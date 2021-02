Emilian Popovici: Suntem cu o epidemie în creștere. Varianta britanică începe să strice echilibrul între măsuri și situația COVID

Epidemia de COVID-19 a revenit pe creștere în România în luna februarie, iar varianta britanică, mai contagioasă, începe să strice echilibrul între actualele măsuri și situația infectărilor, spune epidemiologul Emilian Popovici. El adaugă că ar putea fi nevoie de noi măsuri pentru a limita răspândirea virusului, în condițiile în care mai multe țări se confruntă cu al treilea val al pandemiei.

„Aceste 3.000 și ceva de cazuri par linșititoare, le privim ca pe o constantă, asta înseamnă pentru unii un echilibru între măsuri și situația infectărilor. Or, dacă privim la numărul bazal de reproducere - și readuc aminte că acest număr ne arată, dacă e peste 1, o epidemie în creștere, iar dacă e sub 1 e epidemie în scădere. Noi am fost în scădere până pe 3 februarie, după care acest număr bazal a trecut de 1 încetișor și a ajuns în 22 februarie la 1,14, deci în mod sigur suntem cu o epidemie în creștere. Nu creștere accelerată, dar e o creștere”, a spus Popovici la Digi24.

„Aceasta arată că prezența variantei britanice începe să strice echilibrul între măsuri și situația infecției de la noi. Iar dacă mergem și mai departe și ne uităm la terapie intensivă, sunt vreo 968 de cazuri și ne putem gândi că în contextul în care această infecție nu și-a modificat gravitatea evoluției, acest număr rezultă din același bazin de infecții, deci dintr-un număr egal cu numărul înregistrat în trecut. Trebuie să ne uităm în noiembrie, la ce cifră de infecții aveam în jur de o mie cazuri la terapie intensivă”, a explicat el.

„Dacă ne uităm spre celelelte țări, e puțin probabil ca la noi evoluția variantei britanice și evoluția infecției, în contextul în care această variantă devine dominantă, să fie alta decât în alte țări. Deci avem câteva repere care ne ajută să privim dincolo de numărul de infecții noi din fiecare zi, care depind de numărul de testări care se înregistrează în fiecare zi”, a spus Popovici.

„Varianta britanică, din estimări, ar putea să devină dominantă într-un interval de 3 săptămâni și atunci, în momentul în care te vei confrunta cu această variantă, acel echilbru care se consideră că există acum se poate strica. Măsurile locale sau regionale reprezintă o prima etapă, e important ca acolo unde lucrurile nu se pot controla, să fie luate măsurile care se impun, care pot merge până la carantinare. Ne-o va impune situația. Eu, ca epidemiolog, nu pot să fiu decât pentru prevenție și pentru a lua măsuri din timp, ca să nu te confrunți cu ce te-ai mai confruntat și nu ți-a fost lesne să gestionezi situația”, a adăugat el.

