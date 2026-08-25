Eurodeputatul Nicu Ştefănuţă cere guvernului Ungariei soluţii pentru continuarea finanţării culturale a maghiarilor din Transilvania

Europarlamentarul român Nicu Ştefănuţă, vicepreşedinte al Parlamentului European, îi solicită premierului Ungariei, Magyar Peter, şi ministrului Culturii, Tarr Zoltan, o întâlnire la Budapesta pentru a discuta situaţia proiectelor culturale, educaţionale şi comunitare ale maghiarilor din Transilvania, se arată într-un comunicat al politicianului.

Nicu Ştefănuţă atrage atenţia asupra semnalelor primite în ultima perioadă, potrivit cărora mai multe organizaţii culturale se confruntă cu întârzieri şi incertitudini privind finanţarea. În unele situaţii, evenimentele au fost amânate sau suspendate, iar organizatorii au fost nevoiţi să găsească într-un timp foarte scurt surse alternative de finanţare.

„Oamenii care organizează festivaluri, tabere pentru copii şi tineri, evenimente culturale şi activităţi comunitare nu fac politică atunci când îşi păstrează tradiţiile şi construiesc viaţa comunităţii. Aceste organizaţii trebuie judecate după ceea ce fac pentru oameni şi pentru comunităţile lor, nu după opţiunea politică a participanţilor sau beneficiarilor”, susţine Nicu Ştefănuţă, citat în comunicat.

El afirmă că proiectele culturale au un rol concret în dezvoltarea comunităţilor din Transilvania. „În multe localităţi, un festival, o tabără sau un eveniment cultural înseamnă mult mai mult decât o singură zi de program. Înseamnă copii şi tineri care se întâlnesc, tradiţii care se transmit şi comunităţi care rămân unite”, estimează Ştefănuţă.

Eurodeputatul susţine că România şi Ungaria trebuie să asigure în continuare mecanisme de finanţare transparente, predictibile şi accesibile organizaţiilor eligibile. În acest context, el susţine că va solicita şi sprijinul autorităţilor române, inclusiv al Ministerului Culturii, pentru identificarea unor soluţii prin care proiectele să poată continua.

Propunere de întâlnire la Budapesta

Într-o scrisoare adresată premierului Magyar Peter şi ministrului Tarr Zoltan, europarlamentarul propune o întrevedere la Budapesta pentru a discuta direct situaţia finanţărilor aflate în aşteptare sau chiar despre finanţările suspendate. „Sunt pregătit să vin la Budapesta pentru a discuta direct despre aceste proiecte şi pentru a susţine continuarea lor”, îşi declară el disponibilitatea.

Ştefănuţă afirmă că a susţinut public schimbarea politică în Ungaria, inclusiv prin intervenţii publice la Budapest Pride, dar că „schimbarea politică trebuie să însemne mai multă cultură şi sprijin pentru comunitatea maghiară din afara Ungariei”.

Nicu Ştefănuţă subliniază că, în calitate de europarlamentar român din Transilvania, consideră că are responsabilitatea de a reprezenta toate comunităţile din regiune. „Sunt europarlamentar român din Transilvania şi reprezint în Parlamentul European comunităţile din România, inclusiv comunitatea maghiară. Este responsabilitatea mea să reprezint interesele tuturor acestor comunităţi şi să apăr dreptul lor de a-şi păstra cultura, tradiţiile şi identitatea.”

Potrivit europarlamentarului, cultura maghiară reprezintă o parte importantă a patrimoniului Transilvaniei şi al Europei, iar proiectele care contribuie la păstrarea acesteia trebuie protejate. „Nu putem construi Europa de mâine renunţând la identităţile şi tradiţiile care au format comunităţile europene. Cultura maghiară din Transilvania este parte din patrimoniul acestei regiuni şi trebuie să aibă viitor”, mai afirmă Nicu Ştefănuţă.

Editor : Liviu Cojan