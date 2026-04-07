A intrat în vigoare reducerea accizei la motorină. În cursul nopții, prețurile acestui carburant au scăzut în majoritatea benzinăriilor cu 36 de bani pe litru. Situația de pe piața combustibililor a fost discutată, ieri, într-o reuniune convocată de președintele Nicușor Dan. Au participat premierul, miniștrii Energiei și Transporturilor și conducerile celor două mari companii petroliere din România. Concluzia discuțiilor a fost că nu sunt în acest moment probleme de aprovizionare.

Momentan, în România nu sunt probleme cu aprovizionarea de tiței și combustibil, ceea ce înseamnă că, cel puțin pentru moment, nu se impune scenariul raționalizării, potrivit jurnalistei Digi24 Amalia Dobre.

Au fost discuții cruciale la Palatul Cotroceni, care au durat în jur de o oră și jumătate. Au participat atât președintele Nicușor Dan, cât și premierul Ilie Bolojan, alături de miniștrii de la Transporturi și Energie. La aceeași masă au stat și reprezentanții companiilor din industria petrolieră.

Aceste discuții vin și în contextul în care, în urma războiului din Orientul Mijlociu, la nivel global sunt probleme cu aprovizionarea. Totuși, deocamdată, la noi în țară nu se pune problema raționalizării, un scenariu pe care totuși îl înaintase într-o declarație publică și fostul președinte Traian Băsescu.

În prezent, în România sunt în vigoare două ordonanțe de urgență. Una dintre ele restricționează exporturile. Acestea se fac doar cu semnătură de la Economie și de la Energie.

Citește și:

EXCLUSIV Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce prețurile la nivelul anterior. Nu avem resursele să compensăm tot

Editor : Ș.R.