elevii din Cluj, Timiș și Bistrița-Năsăud și se desfășoară etapizat în toată țara. În perioada 16-22 februarie, elevii din mai multe județe, inclusiv București și Ilfov, vor petrece săptămâna liberă de iarnă, iar ultimele județe vor fi în vacanță între 23 februarie și 1 martie.

Perioada exactă a vacanței de schi a fost stabilită de fiecare inspectorat școlar județean, precum și de Inspectoratul Școlar al Municipiului București, după consultări cu cadrele didactice, părinții și reprezentanții elevilor. Alegerea datelor a ținut cont de particularitățile locale, de calendarul activităților educaționale și de accesul la facilitățile de agrement de iarnă, pentru ca pauza școlară să îmbine nevoile educaționale cu cele de recreere.

Primele județe care sunt deja în vacanță de schi 2026

Elevii din județele Bistrița‑Năsăud, Cluj și Timiș au început vacanța de schi în această săptămână, între 9 și 15 februarie, marcând astfel debutul perioadei de pauză școlară în anul educațional în curs.

Vacanța de schi în săptămâna 16 - 22 februarie

În săptămâna 16‑22 februarie 2026, vacanța se desfășoară în cele mai multe județe, inclusiv în București și Ilfov, potrivit calendarului școlar. Majoritatea inspectoratelor au ales această perioadă pentru a le oferi elevilor o săptămână de pauză, ideală pentru activități de iarnă și tabere montane.

Mai exact, elevii din județele: Bihor, Sălaj, Arad, Hunedoara, Caraș-Severin, Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj, Mehedinți, Argeș, Brașov, Dâmbovița, Teleorman, Prahova, Ilfov, București, Buzău, Ialomița, Călărași, Tulcea și Iași vor beneficia de vacanța de schi la jumătatea lunii februarie, urmând ca luni, 23 februarie 2026, să revină la cursuri.

Vacanța de schi în perioada 23 februarie - 1 martie

Ultima etapă a vacanței de schi se adresează elevilor din județele: Satu Mare, Maramureș, Suceava, Botoșani, Alba, Sibiu, Mureș, Harghita, Covasna, Neamț, Bacău, Vrancea, Galați, Vaslui, Brăila, Constanța și Giurgiu.

Calendarul vacanțelor pentru elevi în 2026

După vacanța de schi, elevii revin la cursuri pentru modulul 4 al anului școlar 2025‑2026, care se va încheia cu vacanța de Paște, programată între 4 și 14 aprilie 2026. Următoarea pauză importantă este vacanța de vară, care marchează finalul anului educațional.

