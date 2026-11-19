Preşedintele Nicuşor Dan a ajuns joi la Berlin, unde va participa la summitul Coaliţiei de Voinţă pentru Ucraina, desfăşurat sub mottoul „Uniţi pentru pace în Ucraina şi securitate europeană". Şeful statului a fost întâmpinat la sosire de gazda principală a evenimentului, cancelarul german Friedrich Merz, care a organizat reuniunea alături de preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi premierul britanic Andy Burnham, transmite Agerpres.

Înainte de intrarea la reuniunea plenară, Nicuşor Dan a declarat că România va transmite un mesaj de solidaritate în continuare cu Ucraina.

„În continuare solidaritate cu Ucraina sau, dacă vreţi, două bucăţi, una pe situaţia curentă şi solidaritate cu Ucraina şi, apoi, negocierile de pace. Şi aici este foarte important ca în cadrul acestor negocieri de pace să nu cedăm pe situaţia de securitate europeană, adică să păstrăm o Europă puternică din punct de vedere defensiv şi, pe de altă parte, să nu afectăm relaţia transatlantică între Europa şi Statele Unite", a afirmat el.

Întrebat cât de aproape este pacea, raportat la conflictul dintre Ucraina şi Rusia, preşedintele a răspuns: „Pentru pace, trebuie să existe cele două părţi care să şi-o dorească şi, în momentul acesta, eu nu văd Rusia să şi-o dorească, dar, evident că este importantă presiunea pe sancţiunile economice pe Rusia ca să ne apropiem de această pace pe care ne-o dorim cu toţii".

Nicuşor Dan a fost întrebat şi dacă este de părere că se va ajunge la o soluţie de pace în 2027.

„Nu vreau să fac pronosticuri, dar, în orice caz, în acest moment, pacea nu pare aproape", a apreciat el.

La Coaliţia de Voinţă de la Berlin participă peste 20 de şefi de stat şi guvern, între aceştia fiind preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar din partea organizaţiilor internaţionale, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, António Costa, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Din partea Statelor Unite ale Americii sunt prezenţi la reuniune emisarii preşedintelui american Donald Trump pentru soluţionarea negociată a războiului din Ucraina, Steve Witkoff şi Jared Kushner.

Iniţiativa Coaliţiei de Voinţă (Coalition of the Willing) este un format al statelor care s-au angajat să ofere un sprijin consolidat Ucrainei şi să contribuie la negocierile de pace. Acest sprijin se referă inclusiv la oferirea unor garanţii de securitate suficient de solide pentru Ucraina, astfel încât să se asigure caracterul durabil al unui acord de pace şi să se împiedice o nouă agresiune.

Iniţiativa este condusă de Regatul Unit şi Franţa şi a fost lansată în martie 2025.

Editor : A.R.