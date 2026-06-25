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Emil Boc nu va permite drapelul Rusiei și nici imnul de stat la evenimentul sportiv din Sala BT Arena. Reacția vehementă a Moscovei

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gimnasta cu cerc
Foto: Profimedia
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Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat în urmă cu o zi că la Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup care se desfăşoară în BT Arena, în perioada 26-28 iunie, vor participa sportivi din Rusia, însă aceştia nu vor putea utiliza imnul sau steagul ca reprezentare în competiţie. „În sala polivalentă BTarena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei şi nu va fi folosit steagul Rusiei”, a spus el. Anunţul a fost primit cu reacţii dure din Rusia, din parlament cerându-se ca România să fie privată de dreptul de a găzdui turnee, relatează News.ro.

„Mă aflu la Londra, la forumul mondial al primarilor pentru acţiuni climatice şi aş vrea pe scurt să vă exprim punctul meu de vedere cu privire la o informaţie din ţară pe care am primit-o recent. Şi anume: urmează în acest weekend, 26-28 iunie, să se desfăşoare la Cluj-Napoca o cupă mondială de gimnastică ritmică cu participarea inclusiv a unor sportivi din Rusia. La momentul când am aprobat organizarea la Cluj a unei asemenea competiţii în sala polivalentă BTarena, am ştiut faptul că sportivii din Rusia nu pot utiliza imnul şi steagul ca reprezentare în competiţia oficială de gimnastică ritmică. Recent, Federaţia Mondială de Gimnastică Ritmică a schimbat regulile şi permite sportivilor din Rusia să utilizeze imnul şi steagul în competiţiile oficiale, inclusiv pentru această competiţie de la Cluj-Napoca. Aş vrea să fie foarte clar şi răspicat şi fără echivoc.

În sala polivalentă BTarena de la Cluj-Napoca nu se va intona imnul Rusiei şi nu va fi folosit steagul Rusiei pentru reprezentarea sportivilor din această ţară. Această decizie nu este o formă de protest faţă de sportivi, nu am nimic cu sportul, susţin sportul, dar nu sunt de acord ca simbolurile politice ale unui stat agresor din Europa să fie folosite într-o ţară a Uniunii Europene, la Cluj, ţară care şi-a exprimat de atât de multe ori poziţia împotriva agresiunii Rusiei raportată la Ucraina şi de asemenea Uniunea Europeană care a rămas fermă în a condamna actul de agresiune a Rusiei la adresa Ucrainei. Cer Federaţiei Mondiale de Gimnastică să păstreze regulile care au fost în vigoare la momentul deciziei de a organiza la Cluj această competiţie. În aceste condiţii am aprobat organizarea ei la Cluj, sub rezerva nefolosirii acestor simboluri politice pentru sportivii din Rusia la competiţia de gimnastică.

În egală măsură solicit Federaţiei Române de Gimnastică şi autorităţilor statului român să clarifice această situaţie acum, înainte de începerea competiţiei oficiale, pentru a nu avea probleme sau dispute pe parcursul derulării Cupei Mondiale. Cred că este o chestiune corectă, de bun simţ, să respectăm regulile jocului, să respectăm valorile în care credem, să lăsăm sportivii să facă sport şi să fie în competiţie, dar să nu fie folosiţi în dispute politice sau pentru a reprezenta interesele unui stat agresor pe teritoriul României”, a spus Emil Boc miercuri.

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România ar trebui să fie privată de dreptul de a organiza turnee internaţionale din cauza declaraţiei primarului oraşului Cluj-Napoca, a afirmat pentru TASS, joi, Dmitri Svişcev, prim-vicepreşedinte al Comisiei pentru cultură fizică şi sport din Duma de Stat. „Aceasta reprezintă o încălcare a obligaţiilor organizatorului competiţiilor internaţionale”, a spus Svişcev. „Dacă această situaţie nu va fi remediată, atunci organizatorul trebuie să fie sancţionat, atât de către federaţia internaţională, cât şi de Comitetul Olimpic Internaţional. Am văzut deja decizii ale federaţiilor internaţionale privind privarea unor ţări de dreptul de a organiza competiţii din cauza neadmiterii sportivilor ruşi. Şi în acest caz, acelaşi scenariu o va aştepta pe România. În ceea ce priveşte primarul oraşului, este evident vorba de o acţiune de PR politic. Vrea să-şi câştige popularitate.”

La rândul său, Valentina Rodionenko, antrenoare emerită încă din perioada URSS, i-a sugerat primarului Boc să se ocupe de oraşul său, nu de politică.

„Sincer vorbind, nu m-am aşteptat ca, după decizia clară şi fără echivoc a federaţiilor internaţionale şi europene de gimnastică de a ridica toate restricţiile impuse sportivilor ruşi, să poată avea loc astfel de incidente”, a declarat Rodionenko. "Primarul oraşului în care se desfăşoară turneul nu poate decide în ce condiţii să permită participarea unor gimnaşti sau a altora. Consider că Federaţia Internaţională de Gimnastică (World Gymnastics) trebuie să trateze foarte serios astfel de chestiuni şi să insiste asupra respectării integrale a deciziilor adoptate anterior. În caz contrar, competiţiile trebuie mutate sau anulate. În ceea ce-l priveşte pe primar, acesta ar trebui să se gândească în primul rând la cum să îmbunătăţească viaţa locuitorilor acestui oraş, nu să se ocupe de politică", a adăugat ea.

Cluj-Napoca devine, în perioada 26-28 iunie, capitala mondială a gimnasticii ritmice, odată cu desfăşurarea Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică (Rhythmic Gymnastics World Challenge Cup). Competiţia, găzduită de BTarena, reuneşte unele dintre cele mai valoroase sportive ale momentului şi reprezintă un test esenţial înaintea Campionatelor Mondiale.

Editor : Liviu Cojan

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