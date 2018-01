Viitorul ministru al Educației: Umbrim valori ale învăţământului punând în evidenţă plagiatele

Rectorul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Valentin Popa, propus pentru a fi ministru al Educației, a primit aviz favorabil de la comisia de specialitate a Parlamentului, chiar dacă nu a scăpat nici aici de ironiile opoziției pe tema deselor greșeli de exprimare pe care le face și pe care le-a repetat și la aceste audieri . El a răspuns apoi ziariștilor care i-au pus întrebări pe această temă și le-a spus și ce crede despre situația învățământului românesc: este mai bună decât se crede, dar imaginea este proastă din cauza prea multelor discuții despre plagiate.

Valentin Popa, al 13-lea ministru al Educaţiei, care a fost avizat luni de comisiile reunite de specialitate în funcţia de ministru al Educaţiei cu 22 de voturi „pentru” şi 12 „împotrivă”, crede că au existat progrese în învăţământ şi este păcat să scoatem în evidenţă elemente nu atât de importante cum ar fi plagiatele. Ministrul este de părere că se vorbeşte mult prea mult de 0,1% din tezele de doctorat, relatează News.ro.

„Nu sunt de acord cu afirmațiile că învățământul nostru este slab. Nu este adevărat! Medicii noştri sunt căutaţi în străinătate, pleacă în străinătate, nu mai avem IT-işti pe care să-i furnizăm pe piaţa muncii, cerinţa este foarte mare, am avut întotdeauna absolvenţi extraordinari. Învăţământul nostru este foarte bun şi este păcat că umbrim aceste valori ale învăţământului românesc printr-o scoatere în evidenţă a unor elemente nu atât de importante, cum ar fi plagiatele. Vorbim mult prea mult de 0,1% din tezele de doctorat care s-au constatat a fi plagiate, mai ales în condiţiile în care nici legea după care ar trebui să îi condamnăm nu este chiar perfectă”, a precizat Valentin Popa, citat de News.ro.

El spune că legea „nu prevede nicăieri că trebuie să punem ghilimele la un text pe care-l preluăm, să punem citarea imediat după el, deşi astăzi cei mai mulţi dintre cercetătorii noştri aşa o fac, dar legea nu o prevede. Nici eu nu am învăţat în facultate să fac citarea în acest mod. Mult timp am făcut şi eu acest lucru, cu citarea la final. Şi de aici apar multe probleme. Ar trebui ca legea să prevadă norme clare de aplicare a redactării. Fiecare editură şi universitate are aceste norme în momentul de faţă. Nu trebuie să legiferăm la nivel naţional. Ar trebui ca fiecare jurnal, editură să-şi respecte regulile proprii”, a adăugat ministrul.

Valentin Popa crede că vor trece 36 de luni până când va fi schimbat din funcţie (termenul când ar fi, în mod normal, sfârșitul mandatului său - n.r.) și este convins că nr. 13 (este al 13-lea ministru al educației - n.r.) îi poartă noroc, pentru că este căsătorit în data de 13 și este cu aceeași soție din 1989.

Cât despre greșelile gramaticale ce i se reproșează, el spune că „întotdeauna în viață trebuie să mai înveți”, iar dezacordurile „se întâmplă când ai emoții și când vorbești cu pasiune”. Totuși, elevilor cărora le va fi ministru le transmite că „trebuie să vorbească cât mai bine limba română, dacă se poate, perfect!”

Ce va face Valentin Popa în fruntea MEN

„Trebuie să nu le mai cerem elevilor memorarea informaţiilor, ci să ne asigurăm că aceste informaţii au fost înţelese şi că pot fi folosite în diverse contexte. Elevii şi studenţii trebuie învăţaţi cum să înveţe şi mai ales cum să inoveze”, a declarat Valentin Popa în cadrul audierilor celor două comisii parlamentare de specialitate.

Ministrul promite „în baza primei strategii privind modernizarea infrastructurii educaţionale prin bugetul naţional şi fondurile europene” să asigure “construcţia şi modernizarea a peste 2.500 de unităţi şcolare în următorii trei ani în conformitate cu programul de guvernare. Până în anul 2020 în România nu vom mai avea unităţi şcolare fără autorizare ISU sau autorizare sanitară”, promite viitorul ministru.

„Fenomenul fuga după note, cu ghilimele de rigoare, trebuie să recunoaştem cu toţii este o realitate şi o cauză a stresului elevilor şi părinţilor. O soluţie pentru diminuarea acestui fenomen este implementarea normelor europene care prevăd ca notele şi calificativele să nu mai fie publice, ci cunoscute doar de elev, părinte şi cadru didactic, iar pentru public vor fi accesibile doar statistici care pot să îi furnizeze elevului informaţii privind poziţionarea sa în raport cu ceilalţi”, a precizat Valentin Popa.

O altă soluţie este „adoptarea standardelor unitare de evaluare. Spre exemplu nota cinci sau admis la o disciplină trebuie să însemne acelaşi lucru, indiferent de locul unităţii şcolare din România. Toate evaluările naţionale vor fi digitalizate în următorii trei ani pentru a măsura progresul şi perfomanţa şcolară precum şi corelarea cu testările international”, a anunțat ministrul.

Pentru creşterea participării şcolare, Valentin Popa spune că ministerul „propune ca părinţii care îşi trimit elevii la şcoală să primească între 1.600 şi 1.800 de lei pe an sub forma unor deduceri la impozit. Procedura va fi stabilită între MEN - Ministerul Finanţelor şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale”.

Noul şef de la Ministerul Educaţiei a afirmat că „începând cu anul 2018-2019 vom avea asigurate pentru prima dată după 1989 toate manualele şcolare, inclusiv în limbile minorităţilor pentru toţi elevii din clasele I-VI realizate în baza noului curriculum national”.