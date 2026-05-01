1 Mai 2026: Ziua Internațională a Muncii. Care este semnificația sărbătorii și de ce este declarată zi liberă în România

Ziua Internațională a Muncii 2026. Foto Getty Images
Ziua de 1 Mai, cunoscută drept Ziua Internațională a Muncii, este marcată anual în numeroase state, inclusiv în România, și reprezintă un reper important în istoria mișcărilor muncitorești și a luptei pentru drepturi sociale. De-a lungul timpului, semnificația sa a evoluat dincolo de dimensiunea istorică, devenind un simbol al echilibrului dintre viața profesională și cea personală. În prezent, această zi este asociată atât cu reflecția asupra progreselor obținute, cât și cu tradiția minivacanțelor, a escapadelor în natură și a momentelor de relaxare petrecute alături de familie și prieteni.

În România, data de 1 Mai este stabilită oficial ca zi liberă nelucrătoare, în baza prevederilor Codul Muncii. Aceasta face parte din calendarul sărbătorilor legale și este recunoscută la nivel național ca zi de repaus pentru majoritatea angajaților.

Originea Zilei Internaționale a Muncii este legată de una dintre cele mai importante mișcări sociale de la sfârșitul secolului al XIX-lea, desfășurată în Statele Unite ale Americii, într-un context marcat de industrializare accelerată și condiții de muncă dificile. În acea perioadă, numeroși muncitori din fabrici și uzine aveau programe de lucru care ajungeau frecvent la 10-16 ore pe zi, în lipsa unor reglementări clare privind siguranța, salarizarea sau protecția drepturilor fundamentale.

Pe fondul acestor realități, în anii 1880, mișcarea sindicală americană a început să se consolideze, având ca principală revendicare reducerea zilei de muncă la opt ore. Un rol important l-a avut Federation of Organized Trades and Labor Unions, organizație care a precedat ulterior American Federation of Labor. În acest context, liderii sindicali au stabilit ca data de 1 mai 1886 să marcheze declanșarea unei greve generale la nivel național.

La 1 mai 1886, sute de mii de muncitori au participat la proteste în întreaga țară, mișcarea având o amploare deosebită în orașul Chicago. Inițial pașnice, manifestațiile au degenerat în zilele următoare. Punctul culminant a fost atins pe 4 mai 1886, în cadrul unui miting desfășurat în Haymarket Square, unde o explozie a declanșat violențe soldate cu victime atât în rândul protestatarilor, cât și al forțelor de ordine. Evenimentul, cunoscut în istorie drept „Haymarket Affair”, a devenit un simbol al luptei pentru drepturile muncitorilor.

Deși evenimentele din 1886 nu au condus imediat la generalizarea programului de lucru de opt ore, acestea au avut un impact major asupra mișcărilor sindicale la nivel global, consolidând ideea instituirii unei zile dedicate muncitorilor.

Un moment decisiv a avut loc în 1889, la Congresul Internaționalei Socialiste de la Paris, când delegații au stabilit ca data de 1 mai să fie marcată anual drept Ziua Muncii. Decizia a fost luată în memoria protestelor din Chicago și ca simbol al solidarității internaționale a clasei muncitoare. Ulterior, această dată a fost adoptată oficial în numeroase state, devenind un reper pentru recunoașterea drepturilor angajaților și pentru marcarea progreselor înregistrate în domeniul condițiilor de muncă.

În Statele Unite ale Americii, însă, sărbătoarea are loc într-o altă perioadă a anului. Autoritățile au stabilit celebrarea „Labor Day” în prima zi de luni din luna septembrie, o decizie luată încă din secolul al XIX-lea, în parte pentru a evita asocierea directă cu semnificațiile politice și sociale ale evenimentelor din 1886.

În România, Ziua Muncii a fost preluată spre finalul secolului al XIX-lea, în contextul extinderii mișcărilor socialiste și sindicale din Europa. Primele manifestări dedicate datei de 1 Mai au apărut în mediile muncitorești urbane și au constat, inițial, în adunări publice și acțiuni revendicative, prin care erau solicitate condiții de muncă mai bune și respectarea drepturilor angajaților.

După instaurarea regimului comunist, sărbătoarea a căpătat un caracter oficial și a fost organizată la scară largă. În perioada regimul comunist în România, 1 Mai a devenit un eveniment de stat, marcat prin defilări, parade ale muncitorilor și manifestații organizate în marile orașe. În acest context, semnificația zilei a fost extinsă dincolo de revendicările sociale, fiind utilizată și ca instrument de promovare a ideologiei oficiale și a imaginii unității sociale.

După 1989, odată cu schimbarea regimului politic, semnificația zilei de 1 Mai s-a redefinit în România. Manifestările de tip propagandistic, precum paradele organizate în perioada regimul comunist în România, au fost abandonate, iar această dată a devenit treptat o zi liberă asociată în principal cu timpul liber și activitățile recreative.

În prezent, ziua de 1 Mai este inclusă în lista sărbătorilor legale nelucrătoare, conform Codul Muncii, fiind recunoscută la nivel național drept zi de repaus pentru majoritatea salariaților.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
constantin toma in studioul digi24
2
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
3
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
4
Victoria Stoiciu, după ce i s-a spus să demisioneze din Senat: Am muncit pentru...
simion si georgescu intr-o sectie de votare
5
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de...
Lovitură de proporții: Iranul a fost exclus! Primele reacții oficiale: ”Scandalos”
Digi Sport
Lovitură de proporții: Iranul a fost exclus! Primele reacții oficiale: ”Scandalos”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Tradiția micilor de 1 mai. Foto Getty Images
Tradiția micilor de 1 Mai: Cum a devenit un preparat urban simbolul Zilei Internaționale a Muncii
Ziua Muncii. Foto Getty Images
Ziua Muncii 2026: Weekend liber prelungit pentru angajați. Când este programată următoarea minivacanță în România
Programul magazinelor de 1 mai. Foto Getty Images
Ce program au magazinele în minivacanța de 1 Mai 2026. Până la ce oră rămân deschise supermarketurile de Ziua Muncii
Zile libere mai 2026. Foto Getty Images
Minivacanța de 1 Mai 2026: Câte zile libere au elevii și angajații din România
Zile libere angajați în 2026. Foto Getty Images
Românii vor avea mai multe zile libere în următoarele trei luni. Ce minivacanțe sunt prevăzute în primăvara lui 2026
Recomandările redacţiei
NDQwJmhhc2g9ZmZiMTFjNmU1YTQ2MDZmMTA3YmRiYzMwZDI4MDZiNzA=.thumb (2)
Cinci motive pentru care NATO nu e pregătită pentru un război cu...
sosoaca
Haos pe Aeroportul Otopeni la revenirea Dianei Șoșoacă în țară, după...
lansări cu rachete Tomahawk și THAAD
Cum au ajuns SUA să își epuizeze stocurile de arme în războiul contra...
volodimir zelenski
Răspunsul lui Zelenski la propunerea lui Putin pentru un armistițiu...
Ultimele știri
Calendar ortodox luna mai 2026: Două praznice cu cruce roșie, celebrate în aceeași zi. Lista completă a sărbătorilor
„Strâmtoarea Ormuz spațială”. Cât de importantă va deveni Luna și ce ar însemna lupta pentru „terenul strategic” lunar
Prima tranșă din ajutorul pentru pensionari va ajunge la beneficiari începând cu 4 mai. Suma maximă și categoria exclusă de la plată
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Regele extravaganței mondene își vinde imperiul ca să se salveze: 'Costurile spitalizării au depășit 2...
Fanatik.ro
Echipa din România la care a jucat fiul lui Dumitru Dragomir. Cum și-a convins Mitică nepotul să renunțe la...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Firma care construiește conacul lui Sorin Grindeanu, contracte pe bani publici cu instituția condusă de...
Adevărul
Momente de groază pentru o tânără după ce a permis accesul unui străin în bloc prin interfon: atacată și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Imagini "horror" la Voluntari! Și-au pus cu toții mâinile în cap când au văzut ce a pățit
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
Câte economii aduce la buget interdicția cumulării salariului cu pensia. Pîslaru: Ne-a luat 2 zile să adoptăm...
Newsweek
Avocat: Ce legi a încălcat Guvernul când a anulat indexarea pensiei? Ce bani au pierdut pensionarii?
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte