Live TV

Escrocherie complexă, desfășurată prin intermediul WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale

Data publicării:
Hands Holding Mobile Smart Phone Device With Whatsapp Company App Logo on Screen and a Notebook with Whatsapp Web
Aplicația de mesagerie Whatsapp. Foto: Profimedia
Din articol
Participanții sunt încurajați să atragă noi membri Recomandări din partea ASF

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunități cu caracter educațional și investițional.

Această schemă frauduloasă se bazează pe crearea unor grupuri aparent active pe platforme precum WhatsApp sau Telegram, unde activitatea intensă este simulată prin utilizarea extensivă a conturilor automate (bots), iar mesajele de recrutare sunt diseminate pe scară largă prin rețele sociale și aplicații de mesagerie.

În cadrul acestor grupuri, indivizi care se prezintă drept „mentori”, „antrenori”, „profesori” sau „consilieri în investiții crypto” oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate, încurajând membrii să investească sume inițiale relativ mici.

Participanții sunt încurajați să atragă noi membri

Pentru a extinde rețeaua, participanții sunt încurajați să atragă noi membri (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensați pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive și premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea și să creeze aparența unei comunități de succes.

Persoanele vizate sunt instruite să achiziționeze criptomonede și să le transfere într-un așa-numit 'cont de tranzacționare' deschis la o pretinsă societate de investiții autorizată. În cadrul platformei respective sunt afișate tranzacții aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate și pentru a câștiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari.

În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite.

Recomandări din partea ASF

- Întrerupeți imediat orice comunicare cu persoanele implicate și refuzați categoric orice solicitare de plată sau plată suplimentară, chiar dacă aceasta este justificată prin promisiunea recuperării fondurilor.

- Verificați întotdeauna legitimitatea firmelor de investiții. Înainte de a investi bani, verificați cu atenție dacă firma respectivă este autorizată de ASF sau de o altă autoritate similară din Uniunea Europeană, consultând Registrul ASF la Registrul instrumentelor și investițiilor financiare.

- Nu divulgați informații personale sau financiare. Verificarea identității prin intermediul aplicațiilor de mesagerie nu reprezintă o practică utilizată de către intermediarii autorizați. Aceștia respectă proceduri stricte de conformitate și securitate, desfășurate prin canale oficiale și securizate.

- Raportați grupurile suspecte pe WhatsApp sau Telegram și blocați contactele.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
1
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
sorin grindeanu face declaratii la guvern
2
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
elev
3
Bacalaureat cu peripeții. Un elev a picat pentru că a adormit în timpul examenului: „M-au...
george simion
4
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Premierul Ilie Bolojan.
STENOGRAME Scandal între primari și Bolojan. Un edil PSD amenință...
Dragoș Pîslaru.
Dragoș Pîslaru: Proiectele din PNRR neîncepute sau cu stadiu fizic...
Donald Trump arată cu degetul
Condițiile impuse de Donald Trump pentru a oferi garanții de...
pupitru psd
PSD critică suspendarea proiectelor din PNRR: „Măsura nu se bazează...
Ultimele știri
Guvernul anunță când va fi adoptat proiectul prin care Traian Băsescu primește o vilă de protocol
Schimb de prizonieri de război între Rusia şi Ucraina, înainte de summitul Trump - Putin
Raed Arafat a explicat cum sunt acordate despăgubirile pentru oamenii afectați de inundaţiile din Suceava şi Neamţ. Ce sume vor primi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
whatsapp telegram x tiktok wk
Rusia a interzis parțial apelurile prin WhatsApp și Telegram. Cum își justifică autoritățile decizia
pensie
Cum aflați câți bani aveți în Pilonul II de pensii. Pașii pe care trebuie să îi urmați
Telegram
Aplicația Telegram a fost amendată în Rusia cu 3,5 milioane de ruble. Cum își motivează autoritățile decizia
Claudiu Năsui (USR)
Claudiu Năsui (USR), despre schimbările anunțate la Pilonul 2: „O încălcare a proprietății private și o formă de expropriere lentă”
whatsapp pe telefon
WhatsApp a şters peste 6,8 milioane de conturi. Care este motivul prezentat de compania-mamă, Meta
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformare extremă. Corset 23 de ore pe zi, "abonament" la operații estetice, zero regrete: "Corpul meu ar...
Cancan
Cade guvernul Bolojan? Cine vine la putere după ce tensiunile au ajuns la cote alarmante
Fanatik.ro
Ce câștigă, de fapt, statul dacă va costa 8.000 de lei să deschizi un SRL. Economist: „Pune oamenii pe...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Operațiunea ”casă pentru Băsescu” – marele blat de la CCR. Conjurația care l-a ajutat să-și ia beneficiile...
Adevărul
PSD, între retragerea de la guvernare și alianța cu AUR. Confuzia care îi derutează pe români
Playtech
Era de aşteptat, nu putea trăi fără el! Anunţul trist despre Nina Iliescu, văduva fostului preşedinte, a...
Digi FM
Irinel Columbeanu, criticat după ce Irina i-a plătit datoriile de la azil: „I-a plăcut viața, a iubit femei...
Digi Sport
FOTO Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
De ce nu e greșit să spui «La mulți ani» de Sfânta Maria Mare. Explicația preotului care schimbă tot ce știm...
Newsweek
Vineri, zi decisivă pentru pensii. Cum ar putea rămâne pensionarii cu pensiile înghețate ani de zile
Digi FM
Cea mai mică pensie din România. Câți bani ia o persoană care a lucrat doar o singură zi
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Charlie Sheen, declarații la opt ani de când a renunțat la alcool: „Rușinea te sufocă. Chiar i-am rănit pe...
UTV
(VIDEO) Râs surprins în Parcul Naţional Semenic Cheile Caraşului. Imagini rare cu prădătorul solitar