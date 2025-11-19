Eurostat: România a fost şi în octombrie statul membru UE cu cea mai ridicată inflaţie

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,5% în octombrie, de la un nivel de 2,6% luna precedentă, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,4%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, ţările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflaţiei au fost: Cipru (0,2%), Franţa (0,8%) şi Italia (1,3%). La polul opus, ţările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflaţiei au fost România, Estonia, şi Letonia.

Comparativ cu situaţia din septembrie 2025, rata anuală a inflaţiei a scăzut în 15 state membre, inclusiv în România (de la 8,6% până la 8,4%), a rămas stabilă în trei ţări şi a crescut în nouă state membre.

De asemenea, rata anuală a inflaţiei în zona euro a scăzut până la 2,1% în octombrie, de la un nivel de 2,2% luna precedentă, depăşind uşor ţinta pe termen mediu de 2% vizată de Banca Centrală Europeană (BCE). Cea mai mare contribuţie la rata anuală a inflaţiei în zona euro a venit din partea serviciilor (1,54 puncte procentuale), urmate de alimente, alcool şi ţigări (0,48 puncte procentuale). În schimb, preţurile la energie au scăzut cu 0,08 puncte procentuale.

În cazul României, conform datelor publicate anterior de Institutul Naţional de Statistică (INS), rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile cu 10,52% iar mărfurile alimentare cu 7,57%.

