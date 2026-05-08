Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Suspectul principal, un recidivist condamnat pentru crimă, este căutat cu elicopterul

Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Suspectul principal, un recidivist condamnat pentru crimă, este căutat cu elicopterul.
O tânără de 18 ani, elevă la un liceu agricol din comuna Borș, județul Bihor, a fost găsită moartă pe un câmp de lângă localitatea Parhida. Polițiștii au declanșat o amplă operațiune de căutare a principalului suspect, un bărbat recidivist care a fost condamnat în trecut pentru crimă și tâlhărie și care lucra la aceeași fermă unde fata făcea practică.

Trupul neînsuflețit al fetei a fost descoperit în cursul dimineții de o femeie care a intrat pe câmp și a alertat autoritățile printr-un apel la 112. Potrivit informațiilor obținute de la fața locului, tânăra fusese văzută ultima dată în compania unui cioban care lucra la ferma de capre din zonă, unde aceasta își desfășura stagiul de practică.

Anchetatorii au împânzit zona, iar căutările suspectului sunt în desfășurare. La operațiune participă mai multe echipe de polițiști, un elicopter, o dronă și un câine de urmă.

Suspectul principal, un recidivist eliberat recent

Surse din anchetă spun că principalul suspect este un bărbat care a fost condamnat în trecut pentru crimă și tâlhărie. Acesta ar fi fost eliberat din închisoare în urmă cu aproximativ un an și lucra la ferma unde fata făcea practică.

În acest moment, polițiștii încearcă să îi dea de urmă și verifică împrejurările în care s-a produs tragedia.

Moartea tinerei a provocat șoc în comunitate. Localnicii spun că fata era o elevă silitoare și apreciată de cei din jur.

Oamenii din zonă susțin că se tem de suspect și îl consideră un pericol pentru comunitate, în timp ce așteaptă rezultatele anchetei și prinderea bărbatului.

