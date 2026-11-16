Live TV

Video Violența în școli ia amploare. Sondaj: Cine cred românii că sunt responsabilii morali pentru agresiunile din rândul copiilor

Data publicării:
sala de clasa
Specialiștii subliniază importanța educației timpurii și a supravegherii părinților pentru a combate agresiunile între copii. Credit foto: Guliver/Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Părinții ar trebui să aibă rolul principal în prevenirea violenței din școli, cred mai mult de jumătate dintre români. Un sondaj recent INSCOP Research arată că oamenii cer mai multă implicare a familiei, dar și sancțiuni mai dure pentru elevii violenți. 

Potrivit sondajului, peste jumătate dintre români cred că familia are rolul cel mai important în prevenirea violenței printre copii, mai ales la școală. Unul din trei părinți consideră că ar trebui să se implice mai mult în supravegherea și educația celor mici.

„Nu școala e de vină, din punctul meu de vedere. Sunt părinte, dar, de asemenea, dau vina pe părinți pentru că nu își controlează copiii”, spune o mamă.

„Părinții trebuie să știe ce conținuturi urmăresc copiii și să limiteze”, e de părere cineva.

„Adulții din jurul copiilor (n. red. sunt vinovați). E responsabilitatea noastră, a tuturor”, completează altcineva.

„Fiecare părinte trebuie să își educe copilul, asta în primul rând, și apoi și în școală să nu se încurajeze bullyingul, violența”, concluzionează o doamnă.

Prevenția împotriva violenței începe la vârste fragede, spun specialiștii, și există anumite comportamente care trebuie să le dea de gândit părinților.

„Cele mai vizibile sunt acele comportamente agresive prin strigături și prin crize nervoase - dacă distrug, mai ales obiectele personale, jucării, caiete, orice ține de viața lor. Un alt semn de agresivitate este lipsa de empatie”, atrage atenția psihologul Lenke Iuhos.

„Cazul de la Bistrița, unde o profesoară și doi elevi au fost atacați cu un cuțit de către un adolescent, a adus în discuție problema violenței în școli. Nici județul Cluj nu a fost ocolit de astfel de situații, la scurt timp au fost raportate mai multe incidente similare”, transmite jurnalistul Digi24, Bianca Timșa.

Inspectoratele Județene au anunțat că urmează mai multe măsuri pentru combaterea violenței în școli și recomandă părinților să-și verifice copiii înainte să-i trimită la ore.

„Este important să le știe programul zilnic, să se mai uite și în gențile de școală, pentru că la școală nu se poate face percheziție. Săptămâna trecută au fost 3 situații”, spune Marinela Marc, inspector-șef IȘJ Cluj.

În paralel, polițiștii desfășoară campanii de informare și prevenire în școli, pentru elevi, părinți și profesori.

reporter: Bianca Timșa
operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
901366105_1052749291168998_908874715800175855_n
1
București. Manifestația pro Georgescu de la Izvor s-a încheiat. O parte dintre...
Președintele bulgar, Rumen Radev, dă mâna cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski
2
Bulgaria oprește livrările de arme și ajutorul financiar pentru Ucraina. Condițiile puse...
Nicușor Dan și Sorin Grindeanu.
3
Robert Negoiță susține că Nicușor Dan ar fi împins PSD să facă reforma administrativă...
Petrolier în Venezuela
4
„Petrolul era dreptul nostru din naștere”. Cum a ajuns Donald Trump să revendice bogăția...
Marian Neacsu
5
Protestul din Parcul Izvor - Marian Neacşu: „Astăzi, românii au dat o lecţie de...
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui
Digi Sport
A ajuns la limită, după ce a fost dată afară din garsoniera lui Gigi Becali: ”Mami, nu mai pot” + E gata să bată din nou la ușa lui
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Romanian army soldiers during a NATO Multinational Exercise.
Ce cred românii despre crearea unei armate europene. Un sondaj arată cum se schimbă atitudinea față de apărarea UE
Sorin Costreie.
Sorin Costreie, despre violența în școli: Când părinţii duc copilul la şcoală, nu înseamnă că e un transfer total de responsabilitate
original_whatsapp_image_2026-11-12_at_11.22.54_(7)
Guvernul pregătește un plan pentru siguranța în școli. Luca Niculescu: „Trebuie să identificăm din timp situațiile de risc"
Oameni pe stradă.
SONDAJ Doar 19% dintre români cred că România merge într-o direcție bună. Votanții cărui partid sunt cei mai pesimiști
Marine Le Pen
Alegeri prezidențiale în Franța: Marine Le Pen și Jean-Luc Melenchon își consolidează pozițiile în sondaje
Recomandările redacţiei
schita 3 capete roboti umanoizi
Avertismentul unui membru al conducerii OpenAI: „Cel mai probabil...
pompieri si echipe de salvatori desfasoara o operatiune contracronometru pe un santier din fata Bibiliotecii Nationale unde s-a surpat un mal de pamant
Reacția lui Negoiță, după dezvăluirile că a desenat schița lucrărilor...
Larisa Savițkaia / bombardier sovietic Tu-16 / avion An-26
Povestea Larisei Savițkaia, singura supraviețuitoare a unui dezastru...
Traian Băsescu pune la îndoială raportul promis de Nicușor Dan...
Ultimele știri
Șamanul siberian care bate toba pentru binele lui Putin promite să ucidă 60 de cămile pentru ca Rusia să învingă Ucraina
Eșecul spectaculos al Elveției de a salva filiala unei bănci rusești. Cum a devenit o misiune de derusificare un „dezastru total”
Cele două Americi: Rata mortalității în cazul unor boli este cu aproape 20% mai mare în statele care l-au votat pe Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Fonda, exclusă din testamentul "fostului soț preferat": "L-am iubit din toată inima". Cui a lăsat Ted...
Cancan
Meteorologii anunță o lună decembrie cum nu prea a mai fost. Temperaturi și fenomene meteo ciudate în...
Fanatik.ro
„Terminați cu tenorii! Lăsați zecile de mii de fani să cânte imnul României!” Oficialul FRF, luat în vizor în...
editiadedimineata.ro
Protestele din Franța, amplificate de rețele de dezinformare pro-ruse, MAGA și israeliene
Fanatik.ro
Vești îngrijorătoare pentru Pancu! Riscă să rămână cu vestiarul pe jumătate gol la Rapid în această iarnă
Adevărul
Amenințare fără precedent de la Kremlin. Putin vrea ca Marea Britanie să renunțe la protecția nucleară a...
Digieconomic
Ce se întâmplă cu bunurile cumpărate în timpul căsătoriei dacă soții divorțează. Cum se împart casa, mașina...
Digi FM
Copleșit de emoții, Phil Collins a fost inclus ca artist solo în Rock & Roll Hall of Fame. Lily Collins și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Scandal de proporții după divorțul anului: fosta soție și actuala iubită, față în față! ”Ești moartă de foame”
Pro FM
Ariana Grande, prima apariție pe covorul roșu alături de fostul iubit, Ricky Alvarez. Cei doi și-au reluat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
Adevarul
Negocieri secrete în PNL. Ce condiții pune tabăra conservatoare pentru a face pace cu Bolojan SURSE
Newsweek
Pensiile pe card vor fi plătite mai devreme în decembrie. Prin Poștă, distribuite cu o mică întârziere. De ce?
Digi FM
FOTO | „Nu l-am cunoscut cu adevărat”. Kathryn Hahn, uluită de transformarea lui Nicolas Cage pentru rolul...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care mulți o fac atunci când gătesc broccoli. Metoda de preparare care îi poate reduce...
Digi Animal World
Un obicei nociv al stăpânului poate afecta grav sănătatea câinelui. Ce au descoperit cercetătorii
Film Now
Singurul sfat pe care Rory Culkin l-a primit de la frații săi celebri, Macaulay și Kieran. Dezvăluirea...
UTV
Ilinca Vandici și-a fotografiat burtica de gravidă într-o ținută elegantă. Prezentatoarea va deveni mamă...