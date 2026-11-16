Părinții ar trebui să aibă rolul principal în prevenirea violenței din școli, cred mai mult de jumătate dintre români. Un sondaj recent INSCOP Research arată că oamenii cer mai multă implicare a familiei, dar și sancțiuni mai dure pentru elevii violenți.

Potrivit sondajului, peste jumătate dintre români cred că familia are rolul cel mai important în prevenirea violenței printre copii, mai ales la școală. Unul din trei părinți consideră că ar trebui să se implice mai mult în supravegherea și educația celor mici.

„Nu școala e de vină, din punctul meu de vedere. Sunt părinte, dar, de asemenea, dau vina pe părinți pentru că nu își controlează copiii”, spune o mamă.

„Părinții trebuie să știe ce conținuturi urmăresc copiii și să limiteze”, e de părere cineva.

„Adulții din jurul copiilor (n. red. sunt vinovați). E responsabilitatea noastră, a tuturor”, completează altcineva.

„Fiecare părinte trebuie să își educe copilul, asta în primul rând, și apoi și în școală să nu se încurajeze bullyingul, violența”, concluzionează o doamnă.

Prevenția împotriva violenței începe la vârste fragede, spun specialiștii, și există anumite comportamente care trebuie să le dea de gândit părinților.

„Cele mai vizibile sunt acele comportamente agresive prin strigături și prin crize nervoase - dacă distrug, mai ales obiectele personale, jucării, caiete, orice ține de viața lor. Un alt semn de agresivitate este lipsa de empatie”, atrage atenția psihologul Lenke Iuhos.

„Cazul de la Bistrița, unde o profesoară și doi elevi au fost atacați cu un cuțit de către un adolescent, a adus în discuție problema violenței în școli. Nici județul Cluj nu a fost ocolit de astfel de situații, la scurt timp au fost raportate mai multe incidente similare”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

Inspectoratele Județene au anunțat că urmează mai multe măsuri pentru combaterea violenței în școli și recomandă părinților să-și verifice copiii înainte să-i trimită la ore.

„Este important să le știe programul zilnic, să se mai uite și în gențile de școală, pentru că la școală nu se poate face percheziție. Săptămâna trecută au fost 3 situații”, spune Marinela Marc, inspector-șef IȘJ Cluj.

În paralel, polițiștii desfășoară campanii de informare și prevenire în școli, pentru elevi, părinți și profesori.

reporter: Bianca Timșa

operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia