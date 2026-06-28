40 de pompieri români au plecat în Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor de vegetație

40 de pompieri români au plecat, duminică, spre Franța cu echipamente de stingere a incendiilor de vegetaţie şi pădure, pentru a interveni în zonele afectate sau cu risc ridicat, urmând să fie înlocuiți la jumătatea lunii iulie de un al doilea contingent. Misiunea se desfășoară în cadrul programului pilot de pre-poziționare al Direcţiei Generale Protecţie Civilă Europeană şi Operaţiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO), potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

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Inițiativa are ca obiectiv consolidarea capacității de răspuns a autorităților franceze în gestionarea incendiilor de vegetație și pădure.

„Programul urmărește reducerea timpului de reacție în cazul producerii unor astfel de evenimente, creșterea nivelului de pregătire a modulelor de intervenție din statele membre participante și îmbunătățirea interoperabilității dintre acestea. Modulul românesc va desfășura misiuni de monitorizare și stingere a incendiilor de pădure pe teritoriul Franței, în zonele stabilite de autoritățile partenere, în funcție de evoluția situației operative”, transmite DSU.

Primul contingent, format din 40 de pompieri, a început deja deplasarea, iar tehnica de intervenţie include trei autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure (3.000 l), o cisternă de 30.000 l, o autospecială de mare capacitate (10.000 l), o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o aeronavă fără pilot (dronă), o autospecială radio pe unde scurte, un microbuz şi un container de suport logistic pentru intervenţiile la incendii de pădure.

„În funcție de evoluția situațiilor operative din teren și la solicitarea autorităților franceze, prin intermediul Mecanismului European de Protecție Civilă, contingentul poate fi suplimentat cu personal și tehnică de intervenție”, spun autoritățile.

Contingentul plecat duminică spre Franţa va fi înlocuit în 16 iulie cu alţi 40 de pompieri.

Programul de asistenţă este finanţat de Uniunea Europeană şi a fost prevăzut ca măsură de sprijin pentru comunităţile franceze, după incendiile înregistrate în cursul anilor trecuţi.

Editor : A.P.