Exclusiv Eugen Rădulescu: „Mă întreb cum naiba nu a prevăzut nimeni închiderea Strâmtorii Ormuz. America a pierdut categoric”

Zona Strâmtorii Ormuz, marcată pe hartă. Foto: Profimedia
Efecte de durată „America a pierdut"

Eugen Rădulescu, consilier al guvernatorului BNR, a declarat sâmbătă, în emisiunea „În fața ta” de la Digi24, că e greu de spus cum vor evolua piețele internaționale în următoarea perioadă, în contextul războiului din Orientul Mijlociu, precizând însă că armistițiul de două săptămâni „pare să fie un pas timid în direcția bună”. În ce privește blocajul din Strâmtoarea Ormuz, Rădulescu se întreabă cum e posibil ca nimeni să nu fi prevăzut o astfel de reacție din partea Iranului.

Întrebat la ce ne putem aștepta în următoarele săptămâni, având în vedere că războiul din Iran și blocarea Strâmtorii Ormuz au adus grave și serioase mișcări pe piețele internaționale, Eugen Rădulescu a răspuns: 

„Din păcate, nu știm care sunt așteptările. În momentul de față, singurul lucru pe care îl știm este că nu știm nimic. Tot acest război care a pornit fără să știm exact de ce anume, care au fost obiectivele urmărite de Israel și de Statele Unite, pentru că ordinea cam aceasta a fost, Israel și Statele Unite, iar rezultatele se văd în faptul că, pe lângă celelalte chestiuni de ordin militar, strategic și așa mai departe, închiderea Strâmtorii Ormuz a fost o lovitură pe care nimeni nu o prevedea.

Și mă întreb cum naiba, pentru că nimic nu putea fi mai previzibil decât faptul că iranienii vor lovi acolo unde restul lumii este mai puternic lovit. Și atunci, este chiar greu să spunem acum ce se va întâmpla, deși armistițiul la care s-a ajuns pe neașteptate, ca să zic așa, pare să fie un pas timid în direcția bună”. 

Efecte de durată

„Unii experți spun că pe partea de petrol o să o scoatem la capăt mai repede decât pe partea de gaze lichefiate și atunci... Dar efectele vor fi de durată. Eu aș încerca să contrapun faptul că semnalul pe care îl dă o asemenea criză obligă omenirea să se grăbească în a reduce dependența pe care o are de hidrocarburi și să meargă mai mult și mai repede către surse alternative de energie pe care să le folosească cu mai multă înțelepciune decât a făcut cu petrolul”, adaugă consilierul BNR.

„America a pierdut”

Rădulescu a fost întrebat dacă există un câștigător al războiului declanșat de SUA și Israel împotriva Iranului.

El a răspuns că niciun război nu are câștigători adevărați, subliniind însă că America este cea care a avut cel mai mult de pierdut.

„Eu aș fi foarte prudent în a spune că chiar a câștigat cineva. Sunt unii care spun că Rusia ar fi câștigat, alții spun că China e cea care a câștigat, din cauză că este o țară unde resursele alternative de energie se dezvoltă cu o viteză uluitoare. Iar ei sunt cei care țin standardul în materie de energie solară, energie eoliană și multe altele. Și atunci par să fie într-o anumită măsură câștigători. Dar, după părerea mea, niciun război vreodată nu aduce câștigători adevărați. Aduce pe unii care pierd mai mult și pe alții care pierd mai puțin. America a pierdut categoric”, a declarat Rădulescu. 

„Mi-e foarte greu să știu de la ce a pornit ideea de a ataca Iranul acum, pentru că riscurile erau evidente. Probabil că nici israelienii și nici americanii nu au crezut că Gardienii Revoluției au mai multe valuri din acestea de oameni care să preia puterea din mers, în așa fel încât regimul să reziste. Și a rezistat, totuși. Să nu pierdem din vedere faptul că în ianuarie au asasinat vreo 30, poate 40.000 de concetățeni de-ai lor care voiau o schimbare de regim, iar schimbarea de regim nu s-a produs”, adaugă expertul.

Reamintim că peste 200 de nave au rămas blocate în Golful Persic în urma închiderii Strâmtorii Ormuz, pe care Iranul a acceptat să o deblocheze prin armistiţiul convenit convenit în noaptea de marţi spre miercuri cu SUA pentru o perioadă de două săptămâni, timp în care vor căuta o ieşire negociată din război.

Iranul a anunțat ulterior că va permite trecerea a nu mai mult de 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz după armistiţiu, a declarat joi agenţiei ruse de presă TASS un oficial iranian de rang înalt, relatează Reuters.

Ca represalii în urma războiului declanşat de SUA şi Israel pe 28 februarie, Iranul a permis de atunci doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Aceasta are în porţiunea sa cea mai îngustă o lăţime de numai 34 de kilometri între Iran şi Oman şi este un coridor prin care este transportat circa 20% din petrolul mondial, fiind de asemenea o rută cheie pentru transportul altor produse esenţiale, precum îngrăşămintele chimice.

Editor : C.L.B.

