„Este un sentiment foarte plăcut să vezi cum pleacă o rachetă”. Mărturia pilotului român de F-16 care a doborât o dronă în Estonia

Căpitan-comandorul Alexandru Pavelescu, pilot de F-16 al Forțelor Aeriene Române. Colaj / surse foto: facebook.com/mapn.ro

Căpitan-comandorul Alexandru Pavelescu, pilot de F-16 al Forțelor Aeriene Române și comandant de patrulă în Baza 86 Aeriană Borcea, a povestit cum a doborât o dronă intrată în spațiul aerian al Estoniei, în cadrul operațiunii NATO din regiunea baltică.

Într-o postare publicată de MApN pe Facebook, pilotul român a relatat cum s-a desfășurat misiunea în care a doborât drona. „Am văzut că toată pregătirea funcționează şi cu rachete adevărate. Abilităţile dezvoltate pe timpul misiunilor de instrucție contează foarte mult pentru a face față unei situații reale”, a declarat Pavelescu.

Pilotul român a explicat că ținta a fost reperată inițial doar pe radar, fără identificare vizuală. „În primă fază, am reperat drona doar cu radarul, chiar la intrare în Estonia, fără să putem să o identificăm. Apoi, după 33 minute, am reușit să o reperăm din nou, să o identificăm și să o doborâm”, a povestit acesta.

„Este un sentiment foarte plăcut să vezi cum pleacă o rachetă şi apoi să vezi impactul pe ţintă. Pot să spun că seamănă foarte mult cu ce vedem în simulator, dar este un sentiment extraordinar să ai această experiență real nu doar simulat. Aici lucrăm în celule de cel puţin 2 aeronave, iar colaborarea cu coechipierul a fost extraordinară”, a mai spus pilotul de F-16.

După revenirea la bază, colegii l-au întâmpinat pe melodia „Top Gun Anthem”. „Colegii piloți m-au întâmpinat pe melodia ‘Top Gun Anthem’ şi tind să cred că s-au bucurat împreună cu mine de prima victorie aeriană din ultimii 81 ani. Chiar dacă a fost doar o dronă, F-16 românesc a lansat o rachetă aer-aer, care a doborât o țintă aeriană”, a declarat Alexandru Pavelescu.

„O parte m-au aşteptat la avion, să mă felicite. Tehnicii de aeronavă au fost acolo şi păreau foarte bucuroşi că munca lor contează și avionul funcționează așa cum trebuie. O mare parte din această reușită se datorează lor şi modului în care întreţin această aeronavă”, a spus el.

Referindu-se la aeronava F-16, Pavelescu a spus că avionul „nu este proiectat pentru a doborî ţinte aeriene de dimensiunea și caracteristicile de zbor ale dronelor, în configuraţia actuală, dar a făcut față acestei provocări cu brio”.

„Cred că avem nevoie de un radar mai performant, de senzori și armament adaptate pentru lupta anti-dronă. Referitor la diferențele dintre F-16 și MiG-21, îmi este greu să fac o comparație. MiG-21 ar fi putut zbura profilul pe care l-am zburat, dar cu siguranță cu mai multe provocări”, a adăugat pilotul român.

Acesta a afirmat că se bucură că a reușit „să aducă România și detașamentul Carpathian Vipers în atenția publică, într-o imagine foarte bună”.

Pentru misiunea sa, căpitan-comandorul Alexandru Pavelescu a primit din partea ministrului Apărării „Emblema de Merit În Slujba Păcii, clasa I”, și „reprezintă recunoașterea pregătirii de până acum, a muncii depuse în escadrilă și în cadrul detașamentului, de către toți membrii detașamentului, precum și a șansei de a găsi o dronă cu libertatea de a o da jos”.

