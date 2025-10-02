Live TV

Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul școlar 2025-2026

Data publicării:
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
Din articol
Vacanța de toamnă din anul școlar 2025-2026 Calendarul complet al anului educațional

Conform structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, stabilite de Ministerul Educației și aplicabile în toată țara, primul modul de cursuri se încheie pe 24 octombrie. Începând de sâmbătă, 25 octombrie, elevii intră în vacanța de toamnă, care se va desfășura până duminică, 2 noiembrie.

Începând cu anul școlar 2022-2023, de când s-a renunțat la semestre și s-a trecut la module de învățare, s-a luat decizia generalizării vacanței de toamnă. Astfel, după primul modul de curs, toți elevii din învățământul preuniversitar vor avea vacanță timp de o săptămână.

Vacanța de toamnă din anul școlar 2025-2026

După finalizarea primului modul de cursuri, elevii vor avea vacanță de toamnă timp de o săptămână în intervalul: sâmbătă, 25 octombrie - duminică, 2 noiembrie 2025. Cursurile se reiau luni, 3 noiembrie, odată cu debutul celui de-al doilea modul, care se va desfășura până vineri, 19 decembrie 2025.

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Calendarul complet al anului educațional

Anul școlar 2025-2026 se structurează, pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

Intervale de cursuri:

  • De luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;
  • De luni, 3 noiembrie - până vineri, 19 decembrie 2025;
  • De joi, 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;
  • De luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;
  • De miercuri, 15 aprilie 2026 - până vineri 19 iunie 2026.

Cele cinci perioade de vacanțe sunt structurate astfel:

  • Vacanța de toamnă pentru elevi va începe sâmbătă, 25 octombrie și va dura până duminică, 2 noiembrie 2025;
  • Vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026.

De Crăciun este cea mai lungă vacanță din anul școlar. Elevii și profesorii vor avea 18 zile libere consecutiv, deoarece și ziua de 7 ianuarie este liberă legal, datorită sărbătorii Sfântul Ioan Botezătorul.

  • Vacanța de schi/vacanța mobilă - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

(Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2025, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia).

  • Vacanța de Paște/de primăvară va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026;
  • Vacanța de vară va începe sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
gunoaie plastic deseuri reciclare camp natura poluata
1
Ministra Mediului, despre gunoaiele aruncate pe câmp: „Dacă mai aud de o campanie de...
Carduri sociale vouchere sprijin pentru romania
2
Au intrat banii: românii care au carduri sociale pentru alimente au primit prima tranșă...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
3
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
boeing p8 poseidon in zbor
4
SUA au trimis chiar în coasta Rusiei aeronave avansate care „vânează” submarine. Ce pot...
Casa Albă
5
SUA critică România pentru lipsa de transparență în adoptarea legilor și modul în care...
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Digi Sport
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bazin de inot parasit
Caz tipic de risipă a banilor publici: Un bazin de înot construit în...
batran scoate bani de la bancomat
Pensiile din Pilonul II ar putea fi mai mari. Inițiativa legislativă...
Vladimir Putin
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a...
anre
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: Mi s-a spus că îmi depășesc...
Ultimele știri
Hoţi români condamnaţi în Franţa. Au spus că au furat pentru mâncare, dar judecătoarea le-a văzut „teancurile de bancnote” pe TikTok
Fructul-vedetă al toamnei care îngrașă mai mult decât zahărul și care poate aduce dezechilibre în organism. „Mănânc cât cred”
Facilități pentru studenți în București: Ce reduceri au la transportul în comun și unde pot beneficia de servicii cu tarife speciale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
parinti si copii langa scoala
Peste 1,8 milioane de copii vor primi zilnic produse alimentare. Guvernul continuă Programul pentru școli al UE până în 2029
Prima zi de cursuri pentru studenți. Foto Getty Images
Structura anului universitar 2025-2026: Programul semestrelor și al vacanțelor pentru studenți
examen, scoala, liceu, bac, bacalaureat
O elevă olimpică i-a scris ministrului David: „Oare elevii își vor mai dori să rămână în țară? Tăierea burselor ajută România?”
descărcare (2)
Preot și profesor de religie din Constanța, reținut pentru pornografie infantilă. Este acuzat că a încercat să corupă sexual doi elevi
tata si copil pe drum spre scoala
Drumul spre școală, pe jos. Cum a reușit un oraș din România să reducă aglomerația matinală din trafic: „E o idee foarte bună”
Partenerii noștri
Pe Roz
Mama actorului Bruce Willis a împlinit 90 de ani. Imaginile dulci cu ea alături de nepoatele sale și de Demi...
Cancan
Predicția înfiorătoare pentru decembrie 2025 făcută de Nostradamus și confirmată de Baba Vanga. Ce susțin ei...
Fanatik.ro
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
Adevărul
Cazul de la Mănăstirea Frăsinei care a zguduit România: ce pedepse au primit autorii orgiilor sexuale cu...
Playtech
Pensia pentru limita de vârstă. Condiţii care trebuie îndeplinite
Digi FM
Madonna s-a gândit la sinucidere în timpul luptei pentru custodia lui Rocco: Faptul că „cineva încerca să-mi...
Digi Sport
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
Pro FM
Keith Urban a schimbat versurile piesei dedicate lui Nicole Kidman, stârnind zvonuri despre o nouă iubită...
Film Now
„Dădaca” are stea la Hollywood! Fran Drescher, însoțită de fiicele vitrege din serial. Cum arată azi Maggie...
Adevarul
Kremlinul tună și fulgeră după ce europenii au anunțat că vor folosi zeci de miliarde de euro din activele...
Newsweek
Haos total la Casele de Pensii: Întârzieri de 18 luni, doar 5% recalculări soluționate, zero în 2025
Digi FM
Sute de persoane şi-au luat rămas bun de la Claudia Cardinale la Paris. „A fost o vedetă de o frumuseţe...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cameleonică și îndrăzneață. Pamela Anderson surprinde cu o nouă transformare de look, iar fanii sunt...
UTV
Anda Adam și soțul ei, Joseph, evacuați din clubul de lux din Cluj. Executorul le-a sechestrat bunuri în...