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Elena Mateescu, despre achizițiile de la ANM: „Cei vinovați vor trebui să plătească”

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Elena Mateescu.
Elena Mateescu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
„Nu am avut o discuţie în prealabil niciodată pe acest subiect cu doamna Buzoianu” Diana Buzoianu a cerut public demisia conducerii ANM

Persoanele care au utilizat cardurile pentru achiziţiile care apar în raportul Corpului de Control nu mai lucrează în Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) şi vreau să vă asigur că nu voi face rabat de la ceea ce înseamnă recuperarea prejudiciului, a declarat, marţi, directoarea generală a ANM, Elena Mateescu.

„Aş porni de la concluziile raportului din 9 octombrie, care a fost publicat şi pe site-ul ministerului, în care se spune că, la început de 2025, au fost 68 de deconturi de materiale cu o sumă de 510.642 de lei, nu au fost semnate de conducerea ANM, pentru care achiziţiile respective s-au făcut fără respectarea procedurilor legale. În 2026, de asemenea, 22 de deconturi, ce fac obiectul a 266.269 de lei, nu au respectat procedurile, conducerea ANM neaprobând aceste lucruri. În 12 august am depus o sesizare la Secţia de investigaţie şi criminalitate economică. Dosarul depus are 648 de pagini.

Pe lângă raportul de audit intern desfăşurat la solicitarea directorului general, am depus şi documente care fac obiectul cercetării respective. Vă fac anunţul în premieră, că am fost de două ori la Brigada Economică, am dat declaraţie şi cu siguranţă, îşi va urma cursul. Ce vreau să vă asigur este că nu voi face rabat de la ceea ce înseamnă recuperarea prejudiciului, pentru că deja la acest moment, în interiorul ANM, s-a creat o Comisie de inventariere a acestor achiziţii cu recuperarea prejudiciului şi stabilirea acestora.

Cei vinovaţi vor trebui să plătească, indiferent cine şi cum a greşit. La finalul anchetei, cu siguranţă, îmi doresc o conferinţă de presă să vă prezint rezultatul anchetei şi, până atunci, vă rog să aveţi încredere în meteorologi şi în oamenii din ANM, pentru că meteorologii nu merită asta”, a punctat Mateescu, în conferinţa de presă organizată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP), potrivit Agerpres. 

„Nu am avut o discuţie în prealabil niciodată pe acest subiect cu doamna Buzoianu”

Şefa ANM a menţionat faptul că nu a existat o solicitare prealabilă din partea fostului ministru al Mediului, Diana Buzoianu, de a prezenta situaţia de fapt în acest caz, înainte ca informaţiile să fie publicate pe Facebook. „Când s-a ieşit cu această situaţie pe Facebook, nu am avut o discuţie în prealabil niciodată pe acest subiect cu doamna Buzoianu, astfel încât să-i prezint situaţia de care aveam cunoştinţă la momentul când, în 12 august, am depus sesizarea la organele competente”, a spus Elena Mateescu.

Întrebată dacă persoanele care utilizau cardurile prin care s-au plătit achiziţiile reclamate mai sunt în ANM, directoarea generală a instituţiei a dat asigurări că nu mai fac parte din instituţie.

„Două carduri au fost la Serviciul de achiziţii. Vorbim despre persoanele de la Serviciul de achiziţii şi de încă două persoane care au fost implicate în această situaţie, care nu mai lucrează în ANM. Cardurile s-au închis de atunci. În cazul a două persoane de la Serviciul tehnic, cu siguranţă vă închipuiţi că nu acei colegi au putut să facă achiziţii de vestimentaţie. Acele carduri s-au folosit doar pentru achiziţia de echipamente de specialitate, pentru asigurarea de intervenţii. Aveau un card al meu pe un cont ataşat de 20.000 de lei în patru ani. Nu a fost activat. S-a plătit din contul alocat cardului pentru plata taxei pe Zoom pentru a organiza întâlnirile tehnice.

Aceste lucruri s-au pus la dispoziţia celor de la Brigada Economică şi, sigur că da, şi celor de la Corpul de Control. Misiunea de audit intern a descoperit această situaţie. Situaţia de către Corpul de Control privind cardurile s-a cerut în 6 august. Noi am depus în 12 august ca urmare a raportului preliminar (...) Noi acum am constituit o comisie la nivelul instituţiei ca parte de recuperare a prejudiciului respectiv.

Vă asigur că nu meteorologii au făcut achiziţiile. Sunt personal suport dacă au lucrat în departamentul de achiziţii”, a subliniat Mateescu, care a precizat, totodată, că, printre cei vizaţi de anchetă se află şi „cineva din contabilitate”.

Diana Buzoianu a cerut public demisia conducerii ANM

În data de 10 octombrie 2026, fostul ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, a cerut demisia conducerii ANM, după ce Corpul de Control a identificat achiziţii de parfumuri, articole vestimentare şi alte produse de lux din bugetul instituţiei, şi a anunţat că raportul verificărilor va fi transmis Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Curţii de Conturi.

„Sutiene de lux cumpărate de pe cardurile oficiale ale Administraţiei Naţionale de Meteorologie. Am trimis Corpul de Control la ANM pentru a vedea cum au fost cheltuiţi banii publici în ultimii ani de zile. Au fost găsite cumpărături de lenjerie intimă, rochii, poşete, pijamale, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc, haine de la branduri de lux şi ghivece ornamentale de mii de lei bucata”, a afirmat Buzoianu, într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

Astfel, verificările au evidenţiat cheltuieli de aproape 120.000 de lei pentru parfumuri şi de 85.000 de lei pentru articole vestimentare, numai în anul 2025.

„În cifre, în 2025, de exemplu, Corpul de Control a descoperit că aproape 120.000 de lei au fost daţi pentru parfumuri. 85.000 de lei pentru articole vestimentare, unele chiar de la branduri de lux. Au fost achiziţionate produse cosmetice care au depăşit valoarea de 11.000 de lei. Au fost achiziţionate două ghivece ornamentale în valoare totală de peste 6.000 de lei. Şi lista continuă”, a transmis fostul ministru.

Buzoianu a susţinut, totodată, că astfel de cheltuieli au continuat şi în anul 2026 şi a anunţat sesizarea instituţiilor competente. „Şi în 2026, la fel, se văd abuzurile. Trimitem raportul Corpului de Control la Curtea de Conturi. Cer public demisia conducerii ANM, care a făcut posibil să fie aşa o bătaie de joc făcută din bani publici”, a spus aceasta.

Editor : C.S.

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