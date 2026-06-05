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Ziua Învățătorului 2026: Ce semnificație are sărbătoarea și de ce este zi liberă în învățământ

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Ziua Învățătorului 2026. Foto Getty Images
Ziua Învățătorului 2026. Foto Getty Images
Din articol
Care este semnificația Zilei Învățătorului în România Ziua Învățătorului: Originea sărbătorii din 5 iunie Cum este celebrată Ziua Învățătorului în România

Ziua Învățătorului, sărbătorită anual în România la 5 iunie, este dedicată recunoașterii contribuției pe care cadrele didactice o au în educarea și formarea tinerelor generații. Momentul reprezintă un prilej de apreciere a muncii și implicării profesorilor în dezvoltarea elevilor și în consolidarea procesului educațional. Data are o semnificație aparte, deoarece coincide cu aniversarea nașterii lui Gheorghe Lazăr, personalitate care a avut un rol esențial în dezvoltarea educației în limba română și în modernizarea sistemului de învățământ din țară.

Ziua Învățătorului a fost instituită oficial în România prin Legea nr. 289/2007, adoptată de Parlament în octombrie 2007 și promulgată la 29 octombrie același an. Actul normativ stabilește data de 5 iunie drept sărbătoare dedicată cadrelor didactice, marcată anual în toate unitățile de învățământ din țară.

Care este semnificația Zilei Învățătorului în România

Ziua Învățătorului are o puternică încărcătură simbolică, fiind dedicată recunoașterii contribuției pe care cadrele didactice o au la educarea și formarea noilor generații. Evenimentul aduce în prim-plan importanța educației în dezvoltarea societății și evidențiază rolul esențial al învățătorului în parcursul fiecărui copil.

Considerat primul mentor din viața elevilor, învățătorul contribuie nu doar la dobândirea cunoștințelor de bază, ci și la dezvoltarea gândirii critice, a valorilor morale și a abilităților sociale. Dincolo de caracterul festiv, această zi reprezintă un moment de recunoaștere a dedicării și responsabilității unei profesii care are un impact direct asupra viitorului fiecărei comunități și al societății în ansamblu.

Ziua Învățătorului: Originea sărbătorii din 5 iunie

Originea Zilei Învățătorului este strâns legată de personalitatea lui Gheorghe Lazăr, una dintre figurile marcante ale educației românești. Data de 5 iunie a fost aleasă în semn de omagiu pentru pedagogul născut în această zi, în anul 1779, considerat fondatorul învățământului în limba română din Țara Românească.

La începutul secolului al XIX-lea, într-un context în care educația era puternic influențată de limbile de circulație ale vremii, Gheorghe Lazăr a promovat predarea în limba română și a pus bazele unei noi viziuni asupra educației. În 1818, acesta a înființat la București, la Școala de la Sfântul Sava, prima instituție de învățământ cu predare în limba română, contribuind decisiv la extinderea accesului la educație și la afirmarea culturii naționale.

Demersul său a depășit dimensiunea unei simple reforme lingvistice. Prin introducerea limbii române în procesul de predare, Gheorghe Lazăr a contribuit la modernizarea educației și la consolidarea identității culturale a românilor, punând bazele unui sistem de învățământ orientat către formarea și dezvoltarea societății. Astfel, Ziua Învățătorului s-a consacrat de-a lungul timpului ca o sărbătoare de importanță națională, dedicată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și menită să evidențieze rolul esențial pe care acestea îl au în educarea și formarea noilor generații.

Cum este celebrată Ziua Învățătorului în România

Ziua Învățătorului este marcată în România prin numeroase activități dedicate cadrelor didactice, de la festivități și programe artistice organizate în unitățile de învățământ până la inițiative prin care elevii își exprimă aprecierea față de profesorii care contribuie la formarea lor.

Totodată, legislația din domeniul educației permite acordarea de premii, distincții, medalii și titluri onorifice profesorilor și elevilor cu rezultate remarcabile, ca formă de recunoaștere a performanței și a implicării în actul educațional.

Până în anul 2024, Ziua Învățătorului era marcată în unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale prin activități dedicate cadrelor didactice, desfășurate în cadrul programului școlar obișnuit. Începând cu anul trecut, însă, data de 5 iunie a devenit zi liberă pentru elevii și angajații din învățământul preuniversitar, în baza prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivel de sector. În consecință, cursurile nu se desfășoară în această zi, iar timpul liber acordat nu trebuie recuperat. Măsura reflectă importanța acordată educației și recunoaște contribuția esențială a cadrelor didactice la formarea noilor generații.

  • Deși Ziua Învățătorului este sărbătorită în toate unitățile de învățământ din țară, modul de aplicare a prevederilor privind ziua nelucrătoare poate să difere în funcție de reglementările și contractele aplicabile fiecărei instituții. Din acest motiv, în cazul unor unități particulare, programul poate fi stabilit potrivit regulilor interne și prevederilor contractuale aplicabile.

Editor : M.C.

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