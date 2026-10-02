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Euro bate un nou record în fața leului. După șocul de pe piața interbancară, cursul BNR a ajuns la 5,3447 lei

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Bucharest, Romania - February 02, 2022: One EURO coin and its equivalent in Romanian lei, a 5 lei banknote, photographed through a magnifying glass. T
Curs euro-leu. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Leul a pierdut puternic teren în fața principalelor valute vineri, când Banca Națională a României a stabilit un curs de 5,3447 lei pentru un euro, în creștere cu 6,7 bani față de ziua precedentă. Moneda națională s-a depreciat și în raport cu dolarul și francul elvețian, în timp ce gramul de aur s-a scumpit.

Leul s-a depreciat semnificativ vineri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,3447 lei, în creştere cu 6,7 bani (+1,27%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2777 lei, moneda europeană înregistrând astfel un nou maxim istoric în raport cu moneda naţională.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,7519 lei, în creştere cu 7,50 bani (+1,6%), comparativ cu joi, când s-a situat la 4,6765 lei.

Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,7347 lei, în creştere cu 14,51 bani (2,6%), faţă de 5,5896 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a scumpit până la valoarea de 639,2010 lei, de la 625,5988 lei, în şedinţa precedentă.

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Editor : M.I.

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