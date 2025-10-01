Live TV

Epava Evangelia din Costinești a fost inclusă pe lista celor mai înfricoșătoare destinații de navigație din Europa pentru anul 2025. Epava atrage anual mii de turiști din țară și din străinătate. Lista este completată de Lacul Loch Ness din Scoția și de Devil's Crevice din Norvegia.

Localnicii din Costinești nu sunt surprinși ca epava a intrat în topul celor mai înfricoșătoare destinații din Europa.

Nicu Serafim, șeful salvamarilor Neptun: Prima dată am intrat în ea în anii 80, aveam 8 ani, am fost pe ea și eu, și toți copiii de pe aici de prin sat. Era ținta noastră, a celor care știam să înotăm, și așa ne testam abilitățile de înot. Iar prin ochii copilăriei ni se părea uriașă, chiar imensă.

Specialiștii spun ca pe epavă sunt păsări, iar sunetele pe care le produc pot crea o atmosferă înfricoșătoare. Mai ales noaptea.

Attila Marton, ornitolog: Epava de la Costinești este singura locație din România unde cuibărește cea mai rară specie de cormoran de la noi, mai exact cormoranul moțat, avem o populație de 11 perechi care cuibăresc în epavă.

Vizitatorii au fost fascinați de navă și au explorat-o de a lungul timpului.

epava costinesti profimedia
Epava de la Costinești. Foto: Profimedia

Cristi Bocanilă, salvamar Mamaia: Intrați în interiorul epavei și spre exemplu, unde am intrat cel mai des în sala motoarelor, sunt munți de fier, fier ruginit, întuneric, e o senzație aparte.

Salvamarii au interzis de altfel accesul in interiorul epavei, din cauza riscurilor la care se expun curioșii.

Nicu Serafim, șeful salvamarilor Costinești: Nu intrați în ea, înauntrul ei pentru că tablele taie îngrozitor de tare.

Nava grecească continuă să îi atagă pe turiști, la 60 de ani de când a eșuat. Vasul a aparținut flotei celebrului armator grec Aristotel S. Onassis.

Localnic: Această navă a eșuat în dreptul pescăriei din Costinești, echipajul i-a dat foc și a coborât într-o barcă mai mare. După ce i-au dat foc au abandonat-o și au venit la mal.

În topul european al destinațiilor acvatice înspăimântătoare se mai află Loch Ness din Scoția și Devil's Crevice din Norvegia.

Reporter: Iulia Stanciu / Operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Liviu Cojan

