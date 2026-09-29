Seceta extremă prelungește periculos criza energetică. Nivelul Dunării este încă extrem de redus, iar asta afectează și navigația pe fluviu. Sunt barje blocate la Calafat, navele de pasageri nu mai pot trece de Drobeta-Turnu Severin, iar la Bechet, bacul nu mai funcționează deja de patru luni. Iar prognoza specialiștilor e alarmantă: debitul Dunării ar urma să scadă la 1.300 m³/secundă.

România trece prin cea mai gravă criză energetică din istorie. Debitul Dunării la intrarea în țară este de aproape trei ori sub media lunii septembrie și scade în continuare. Iar, cât timp centrala de Cernavodă rămâne închisă, la orele de vârf, România importă și mai multă energie. Situația afectează și traficul de pe Dunăre, ajuns într-un punct critic.

„Sunt de 50 de ani în Calafat și niciodată nu am văzut-o... A mai fost scăzută, dar nici chiar așa. Imaginea e dezolantă... Așa ceva, să nu mai circule... Erau vapoare, erau pasageri și nimeni, nimeni nu mai merge acum pe ea”, spune trist un localnic din zonă.

„Eu sunt din 1980 aici. Nu a fost scăzută niciodată așa și scade în continuare”, completează un alt localnic.

„De mai bine de o lună, navele cu pasageri de pe acest traseu turistic nu mai ajung în Portul Vidin din Bulgaria, ele rămân în portul din Drobeta-Turnu Severin, iar de acolo turiștii sunt transportați până aici cu autocarele”, transmite jurnalistul Digi24, Elena Alexandru.

„Se preconizează că va scădea la 1300 m³/s debitul. Nu sunt ploi, nici în amonte nu-i nicio schimbare”, estimează Petre Ureche, reprezentant Căpitănie Mehedinți.

Din cauza secetei de pe Dunăre, fermierii au fost nevoiți să regândească ruta pentru transportul cerealelor.

„În special în această zonă, danele în care se încărcau vasele cu grâne la Calafat, Bechet efectiv nu pot să lucreze, sunt blocate. Fermierii nu au unde să-și vândă grânele. Am înțeles, în ultima perioadă, că ele sunt transportate pe cale terestră cu TIR-urile tocmai la Constanța sau Tulcea, să poată să-și valorifice producția de anul acesta”, spune Mihai Cotea, primarul din Calafat.

La Cernavodă, debitul Dunării a ajuns la cea mai mică valoare înregistrată în istoricul măsurătorilor moderne.

reporter: Elena Alexandru

operator: Adrian Niță

Editor : Izabela Zaharia