Ziua Mondială a Educației 2026: De ce este sărbătorită pe 5 octombrie și ce semnificație are pentru profesorii din România

Ziua Mondială a Educației, sărbătorită anual pe 5 octombrie, aduce în prim-plan contribuția școlii și a cadrelor didactice la formarea noilor generații și la dezvoltarea societății. Marcată la nivel internațional din 1994, aceasta subliniază importanța profesiei de dascăl și a dreptului la educație.

Dincolo de semnificația simbolică, Ziua Educației oferă un prilej de reflecție asupra realităților din școli, de la resursele disponibile până la sprijinul de care au nevoie profesorii și elevii în activitatea de zi cu zi.

Ziua Educației 2026: semnificația datei de 5 octombrie

Ziua Mondială a Educației, cunoscută la nivel internațional drept „Ziua Mondială a Profesorilor”, este marcată anual pe 5 octombrie și este dedicată recunoașterii contribuției cadrelor didactice la formarea noilor generații și la dezvoltarea societății.

Alegerea datei este legată de adoptarea, în 1966, a Recomandării OIM-UNESCO privind statutul profesorilor. Documentul a stabilit principii referitoare la drepturile și responsabilitățile acestora, precum și la pregătirea profesională, recrutare și condițiile de muncă.

Cadrul internațional a fost completat în 1997, când UNESCO a adoptat Recomandarea privind statutul personalului didactic din învățământul superior, care abordează aceste aspecte în cazul celor care predau în universități și în alte instituții de profil.

Cum a fost aleasă ziua de 5 octombrie

Ziua Mondială a Profesorilor este marcată oficial din 1994, când data de 5 octombrie a devenit un reper internațional pentru recunoașterea profesiei didactice. În același an, Education International, federația internațională care reunește organizații sindicale din domeniul educației, a lansat o campanie dedicată promovării drepturilor și importanței profesiei de profesor.

Astfel, 5 octombrie a devenit o dată consacrată la nivel internațional pentru recunoașterea muncii cadrelor didactice și pentru readucerea în atenție a condițiilor în care acestea își desfășoară activitatea.

Ce semnifică evenimentul din 5 octombrie pentru profesorii din România

Ziua Educației reprezintă un prilej de recunoaștere a muncii profesorilor și a contribuției acestora la dezvoltarea cunoștințelor și competențelor elevilor.

Totodată, aduce în atenție dreptul fundamental la educație, care trebuie garantat tuturor, indiferent de situația socială sau financiară. Accesul la învățare susține dezvoltarea personală și participarea activă la viața societății.

Pe 5 octombrie nu se organizează cursuri

Potrivit ordinului privind structura anului școlar 2026-2027, pe 5 octombrie nu se organizează cursuri. Aceeași prevedere se aplică zilelor nelucrătoare și sărbătorilor legale stabilite prin legislația în vigoare și prin contractul colectiv de muncă aplicabil.

În luna octombrie elevii au și prima vacanță din anul școlar 2026-2027

Pentru elevi, luna octombrie aduce și prima pauză școlară după încheierea primului modul de cursuri. Vacanța de toamnă este programată în perioada 24 octombrie -1 noiembrie 2026, iar cursurile se reiau luni, 2 noiembrie.

Odată cu revenirea la școală începe al doilea modul de cursuri, care se încheie pe 22 decembrie 2026, înaintea vacanței de iarnă.

Când este sărbătorită Ziua Învățătorului în România

Ziua Învățătorului este marcată anual pe 5 iunie, în baza Legii nr. 289/2007. Data coincide cu ziua de naștere a lui Gheorghe Lazăr, născut în 1779 și considerat una dintre personalitățile importante pentru dezvoltarea învățământului românesc modern.

Sărbătoarea recunoaște contribuția cadrelor didactice la educarea și formarea copiilor și tinerilor. Potrivit legii, aceasta are caracter național, educațional, cultural și apolitic și este marcată în unitățile de învățământ de stat, particulare și confesionale.

Cu acest prilej, pot fi organizate manifestări dedicate profesorilor și elevilor. Actul normativ prevede și posibilitatea acordării de premii, distincții, medalii și titluri onorifice celor care se remarcă prin rezultate deosebite. Ministerul Educației stabilește anual, prin ordin, programul activităților dedicate acestei zile.

Editor : M.C.