Elicoptere militare vor survola zilnic județul Galați până la 31 iulie. Exerciții și trageri la Smârdan

Locuitorii din județul Galați vor putea observa în următoarea perioadă elicoptere militare survolând zona și activități de instruire în Poligonul Centrului Secundar de Instruire pentru Luptă „Smârdan”. Prefectura anunță că zborurile cu elicoptere IAR 330 SOCAT și exercițiile de tragere fac parte din programul normal de pregătire al Armatei și se vor desfășura până la 31 iulie.

Potrivit Instituției Prefectului, punctul de decolare şi aterizare al elicopterelor este amplasat în cadrul Poligonului Centrului Secundar de Instruire pentru Luptă „Smârdan”, iar prezenţa tehnicii de zbor în zonă face parte din activităţi militare planificate.

Conform programului anunţat, exerciţiile militare şi tragerile se desfăşoară în perioada 23-26 iunie şi 29-30 iunie, zilnic între orele 08:00 şi 22:00, urmând să continue şi în luna iulie în mai multe etape, până la data de 31 iulie.

„Activităţile de instruire desfăşurate în Poligonul Centrului Secundar de Instruire pentru Luptă 'Smârdan', inclusiv zborurile executate de elicopterele IAR 330 SOCAT şi exerciţiile de tragere, reprezintă activităţi normale de instruire, planificate de Ministerul Apărării Naţionale, având rolul de a menţine şi dezvolta capacitatea de pregătire a forţelor armate, precum şi interoperabilitatea cu partenerii şi aliaţii noştri. Prezenţa tehnicii militare şi a aeronavelor în zonă nu trebuie să constituie un motiv de îngrijorare pentru cetăţeni. Rog populaţia să respecte toate măsurile de siguranţă dispuse de autorităţile competente, să evite accesul în zonele restricţionate şi să se informeze exclusiv din surse oficiale. Le mulţumesc gălăţenilor pentru înţelegere, responsabilitate şi cooperare pe durata desfăşurării acestor activităţi de instruire”, a declarat prefectul judeţului Galaţi, George Toderaşc, citat în comunicatul Prefecturii.

Pentru prevenirea producerii unor incidente, autorităţile au interzis accesul populaţiei, al animalelor şi al vehiculelor în perimetrul poligonului, precum şi în Pădurea Paielor şi Pădurea Valea Mieluşului.

De asemenea, cetăţenii sunt obligaţi să respecte semnificaţia panourilor cu mesajul „TRECEREA INTERZISĂ - POLIGON DE TRAGERE”, precum şi a barierelor şi semnalelor vizuale care indică desfăşurarea tragerilor.

Editor : M.I.