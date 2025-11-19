Live TV

Eurostat: România a fost şi în octombrie statul membru UE cu cea mai ridicată inflaţie

Data publicării:
femeie care verifica preturile pe bonul fiscal dupa ce a facut cumparaturi
Foto: Guliver/GettyImages

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,5% în octombrie, de la un nivel de 2,6% luna precedentă, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,4%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0,2%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,3%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost România, Estonia, şi Letonia.

Comparativ cu situaţia din septembrie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România (de la 8,6% până la 8,4%), a rămas stabilă în trei ţări şi a crescut în nouă state membre.

De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 2,1% în octombrie, de la un nivel de 2,2% luna precedentă, depăşind uşor ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,48 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,08 puncte procentuale.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%.

 

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
„A fost doborât un record la Moscova”. Temperaturi cum nu au mai existat în ultimii de 85...
WhatsApp Image 2025-11-17 at 10.55.05
2
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc...
Jandarmi bun
3
Reorganizare radicală a Jandarmeriei Române. Peste 3.000 de agenți vor fi scoși în stradă
femeie cu umbrela care o fereste de ninsoare
4
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad chiar și cu 13 grade Celsius...
Yann LeCun, expert AI
5
Unul din pionierii sistemelor AI crede că marile companii de tehnologie au făcut o...
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Digi Sport
"Telenovela" s-a încheiat! "Ia dați-l, bă, acum pe Lucescu la o parte și aduceți pe cine vreți voi!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am...
dr flavia grosan
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor...
Sorin Grindeanu
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10%...
home and lifestyle concept,buying using credit card working with packaging startup entrepreneur small business e-commerce owner
Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE, aprobată în...
Ultimele știri
Strat nou de 15 centimetri de zăpadă pe Platoul Bucegi, depus peste cel deja existent. Salvamont: Turiștii să fie echipați de iarnă
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: „Piața de capital este esențială pentru viitorul economiei românești”
Scene de film pe o stradă din sudul Italiei: Un bancomat tras cu mașina de hoții care l-au furat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
steag ue
Uniunea Europeană introduce reguli mai stricte pentru publicitatea politică. Cum se aplică în România și cine monitorizează
Screenshot 2025-11-19 085353
Rețea de tip mafiot, destructurată: percheziții în România şi Italia. Patru familii au exploatat sexual zeci de victime
Transport militar NATO
UE propune un „sistem de urgență” pentru o desfășurare militară transfrontalieră rapidă, în condiții de criză
Romania vs San Marino fotbal
România, victorie la scor cu San Marino, ultima echipă din clasamentul mondial: 7-1
Lynx KF41
Zone Militaire: România va achiziționa 298 de vehicule de luptă pentru infanterie KF-41 Lynx de la Rheinmetall. Reacția guvernului
Partenerii noștri
Pe Roz
Blugi tăiați, fuste mini, decolteu. O femeie de 58 de ani ignoră criticile: "Dacă ar fi mama, i-aș spune să...
Cancan
Cum arăta Denise Rifai în tinerețe, pe vremea când era blondă? Iubita lui Dan Alexa e regina schimbărilor de...
Fanatik.ro
Cu cine merge Mircea Lucescu la tragerea la sorți pentru barajul din martie 2026. Adversarul care trebuie...
editiadedimineata.ro
EU DisinfoLab lansează ghidul „The Disinformation Landscape in Romania”, o radiografie a ecosistemului...
Fanatik.ro
Cei doi jucători pe care Marius Șumudică îi vrea titulari în barajul României din martie: „Centrează ca-n...
Adevărul
Te sună „banca” și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut
Playtech
Cât plătești pentru asigurarea de sănătate în 2025 dacă nu ai venituri. Calculul complet pentru 1 lună, 6...
Digi FM
Ilona Brezoianu și-a arătat băiețelul nou-născut, direct din sala de nașteri: "Un pachețel blonduț de nota 10"
Digi Sport
Numit "infractor" de Traian Băsescu, Giovanni Becali nu s-a abținut: "Mă chema la Cotroceni și-mi zicea asta"
Pro FM
Dua Lipa și-a arătat picioarele "kilometrice" și pofta de viață, într-un dans energic. Rochia mini și...
Film Now
Eric Dane și soția nu mai sunt un cuplu de 8 ani, n-au divorțat, iar ea îl sprijină în lupta cu boala: E...
Adevarul
Ucigașa cu chip de înger: tânăra învățătoare transformată în arma secretă a lui Stalin
Newsweek
Membrii CSM ar rămâne cu pensii speciale între 23.000 și 55.000 de lei după tăieri. Au refuzat. „E puțin”
Digi FM
Două femei s-au luat la bătaie la Târgul de Crăciun din Craiova. Imaginile sunt virale: „Doar e la...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Momentul când un urs apare pe un patinoar, deschis recent pentru localnici: „A vrut să-l încerce pentru noi”...
Film Now
O recunoști? Azi are 63 de ani, e una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume și e căsătorită cu o femeie
UTV
Ilona Brezoianu împărtășește primele fotografii cu fiul ei. „Un pachețel blonduț de nota 10”