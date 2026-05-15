Live TV

Zi liberă pe 5 iunie pentru elevi și profesori. De ce nu se fac cursuri în școlile din România

Data publicării:
Ziua Învățătorului 2026. Foto Getty Images
Ziua Învățătorului 2026. Foto Getty Images
Din articol
De ce este 5 iunie Ziua Învățătorului Ce semnificație are Ziua Învățătorului în România Câte săptămâni de școală mai sunt până la vacanța de vară

Elevii și profesorii din România nu fac cursuri pe 5 iunie, când este marcată Ziua Învățătorului. Sărbătoarea, dedicată cadrelor didactice și rolului acestora în educație, are o semnificație aparte în sistemul de învățământ românesc, deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului modern în limba română. Din 2024, data de 5 iunie a devenit oficial zi liberă pentru copii și personalul din învățământ, potrivit prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă din educație.

Începutul lunii iunie aduce două zile fără cursuri pentru elevi și profesori, marcate de sărbători cu semnificație aparte pentru sistemul de educație.

De ce este 5 iunie Ziua Învățătorului

Ziua Învățătorului este marcată anual pe 5 iunie, dată care coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, pedagogul considerat întemeietorul învățământului modern în limba română la începutul secolului al XIX-lea. Sărbătoarea a fost instituită oficial prin Legea nr. 289/2007 și are caracter național, fiind dedicată recunoașterii rolului cadrelor didactice în formarea elevilor și în dezvoltarea societății.

De-a lungul anilor, în multe școli au fost organizate festivități, activități culturale și evenimente dedicate profesorilor și învățătorilor, însă cursurile continuau, de regulă, conform programului obișnuit.

  • Ziua Învăţătorului este sărbătorită în toate unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale din sistemul românesc. Potrivit legii, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi alte instituţii abilitate ale statului pot acorda premii, distincţii, medalii şi titluri onorifice cadrelor didactice şi elevilor, pentru merite deosebite.

Din 2024, 5 iunie a devenit zi liberă pentru elevi și profesori

Începând din 2024, data de 5 iunie a devenit zi liberă pentru elevi și profesori, în premieră la nivel național, după greva generală din educație. Decizia a fost inclusă în noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector - Învățământ, semnat în urma negocierilor dintre sindicate și Guvern. Prevederea se aplică în toate unitățile de învățământ preuniversitar, iar orele nu trebuie recuperate ulterior.

Înainte de ziua liberă de pe 5 iunie, elevii și profesorii beneficiază și de minivacanța de 1 Iunie. În 2026, Ziua Internațională a Copilului va fi sărbătorită într-o zi de luni, ceea ce aduce un nou weekend prelungit pentru personalul din învățământ. Fiind sărbătoare legală, cursurile sunt suspendate la nivel național.

Ce semnificație are Ziua Învățătorului în România

Ziua Învățătorului este văzută ca un moment simbolic dedicat celor care contribuie la educația și formarea copiilor. Sărbătoarea pune accent pe rolul profesorilor și al învățătorilor în dezvoltarea societății și în transmiterea valorilor către noile generații. În același timp, includerea datei de 5 iunie în Contractul Colectiv de Muncă a fost interpretată și ca o formă de recunoaștere profesională pentru cadrele didactice, după perioada tensionată din educație și protestele sindicale din ultimii ani.

Câte săptămâni de școală mai sunt până la vacanța de vară

Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri, 19 iunie 2026, iar vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie. Pentru elevii din clasele terminale, anul școlar se încheie mai devreme, în funcție de calendarul examenelor naționale.

  • Astfel, pentru clasele a VIII-a, cursurile se încheie la 12 iunie 2026, după 35 de săptămâni de școală, pentru pregătirea și susținerea Evaluării Naționale;
  • Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a termină cursurile la 5 iunie 2026, după 34 de săptămâni, pentru pregătirea examenului de Bacalaureat;
  • În cazul învățământului profesional și tehnic, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni și se încheie la 26 iunie 2026, calendarul fiind adaptat specificului activităților practice.

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Screenshot 2026-05-13 230514
3
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu cinci șefi, doi...
EDL N23 BASESCU DE NICUSOR 141225_01976
4
Traian Băsescu: „Ce avem acum e rezultatul organizării ticăloase a alegerilor. N-au dat...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
5
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit pe copil cu coada...
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Digi Sport
Radu Naum: ”Știm situația reală a lui Dan Petrescu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a. Foto Getty Images
Subiecte Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a: Elevii au susținut proba la Matematică și Explorarea mediului. Când se anunță notele
Admitere liceu 2026-2027. Foto Getty Images
Calendar admitere liceu 2026-2027: Au început înscrierile pentru probele de aptitudini. Când are loc repartizarea computerizată
Evaluare Națională 2026, clasa a II-a. Foto Getty Images
Subiecte Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a: Elevii au susținut proba de citire la Limbă și comunicare. Când se anunță rezultatele
Calendar Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Calendar Bacalaureat 2026: Când au loc înscrierile pentru examen și pe ce dată susțin elevii probele scrise
Profesor
Țara în care profesorii pot aplica pedepse corporale cu băţul elevilor, dar numai cu aprobarea directorului
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu si ilie bolojan
Cum stau în sondaje Bolojan, Grindeanu și principalele partide...
Baza Mihail Kogălniceanu
În timp ce Europa spune „nu” bazelor americane, Polonia spune „da”...
vasile dincu la o sedinta
„Societatea se aștepta să fie jucător”. Ce crede Vasile Dîncu (PSD)...
Donald Trump și JD Vance
Donald Trump ar păstra o scrisoare secretă pentru JD Vance, în cazul...
Ultimele știri
Economia Rusiei a ajuns pe marginea prăpastiei. Putin ar fi obligat să majoreze încă o dată impozitele
Cum a ajuns partidul „Oameni Noi”, creat de Kremlin pentru a controla voturile anti-Putin, a doua forță politică din Rusia
Documentul obligatoriu pe care șoferii trebuie să îl aibă în mașină la ieșirea din țară. Ce riscuri pot apărea la trecerea graniței
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
Cum arată Conchita Wurst, la 12 ani după Eurovision. 'Femeia cu barbă', de nerecunoscut! 😲
Fanatik.ro
Haos în SuperLiga înainte de ultima etapă din play-out! Lupta pentru evitarea retrogradării, aruncată în aer...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Au construit o groapă de gunoi pe munte, acum UE cere 6,5 milioane de euro înapoi. Cum încearcă CJ Suceava să...
Adevărul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie...
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cu câți bani a rămas Sorana Cîrstea, după ce a fost învinsă de Coco Gauff în semifinale la Roma
Pro FM
Cât costă un bilet la finala Eurovision 2026 de la Viena. Prețurile au explodat pe site-urile de revânzare
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Pensie record: o femeie care a lucrat 61 de ani primește 9.700 euro pe lună
Newsweek
În care județe pensiile sunt de 2 ori mai mari ca în altele? De ce unii pensionari iau cu 1.900 lei mai mult?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Băutura de seară recomandată de nutriționiști dacă ai colesterolul mare. Te ajută și să dormi mai bine
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...