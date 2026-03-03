Live TV

Elev de 14 ani, mort după ce i s-a făcut rău la ora de sport. Anchetă în Botoșani pentru ucidere din culpă

Un elev de 14 ani din județul Botoșani a murit marți, după ce i s-a făcut rău în timpul orei de sport. Adolescentul s-a prăbușit brusc, a fost găsit în stop cardio-respirator și transportat în stare critică la spital, unde medicii nu au mai reușit să-l salveze. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă, urmând să fie efectuată autopsia pentru stabilirea cauzei exacte a decesului, scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, copilul era elev în clasa a VIII-a la Şcoala Gimnazială din satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu.

„S-a constituit echipă operativă formată din poliţişti judiciari şi criminalişti, care s-au deplasat la faţa locului pentru a efectua cercetări cu privire la împrejurările în care s-a produs decesul. Totodată, a fost demarată o anchetă pentru infracţiunea de ucidere din culpă, urmând a fi dispusă efectuarea unei autopsii care va stabili cu exactitate cauza decesului”, au precizat reprezentanţii Poliţiei.

La rândul lor, oficialii Serviciului de Ambulanţă Judeţean Botoşani au precizat că elevul s-a prăbuşit brusc din picioare, fiind găsit de cadrele medicale în stop cardio-respirator.

„Astăzi, prin apel la numărul unic de urgenţă 112, dispeceratul medical a fost sesizat cu privire la prăbuşirea bruscă din ortostatism a unui adolescent în vârstă de 14 ani, aflat în sala de sport a unei unităţi de învăţământ din judeţ. Pe baza informaţiilor furnizate telefonic, medicul coordonator din dispecerat a ridicat suspiciunea de stop cardio-respirator şi a oferit instrucţiuni pentru iniţierea imediată a manevrelor de suport vital de bază (BLS) de către personalul prezent la faţa locului. Manevrele de resuscitare au fost efectuate continuu până la sosirea echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Botoşani tip C2 cu medic, care a preluat cazul şi a instituit protocolul avansat de resuscitare (ALS). Pacientul a fost transportat în curs de resuscitare la Compartimentul de Primiri Urgenţe Pediatrie, pentru continuarea manevrelor şi evaluare medicală de specialitate”, au transmis cadrele medicale.

Copilul a decedat în Centrul de Primiri Urgenţe de la Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati”.

