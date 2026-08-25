Live TV

Eurodeputatul Nicu Ştefănuţă cere guvernului Ungariei soluţii pentru continuarea finanţării culturale a maghiarilor din Transilvania

Data actualizării: Data publicării:
nicu stefanuta in parlamentul european
Nicu Ștefănuță. Foto: Multimedia Centre/ European Parliament
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Propunere de întâlnire la Budapesta

Europarlamentarul român Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European, îi solicită premierului Ungariei, Magyar Peter, şi ministrului Culturii, Tarr Zoltan, o întâlnire la Budapesta pentru a discuta situaţia proiectelor culturale, educaţionale şi comunitare ale maghiarilor din Transilvania, se arată într-un comunicat al politicianului.

Nicu Ştefănuţă atrage atenţia asupra semnalelor primite în ultima perioadă, potrivit cărora mai multe organizaţii culturale se confruntă cu întârzieri şi incertitudini privind finanţarea. În unele situaţii, evenimentele au fost amânate sau suspendate, iar organizatorii au fost nevoiţi să găsească într-un timp foarte scurt surse alternative de finanţare.

„Oamenii care organizează festivaluri, tabere pentru copii şi tineri, evenimente culturale şi activităţi comunitare nu fac politică atunci când îşi păstrează tradiţiile şi construiesc viaţa comunităţii. Aceste organizaţii trebuie judecate după ceea ce fac pentru oameni şi pentru comunităţile lor, nu după opţiunea politică a participanţilor sau beneficiarilor”, susţine Nicu Ştefănuţă, citat în comunicat.

El afirmă că proiectele culturale au un rol concret în dezvoltarea comunităţilor din Transilvania. „În multe localităţi, un festival, o tabără sau un eveniment cultural înseamnă mult mai mult decât o singură zi de program. Înseamnă copii şi tineri care se întâlnesc, tradiţii care se transmit şi comunităţi care rămân unite”, estimează Ştefănuţă.

Eurodeputatul susţine că România şi Ungaria trebuie să asigure în continuare mecanisme de finanţare transparente, predictibile şi accesibile organizaţiilor eligibile. În acest context, el susţine că va solicita şi sprijinul autorităţilor române, inclusiv al Ministerului Culturii, pentru identificarea unor soluţii prin care proiectele să poată continua.

Propunere de întâlnire la Budapesta

Într-o scrisoare adresată premierului Magyar Peter şi ministrului Tarr Zoltan, europarlamentarul propune o întrevedere la Budapesta pentru a discuta direct situaţia finanţărilor aflate în aşteptare sau chiar despre finanţările suspendate. „Sunt pregătit să vin la Budapesta pentru a discuta direct despre aceste proiecte şi pentru a susţine continuarea lor”, îşi declară el disponibilitatea.

Ştefănuţă afirmă că a susţinut public schimbarea politică în Ungaria, inclusiv prin intervenţii publice la Budapest Pride, dar că „schimbarea politică trebuie să însemne mai multă cultură şi sprijin pentru comunitatea maghiară din afara Ungariei”.

Nicu Ştefănuţă subliniază că, în calitate de europarlamentar român din Transilvania, consideră că are responsabilitatea de a reprezenta toate comunităţile din regiune. „Sunt europarlamentar român din Transilvania şi reprezint în Parlamentul European comunităţile din România, inclusiv comunitatea maghiară. Este responsabilitatea mea să reprezint interesele tuturor acestor comunităţi şi să apăr dreptul lor de a-şi păstra cultura, tradiţiile şi identitatea.”

Potrivit europarlamentarului, cultura maghiară reprezintă o parte importantă a patrimoniului Transilvaniei şi al Europei, iar proiectele care contribuie la păstrarea acesteia trebuie protejate. „Nu putem construi Europa de mâine renunţând la identităţile şi tradiţiile care au format comunităţile europene. Cultura maghiară din Transilvania este parte din patrimoniul acestei regiuni şi trebuie să aibă viitor”, mai afirmă Nicu Ştefănuţă.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meetings of the parliamentary groups
1
Ieșirea din Schengen, renunțarea la euro și închiderea granițelor. Promisiunile liderei...
radu manta
2
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
3
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
eurovision 2027 burgas ESC_Burgas2027_City_16x9-fill_size=1600x900
4
Prima țară care a anunțat că se retrage de la Eurovision 2027: Concursul a devenit „o...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
5
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu
Digi Sport
Cum a murit Isabelle Sava în somn, la doar 19 ani. Explicațiile medicului Diana Cimpoeșu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
avion de vanatoare gripen
Un avion de vânătoare al armatei maghiare s-a prăbușit în centrul Ungariei. Anunțul premierului Peter Magyar
Hungarian Nuclear Power Plant Shuts Down At Paks, Hungary - 31 Jul 2026
Centrala nucleară Paks din Ungaria ar putea atinge capacitatea maximă de funcționare până miercuri, anunță premierul Peter Magyar
MTVA headquarters in Budapest, Hungary, home of the country’s public service media organization, often described internationally as state media.
Emisiunile de știri ale televiziunii publice din Ungaria s-au reluat după o întrerupere de 44 de zile
centrala nucleara de la cernavoda
Bușoi: Închiderea centralei de la Cernavodă va avea impact asupra prețurilor pentru populație. „Avea peste 900 de MW”
Intervenție pompieri si masini pompieri
Cum își unesc forțele pompierii români și ungari pentru intervenții rapide la graniță. Plan comun de pregătire
Recomandările redacţiei
sediul comisiei europene
Comisia Europeană anunță că legea ANI cu „amendamentul Fritz” va fi...
Directorul CIA, John Ratcliffe. Foto Profimedia
Șeful CIA ar fi fost la bordul avionului misterios care a aterizat la...
N20 INTERVIU NICUSOR-BETA 080726_12443
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care anulează unele...
Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu,
Precizările BNR, după declarațiile controversate ale consilierului...
Ultimele știri
S-a deschis Centura de Nord a municipiului Focșani, drumul de legătură până la Autostrada Moldovei
Uniunea Europeană se declară pregătită să examineze „cu interes” o posibilă cerere de aderare din partea Armeniei
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la sănătate şi pensii pentru zeci de angajaţi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii intră într-o perioadă plină de noroc pe 26 august 2026. Universul le deschide noi oportunități
Cancan
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu
Fanatik.ro
Daniel Bîrligea, la Frosinone?! „Americanul negociază direct cu FCSB!” Ce salariu îi pregătesc italienii...
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
David Popovici, despre banii pe care i-a câștigat din sport. Ce i-a cerut mamei sale când avea 19 ani
Adevărul
Român urmărit și arestat în Spania după ce a furat un iaht de peste un milion de euro. A încercat să lovească...
Playtech
Ai moștenit bani și îi depui în cont. Ce documente trebuie să păstrezi dacă ANAF verifică proveniența sumei
Digi FM
David Popovici nu a vrut să știe câți bani câștigă. Ce i-a spus mama lui la 19 ani: „Erau mult mai mulți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Și-a jurat că nu va avea niciodată un astfel de iubit, dar viața i-a jucat o festă: ”Știm că nu va fi așa...
Pro FM
Cine este noul iubit al Paulei Seling. Iubește din nou, la 4 ani de la divorțul de Radu Bucura: "Ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Mama lui Hayden Panettiere dezvăluie ce s-a întâmplat între ele înainte de moartea actriței: „Mi-am pierdut...
Adevarul
Gest șocant la Otopeni: i-a dat copilului borseta cu 60.000 de dolari ca să treacă de control
Newsweek
Pensie mai mare cu o simplă adeverință? Mulți români află prea târziu că o pot depune oricând pentru sporuri
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Experții au stabilit numărul maxim de cafele pe care le poți bea zilnic fără riscuri pentru inimă
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
Toată lumea vorbește despre noua stea de la Hollywood. Are zâmbetul Juliei Roberts și este comparată cu cele...
UTV
Laurette a intrat din nou în sala de operație, după ce starea ei s-a agravat. „Trebuie să mă vindec”