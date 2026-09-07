Weekend prelungit pentru elevi și profesori în prima săptămână din octombrie. Data la care nu se organizează cursuri

Elevii și profesorii vor avea un weekend prelungit la începutul lunii octombrie, întrucât luni, 5 octombrie 2026, nu se organizează cursuri. Ziua internațională a educației prelungește astfel pauza începută sâmbătă, iar activitatea didactică va fi reluată marți, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Tot în această lună este programată și prima vacanță din anul școlar 2026-2027, elevii urmând să ia o scurtă pauză înainte de începerea celui de-al doilea modul de cursuri.

Structura anului școlar 2026-2027

Pentru majoritatea elevilor, calendarul cuprinde 36 de săptămâni de cursuri, împărțite în cinci module și cinci perioade de vacanță. Durata activității didactice diferă însă în cazul claselor terminale și al anumitor forme de învățământ.

Când începe primul modul

Primul interval debutează luni, 7 septembrie 2026, și se încheie vineri, 23 octombrie. Ulterior, elevii intră în vacanța de toamnă, programată până la începutul lunii noiembrie.

Pe 5 octombrie nu se organizează cursuri

Elevii nu vor participa la cursuri luni, 5 octombrie 2026, când este marcată Ziua internațională a educației. Ordinul privind structura anului școlar prevede: „În ziua de 5 octombrie - Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.”

Având în vedere faptul că data coincide cu ziua de luni, elevii și profesorii vor avea parte de un weekend prelungit, de sâmbătă, 3 octombrie, până luni, 5 octombrie. Activitățile didactice se reiau marți, 6 octombrie.

În luna octombrie, elevii au și prima vacanță din anul școlar 2026 -2027

După încheierea primului modul de învățare, elevii vor avea parte de prima vacanță din anul școlar 2026-2027. Pauza de toamnă este programată în perioada 24 octombrie - 1 noiembrie 2026, astfel că școlarii vor beneficia de mai multe zile libere înainte de reluarea activităților didactice.Vacanța se încheie duminică, 1 noiembrie.

Cum este structurat al doilea modul de învățare

Activitatea didactică va fi reluată luni, 2 noiembrie 2026, odată cu debutul celui de-al doilea interval de cursuri. Modulul se va încheia marți, 22 decembrie.

Pauza de sărbători se întinde pe aproape trei săptămâni, în intervalul 23 decembrie 2026 - 10 ianuarie 2027, oferindu-le elevilor timp pentru zilele libere de Crăciun și Anul Nou. După această perioadă, cursurile se reiau luni, 11 ianuarie 2027, când începe cel de-al treilea modul din structura anului școlar.

Editor : M.C.