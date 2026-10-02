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Zi liberă în școli pe 5 octombrie. Urmează un weekend prelungit pentru elevi și profesori

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Zi liberă pe 5 octombrie. Foto Getty Images
Zi liberă pe 5 octombrie. Foto Getty Images
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Din articol
De ce nu se fac cursuri pe 5 octombrie Ce semnificație are Ziua educației Când începe vacanța de toamnă în 2026 Cum este organizat anul școlar 2026-2027

Elevii și profesorii vor avea trei zile libere consecutive, între 3 și 5 octombrie 2026, cu ocazia Zilei educației. Luni nu se organizează cursuri în învățământul preuniversitar, iar revenirea la ore este programată marți, 6 octombrie. Weekendul prelungit precedă vacanța de toamnă, care începe pe 24 octombrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Zilele fără cursuri sunt stabilite la nivel național, însă nu toate reprezintă sărbători legale pentru ceilalți angajați. În educație, programul ține cont și de prevederile contractului colectiv de muncă aplicabil.

De ce nu se fac cursuri pe 5 octombrie

Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026 stabilește explicit că activitatea la clasă nu se desfășoară de Ziua educației. Prevederea se aplică învățământului preuniversitar: „În ziua de 5 octombrie - Ziua Internațională a Educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri.”.

De asemenea, ordinul nu prevede recuperarea orelor aferente acestei date, iar activitatea la clasă se reia marți, 6 octombrie, potrivit programului obișnuit.

Ce prevede contractul colectiv de muncă pentru profesori

Pentru cadrele didactice, ziua liberă este prevăzută în Contractul colectiv de muncă unic la nivel de sector de negociere colectivă învățământ preuniversitar nr. 1.104 din 9 iulie 2025, încheiat între Ministerul Educației și Cercetării și federațiile sindicale reprezentative.

Contractul stabilește, totodată, că angajații beneficiază de două zile consecutive de repaus săptămânal, de regulă sâmbăta și duminica. În calendarul din acest an, aceste prevederi formează weekendul prelungit de la începutul lunii.

Ce semnificație are Ziua educației

În data de 5 octombrie se celebrează la nivel internațional „Ziua mondială a cadrelor didactice” pentru a marca adoptarea Recomandării OIM/UNESCO din 1966, privind statutul cadrelor didactice și a Recomandării UNESCO din 1997, referitoare la statutul personalului didactic din învățământul superior.

Aceste instrumente stabilesc drepturile și responsabilitățile cadrelor didactice, precum și standardele internaționale pentru cele mai importante preocupări profesionale, sociale, etice și materiale ale cadrelor didactice.

Evenimentul anual este dedicat contribuției acestora la educație și sprijinului necesar pentru exercitarea profesiei. Tema din 2025 „Reconsiderarea profesiei didactice ca profesie care implică colaborarea” a evidențiat potențialul transformator al colaborării în beneficiul cadrelor didactice, al școlilor și al sistemelor de învățământ.

Când începe vacanța de toamnă în 2026

După revenirea la ore, primul modul continuă până vineri, 23 octombrie. Vacanța de toamnă începe de sâmbătă, 24 octombrie, și durează până duminică, 1 noiembrie, inclusiv. Elevii vor avea astfel nouă zile consecutive fără cursuri, înainte de întoarcerea la școală, luni, 2 noiembrie.

Următorul interval de studiu se încheie pe 22 decembrie. Din 23 decembrie începe vacanța de iarnă, care se prelungește până pe 10 ianuarie 2027, iar orele se reiau pe 11 ianuarie.

Cum este organizat anul școlar 2026-2027

Cursurile au început pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia, pentru majoritatea elevilor, pe 18 iunie 2027. Calendarul cuprinde 36 de săptămâni de cursuri.
În februarie, este prevăzută o săptămână de vacanță a cărei perioadă diferă în funcție de județ. Aceasta trebuie programată între 15 februarie și 7 martie 2027, prin decizia inspectoratelor școlare, după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice.

Vacanța de primăvară se desfășoară între 24 aprilie și 4 mai. Ultimul modul începe pe 5 mai, iar vacanța de vară, pentru majoritatea claselor, pe 19 iunie.
Absolvenții termină mai devreme: pe 4 iunie, cei din clasele a XII-a de la zi și a XIII-a de la seral sau cu frecvență redusă, respectiv pe 11 iunie, cei din clasa a VIII-a.

Editor : C.S.

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