Elevii dintr-o școală din Iași îngheață de frig la ore. Într-o sală de clasă s-au înregistrat doar 12 grade

Elevii școlii ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iaşi, care învață în două din corpurile clădirii, suferă de frig în timpul orelor. Într-o sală de clasă s-au înregistrat, în prima parte a zilei, doar 12 grade, potrivit lui Liviu Iolu, fostul purtător de cuvânt al Guvernului Cioloș.

Fostul jurnalist a scris pe Facebook că „de mai multe săptămâni, părinții elevilor roagă instituția să rezolve problema din două corpuri de clădire pentru că de la începutul anului copiii (mulți în clasa I-a) suferă de frig în timpul orelor.”

În urma unei solicitări oficiale din partea PLUS Iași și a părinților, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au confirmat că "în sălile de clasă era frig", adugând că conducerea școlii a depus o notă de fundamentare pentru o intervenție la instalația termică.

Postarea integrală:

"12º C - temperatura măsurată azi dimineață într-o clasă a școlii ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” Iaşi în momentul în care elevii au ajuns la școală. Pe la prânz s-au făcut 15º C.

De mai multe săptămâni, părinții elevilor roagă instituția să rezolve problema din două corpuri de clădire pentru că de la începutul anului copiii (mulți în clasa I-a) suferă de frig în timpul orelor.

Acum câteva zile, după ce am vorbit cu mai mulți părinți, am făcut o solicitare oficială din partea PLUS Iași către Inspectoratul Școlar Județean. Răspunsul, venit de la ISJ, spune negru pe alb cum reprezentanții instituției au constatat că ”în sălile de clasă era frig”. ISJ Iași a mai răspuns că între timp conducerea școlii a depus o notă de fundamentare pentru o intervenție la instalația termică.

Fac un apel la actualul primar al Iașului, Mihai Chirica, să se oprească din desenat planșe cu stadioane și săli polivalente - pe care oricum le prezintă în campaniile electorale și apoi uită de orice investiții - și să urgenteze rezolvarea unei probleme de care Primăria este direct responsabilă și care trenează de luni de zile. Să caute rapid și să aprobe solicitarea de alocare de fonduri pe care ISJ Iași spune că a trimis-o ca să fie încălzite clasele corespunzător iar copii să învețe în condiții decente."

Editor: I. I.