Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul școlar 2025-2026

Conform structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, stabilite de Ministerul Educației și aplicabile în toată țara, primul modul de cursuri se încheie pe 24 octombrie. Începând de sâmbătă, 25 octombrie, elevii intră în vacanța de toamnă, care se va desfășura până duminică, 2 noiembrie.

Începând cu anul școlar 2022-2023, de când s-a renunțat la semestre și s-a trecut la module de învățare, s-a luat decizia generalizării vacanței de toamnă. Astfel, după primul modul de curs, toți elevii din învățământul preuniversitar vor avea vacanță timp de o săptămână.

Vacanța de toamnă din anul școlar 2025-2026

După finalizarea primului modul de cursuri, elevii vor avea vacanță de toamnă timp de o săptămână în intervalul: sâmbătă, 25 octombrie - duminică, 2 noiembrie 2025. Cursurile se reiau luni, 3 noiembrie, odată cu debutul celui de-al doilea modul, care se va desfășura până vineri, 19 decembrie 2025.

Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 8 septembrie 2025 - 3 aprilie 2026, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe se planifică în intervale de cursuri diferite.

Calendarul complet al anului educațional

Anul școlar 2025-2026 se structurează, pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

Intervale de cursuri:

De luni, 8 septembrie 2025 până vineri, 24 octombrie 2025;

De luni, 3 noiembrie - până vineri, 19 decembrie 2025;

De joi, 8 ianuarie 2026 - până vineri, 6 februarie 2026, respectiv vineri, 13 februarie 2026 sau vineri, 20 februarie 2026, după caz, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în urma consultărilor cu elevii, cu părinţii/reprezentanţii legali ai acestora şi cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităţilor de învăţământ;

De luni, 16 februarie 2026, respectiv luni, 23 februarie 2026 sau luni, 2 martie 2026, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 3 aprilie 2026;

De miercuri, 15 aprilie 2026 - până vineri 19 iunie 2026.

Cele cinci perioade de vacanțe sunt structurate astfel:

Vacanța de toamnă pentru elevi va începe sâmbătă, 25 octombrie și va dura până duminică, 2 noiembrie 2025;

Vacanța de iarnă va începe sâmbătă, 20 decembrie 2025 și va dura până miercuri, 7 ianuarie 2026.

De Crăciun este cea mai lungă vacanță din anul școlar. Elevii și profesorii vor avea 18 zile libere consecutiv, deoarece și ziua de 7 ianuarie este liberă legal, datorită sărbătorii Sfântul Ioan Botezătorul.

Vacanța de schi/vacanța mobilă - o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în perioada 9 februarie - 1 martie 2026;

(Fiecare unitate de învățământ comunică beneficiarilor primari ai educației și părinților/reprezentanților legali ai acestora, până la data de 1 octombrie 2025, structura detaliată a anului școlar, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia).

Vacanța de Paște/de primăvară va începe sâmbătă, 4 aprilie 2026 și va dura până marți, 14 aprilie 2026;

Vacanța de vară va începe sâmbătă, 20 iunie 2026 și va dura până duminică, 6 septembrie 2026.

Editor : C.S.