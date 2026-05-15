Zi liberă pe 5 iunie pentru elevi și profesori. De ce nu se fac cursuri în școlile din România

Elevii și profesorii din România nu fac cursuri pe 5 iunie, când este marcată Ziua Învățătorului. Sărbătoarea, dedicată cadrelor didactice și rolului acestora în educație, are o semnificație aparte în sistemul de învățământ românesc, deoarece coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, considerat întemeietorul învățământului modern în limba română. Din 2024, data de 5 iunie a devenit oficial zi liberă pentru copii și personalul din învățământ, potrivit prevederilor din Contractul Colectiv de Muncă din educație.

Începutul lunii iunie aduce două zile fără cursuri pentru elevi și profesori, marcate de sărbători cu semnificație aparte pentru sistemul de educație.

De ce este 5 iunie Ziua Învățătorului

Ziua Învățătorului este marcată anual pe 5 iunie, dată care coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, pedagogul considerat întemeietorul învățământului modern în limba română la începutul secolului al XIX-lea. Sărbătoarea a fost instituită oficial prin Legea nr. 289/2007 și are caracter național, fiind dedicată recunoașterii rolului cadrelor didactice în formarea elevilor și în dezvoltarea societății.

De-a lungul anilor, în multe școli au fost organizate festivități, activități culturale și evenimente dedicate profesorilor și învățătorilor, însă cursurile continuau, de regulă, conform programului obișnuit.

Ziua Învăţătorului este sărbătorită în toate unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale din sistemul românesc. Potrivit legii, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi alte instituţii abilitate ale statului pot acorda premii, distincţii, medalii şi titluri onorifice cadrelor didactice şi elevilor, pentru merite deosebite.

Din 2024, 5 iunie a devenit zi liberă pentru elevi și profesori

Începând din 2024, data de 5 iunie a devenit zi liberă pentru elevi și profesori, în premieră la nivel național, după greva generală din educație. Decizia a fost inclusă în noul Contract Colectiv de Muncă la nivel de sector - Învățământ, semnat în urma negocierilor dintre sindicate și Guvern. Prevederea se aplică în toate unitățile de învățământ preuniversitar, iar orele nu trebuie recuperate ulterior.

Înainte de ziua liberă de pe 5 iunie, elevii și profesorii beneficiază și de minivacanța de 1 Iunie. În 2026, Ziua Internațională a Copilului va fi sărbătorită într-o zi de luni, ceea ce aduce un nou weekend prelungit pentru personalul din învățământ. Fiind sărbătoare legală, cursurile sunt suspendate la nivel național.

Ce semnificație are Ziua Învățătorului în România

Ziua Învățătorului este văzută ca un moment simbolic dedicat celor care contribuie la educația și formarea copiilor. Sărbătoarea pune accent pe rolul profesorilor și al învățătorilor în dezvoltarea societății și în transmiterea valorilor către noile generații. În același timp, includerea datei de 5 iunie în Contractul Colectiv de Muncă a fost interpretată și ca o formă de recunoaștere profesională pentru cadrele didactice, după perioada tensionată din educație și protestele sindicale din ultimii ani.

Câte săptămâni de școală mai sunt până la vacanța de vară

Potrivit structurii oficiale a anului școlar 2025-2026, cursurile pentru majoritatea elevilor se încheie vineri, 19 iunie 2026, iar vacanța de vară începe sâmbătă, 20 iunie. Pentru elevii din clasele terminale, anul școlar se încheie mai devreme, în funcție de calendarul examenelor naționale.

Astfel, pentru clasele a VIII-a , cursurile se încheie la 12 iunie 2026, după 35 de săptămâni de școală, pentru pregătirea și susținerea Evaluării Naționale;

, cursurile se încheie la 12 iunie 2026, după 35 de săptămâni de școală, pentru pregătirea și susținerea Evaluării Naționale; Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a termină cursurile la 5 iunie 2026, după 34 de săptămâni, pentru pregătirea examenului de Bacalaureat;

termină cursurile la 5 iunie 2026, după 34 de săptămâni, pentru pregătirea examenului de Bacalaureat; În cazul învățământului profesional și tehnic, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni și se încheie la 26 iunie 2026, calendarul fiind adaptat specificului activităților practice.

Cursurile anului școlar 2026-2027 vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.

