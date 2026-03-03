Vacanță pentru toți elevii în aprilie 2026. Cât durează și de când începe ultimul modul de învățare

În aprilie, elevii din întreaga țară vor intra în vacanța de primăvară, perioadă prevăzută în structura oficială a anului școlar 2025-2026. Intervalul liber este programat în apropierea sărbătorilor pascale și marchează trecerea către etapa finală a acestui an de studiu. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, reluarea cursurilor va da startul ultimului modul, care se va desfășura până la vacanța de vară și va avea o importanță deosebită pentru elevii din clasele terminale, aflați în pregătirea examenelor naționale.

Ultimele săptămâni de școală vor aduce evaluări, încheieri de medii și pregătiri administrative pentru anul viitor, astfel că perioada de după Paște devine una de tranziție între activitatea curentă și perspectiva vacanței de vară.

Când începe vacanța de Paște în 2026

Conform calendarului școlar, cursurile se desfășoară până vineri, 3 aprilie 2026, inclusiv. Începând de sâmbătă, 4 aprilie 2026, elevii intră oficial în vacanța de primăvară. În anul 2026, Paștele ortodox va fi celebrat la data de 12 aprilie, iar structura anului școlar a fost stabilită astfel încât elevii să poată petrece această perioadă alături de familie.

Vacanța de Paște se încheie marți, 14 aprilie 2026. Elevii revin la cursuri miercuri, 15 aprilie 2026, dată la care începe ultimul modul de învățare din anul școlar în curs. Acest ultim interval de învățare se va desfășura până la începutul vacanței de vară, programată să înceapă la 19 iunie 2026 pentru majoritatea elevilor.

Situația elevilor din anii terminali: final de cursuri mai devreme și pregătire pentru examene

Pentru elevii claselor a VIII-a și a XII-a/a XIII-a, ultimul modul de învățare are o miză suplimentară, întrucât marchează încheierea ciclului gimnazial, respectiv liceal, și precede susținerea examenelor naționale. Conform structurii anului școlar, cursurile pentru clasele terminale se încheie mai devreme decât pentru restul elevilor, astfel încât să fie asigurat intervalul necesar organizării evaluărilor naționale.

Clasele a VIII-a - Evaluarea Națională

Pentru absolvenții de gimnaziu, cursurile se încheie, de regulă, la începutul lunii iunie, urmând etapa susținerii probelor din cadrul Evaluarea Națională, testare decisivă pentru admiterea în învățământul liceal. Punctajele obținute stau la baza repartizării computerizate în licee și influențează în mod direct opțiunile educaționale disponibile, motiv pentru care această perioadă are o miză esențială în traseul școlar al elevilor.

Clasele a XII-a și a XIII-a - Bacalaureatul

Pentru elevii din ultimul an de liceu, cursurile se încheie anticipat, pentru a permite organizarea probelor din cadrul Examenul Național de Bacalaureat. Acest examen validează nivelul de pregătire atins la finalul studiilor liceale și atestă competențele formate pe parcursul acestui ciclu educațional. Promovarea sa este, în cele mai multe cazuri, o condiție necesară pentru admiterea în învățământul superior și poate constitui un criteriu relevant pentru angajare în anumite domenii profesionale.

În cazul filierei tehnologice și al învățământului profesional, structura anului școlar poate include perioade dedicate susținerii examenelor de certificare a calificării profesionale, organizate distinct.

Astfel, deși vacanța de Paște oferă un interval de respiro, pentru elevii din anii terminali aceasta este urmată de o perioadă intensă, concentrată pe consolidarea materiei și pe pregătirea pentru examenele care le pot influența decisiv traseul educațional și profesional.

Editor : C.S.