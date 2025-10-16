Live TV

Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii

Data publicării:
Zile libere pentru părinți. Foto Getty Images
Zile libere pentru părinți. Foto Getty Images
Din articol
Cine beneficiază de zile libere atunci când se închid unitățile de învățământ Ce trebuie să facă părinții pentru a primi zile libere Indemnizația acordată părinților pentru ziua liberă

Părinții care au copii înscriși la grădiniță sau la școală pot beneficia de zile libere plătite de angajator atunci când unitățile de învățământ se închid temporar din cauza unor situații de urgență, precum condiții meteorologice nefavorabile, calamități naturale sau alte evenimente neprevăzute.

Beneficiarii trebuie să fie părinți sau tutori legali ai copiilor, să aibă contract individual de muncă și să respecte procedura legală de solicitare a zilelor libere acordate în aceste situații.

Cine beneficiază de zile libere atunci când se închid unitățile de învățământ

Conform legii (nr. 19 din 14 martie 2020): „Se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.”

Prevederile se aplică părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  • au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ;
  • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Prin părinte, în sensul prezentei legi, se înțelege:

  • părintele firesc,
  • adoptatorul;
  • persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției;
  • persoana care are în plasament copilul sau în tutelă;
  • persoana desemnată privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ.

Prevederile prezentei legi se aplică și pentru părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu atribuții în domeniu.

Ce trebuie să facă părinții pentru a primi zile libere

Zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul în perioada prevăzută. Cererea necesară va fi însoțită și de:

  • o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute;
  • o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor.

Prevederile prezentei legi nu se aplică în cazul în care persoana/părintele care solicită ziua liberă se află în una dintre situațiile:

  • este în perioada concediului pentru creșterea copilului și primește indemnizație lunară;
  • este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere;
  • se află în concediu de odihnă/concediu fără plată.

Acordarea zilelor libere pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului.

Indemnizația acordată părinților pentru ziua liberă

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Conform legii, indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Digi Sport
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Autostrada A7
Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri, dar șoferii vor avea...
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
De ce a decis Trump în cele din urmă să ajute Ucraina să atace...
Anna Paulina Luna / John F. Kennedy în mașină înainte să fie asasinat
O aleasă din Congresul SUA, care a fost în România, a primit de la...
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Noi detalii despre planul ambițios pentru reînarmarea UE: „Rusia, o...
Ultimele știri
Programul pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou în 2025, la București. Când are loc procesiunea Calea Sfinților
Autoritățile din Los Angeles au decretat starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
băiat care are scris stop pe mână
Incident șocant în Brăila. Un elev de 12 ani ar fi fost bătut în plină stradă de tatăl unui coleg de clasă
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul Educației: Dascălii au încasat «spor la spor». Replica sindicatelor
Melania Trump anunță că opt copii ucraineni separați de familii și duși în Rusia s-au reunit cu părinții lor
Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” în anul școlar 2025-2026. Foto Getty Images
Ce activități sunt propuse pentru elevi în programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. În ce perioadă se vor desfășura
Vacanța de schi 2026. Foto Getty Images
Vacanța de schi 2026: Când sunt programate zilele libere pentru elevi în fiecare județ
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata...
Fanatik.ro
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Cele mai mari pensii din România, pe regiuni ale țării. Diferențele ajung și la 1.300 de lei de la un oraș la...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț pentru pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă. Se dau banii!
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...