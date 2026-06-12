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Elev eliminat de la BAC după ce i-a sunat telefonul la o avertizare RO-Alert de furtună

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Simulare Bacalaureat 2026 limba maternă. Foto Getty Images
Foto Getty Images

Un elev de la un liceu din Valea Jiului a fost eliminat din examenul de Bacalaureat, după ce telefonul mobil pe care îl avea la el a început să sune în urma unei avertizări RO-ALERT de furtună, ce a fost transmisă în judeţul Hunedoara.

Elevul se afla în sală pentru a susţine proba de evaluare a competenţelor într-o limbă străină de circulaţie internaţională şi, în urma acestui incident, nu va mai putea participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

„Cel mai probabil, telefonul a sunat în urma unei atenţionări RO-Alert. Este pentru prima oară când se întâmplă aşa ceva. Din păcate, elevul a fost eliminat din examen şi nu se va mai putea prezenta la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului", a declarat, pentru Agerpres, inspectorul şcolar general prof. dr. Maria Ştefănie.

Ea a menţionat că în liceele din judeţul Hunedoara au fost făcute mai multe simulări ale examenului de Bacalaureat, în care au fost prezentate regulile care trebuie respectate în sesiune, inclusiv faptul că elevii nu au voie cu telefoanele în sală.

„Elevii trebuie să trateze cu maximă responsabilitate regulamentul examenului de Bacalaureat”, a subliniat Maria Ştefănie.

Candidaţii care susţin proba de evaluare a competenţelor nu primesc note, ci doar calificative. Cei care nu se prezintă la acest examen nu mai pot să participe la probele scrise.



Editor : Sebastian Eduard

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