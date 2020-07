Emil Boc, despre cele 8 cazuri de COVID-19 din cadrul Primăriei din Cluj-Napoca

Activitatea Primăriei din Cluj-Napoca nu a fost blocată după ce 8 angajați au fost infectați cu noul coronavirus. Primarul Emil Boc spune la Matinalul Digi FM că toate spațiile au fost dezinfectate, iar contacții direcți ai angajaților în cauza au fost izolați la domiciliu.

În plus, audiențele cu locuitorii orașului se țin online, spune Emil Boc:

„Primăria Cluj Napoca, cu toate structurile pe care le are în subordine, are 3872 de angajați. Dintre aceștia, opt persoane au fost confirmate pozitiv. Am cerut DSP să facă, conform legii, ancheta epidemiologică. Cei care sunt depistați pozitiv sunt internați 48 de ore în spital. Ceilalți, care sunt contacți direcți, sunt izolați la domiciliu, iar dacă prezintă simptome merg la testare. Iar în interiorul instituției testare, muncă de la domiciliu, concedii, dezinfectarea tuturor spațiilor din interiorul primăriei, verificarea obligativității purtării măștii.”