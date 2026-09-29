Live TV

Video „Erau vapoare, erau pasageri”. Nave blocate, circulație paralizată de luni întregi. Seceta extremă prelungește criza de pe Dunăre

Data publicării:
dunare blocata
Seceta lasă porturile Dunării pustii: circulația navelor, paralizată de luni întregi. Sursa foto: colaj captuă video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Seceta extremă prelungește periculos criza energetică. Nivelul Dunării este încă extrem de redus, iar asta afectează și navigația pe fluviu. Sunt barje blocate la Calafat, navele de pasageri nu mai pot trece de Drobeta-Turnu Severin, iar la Bechet, bacul nu mai funcționează deja de patru luni. Iar prognoza specialiștilor e alarmantă: debitul Dunării ar urma să scadă la 1.300 m³/secundă. 

România trece prin cea mai gravă criză energetică din istorie. Debitul Dunării la intrarea în țară este de aproape trei ori sub media lunii septembrie și scade în continuare. Iar, cât timp centrala de Cernavodă rămâne închisă, la orele de vârf, România importă și mai multă energie. Situația afectează și traficul de pe Dunăre, ajuns într-un punct critic.

„Sunt de 50 de ani în Calafat și niciodată nu am văzut-o... A mai fost scăzută, dar nici chiar așa. Imaginea e dezolantă... Așa ceva, să nu mai circule... Erau vapoare, erau pasageri și nimeni, nimeni nu mai merge acum pe ea”, spune trist un localnic din zonă.

„Eu sunt din 1980 aici. Nu a fost scăzută niciodată așa și scade în continuare”, completează un alt localnic.

„De mai bine de o lună, navele cu pasageri de pe acest traseu turistic nu mai ajung în Portul Vidin din Bulgaria, ele rămân în portul din Drobeta-Turnu Severin, iar de acolo turiștii sunt transportați până aici cu autocarele”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Se preconizează că va scădea la 1300 m³/s debitul. Nu sunt ploi, nici în amonte nu-i nicio schimbare”, estimează Petre Ureche, reprezentant Căpitănie Mehedinți.

Din cauza secetei de pe Dunăre, fermierii au fost nevoiți să regândească ruta pentru transportul cerealelor.

„În special în această zonă, danele în care se încărcau vasele cu grâne la Calafat, Bechet efectiv nu pot să lucreze, sunt blocate. Fermierii nu au unde să-și vândă grânele. Am înțeles, în ultima perioadă, că ele sunt transportate pe cale terestră cu TIR-urile tocmai la Constanța sau Tulcea, să poată să-și valorifice producția de anul acesta”, spune Mihai Cotea, primarul din Calafat.

La Cernavodă, debitul Dunării a ajuns la cea mai mică valoare înregistrată în istoricul măsurătorilor moderne.

reporter: Elena Alexandru
operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - TEMPLUL CORAL - CEREMONIE - VICTIME HOLOCAUST - 27 I
1
Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_013_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
3
Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea...
ID275576-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
4
Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea...
BUCURESTI - PALATUL VICTORIA - PROTECTIA COPILULUI - CEREMONIE
5
Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...
Adrian Mutu, declarații greu de digerat pentru Gică Hagi
Digi Sport
Adrian Mutu, declarații greu de digerat pentru Gică Hagi
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
scafandri în Deinham, Austria / obiecte de fier din antichitate recuperate din Dunăre
„Un adevărat miracol”: Comoara de fier a unui vas antic naufragiat, descoperită pe malul Dunării, ar fi putut înarma sute de războinici
sobe calafat
Orășenii care se încălzesc la gura sobei. Cum arată, în 2026, viața la bloc cu sobe pe lemne: „Umplu o sacoșă, am urcat cu ele”
vladimir putin la birou
„Să investești acum e nebunie curată”. Rusia se confruntă cu cea mai mare scădere a investițiilor din ultimii 11 ani
Poland's Belchatow Power Coal Powered station
Creșterea prețurilor gazelor naturale determină companiile europene de utilități să revină la cărbune
Gaza City Al-Shati Airstrike Aftermath - Palestine
„Cea mai gravă criză economică din istorie” în Fâșia Gaza. 90% dintre palestinienii de vârstă activă nu au un loc de muncă
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - AUDIERE MINISTRI - COMISII - 28 SEP 2026
Audierile miniștrilor lui Siegfried Mureșan continuă, după o zi cu...
muresan grindeanu
Mureșan, atac matinal la Grindeanu: „Dacă vine la guvernare, nu va...
reziduuri de bauxită la rafinăria Aughinish Alumina din Irlanda
Țara europeană care alimentează mașinăria de război a Rusiei. Una...
george simion si calin georgescu fac declaratii
George Simion, după ce Călin Georgescu i-a mulțumit pentru...
Ultimele știri
Scandalul „KimberlyGate” ajunge la Sofia. Cu cine s-a întâlnit ambasadoarea americană în timpul vizitelor în Bulgaria
Bărbatul suspectat că și-a ucis iubita și a aruncat-o, într-o valiză, în râul Olt s-a predat autorităţilor din Elveţia
Un lider liberal îi cere lui Siegfried Mureşan să nu-l mai atace pe Grindeanu: „Fără votul PSD, Guvernul nu trece”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și noroc în luna octombrie. Soarele și Jupiter schimbă totul pentru acești nativi
Cancan
BREAKING! Vlăd Bălțățeanu S-A PREDAT. Unde se ascundea criminalul din Olt
Fanatik.ro
Hagi şi FRF, cinci greşeli majore care au dus la un experiment cvasi-eșuat: România – 0 puncte şi 6 goluri...
editiadedimineata.ro
Reclame pro-Trump, plătite din bani publici. Casa Albă le numește „mesaje de interes public”
Fanatik.ro
România îl pierde: a ales să joace pentru altă națională! I se prevede un viitor strălucitor după ce a jucat...
Adevărul
Singura forță capabilă să schimbe cursul Rusiei rămân serviciile ei secrete, susține fostul șef al GUR
Playtech
Cât vei plăti pentru rovinietă de la 1 octombrie 2026. Tabel complet în funcție de norma Euro
Digi FM
Peste 100 de oameni s-au oferit să se căsătorească cu ea. Motivul pentru care femeia își caută urgent un soț
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Decizia luată de Ionuț Radu, după ce a fost cel mai slab în România - Bosnia 2-4
Pro FM
Nicole Scherzinger s-a opărit cu apă clocotită cu doar o oră înainte de concert. Artista a urcat pe scenă cu...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Era un necunoscut, dar a uimit Hollywoodul. Cine este actorul despre care Richard Gere spune că a salvat...
Adevarul
Imagini cutremurătoare. Un grup rusesc de sabotaj folosește civili ucraineni drept scut uman
Newsweek
Pensiile cresc în 2027, dar banii pierduți în ultimii doi ani nu se mai recuperează. Ce zice Ministerul Muncii
Digi FM
ANAF schimbă regulile. Românii ar putea scăpa de drumurile după acte. Ce documente nu vor mai trebui să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Povestea incredibilă a unui bărbat declarat mort timp de 107 minute. Ce susține că a văzut în lumea de dincolo
Digi Animal World
Momentul în care un emu evadat se bate cu un bărbat pe stradă. Pasărea l-a doborât cu o lovitură de cap
Film Now
Cum arată azi Jonathan Lipnicki, simpaticul puști din „Jerry Maguire”. Are 35 de ani și joacă în „Primetime”
UTV
Loredana Groza a întors toate privirile într-o rochie neagră transparentă. „Într-o lume plină de culoare...