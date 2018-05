De ce a vrut să fure bijuterii bărbatul de 73 de ani și cine este el

Bărbatul care a încercat să jefuiască un magazin de bijuterii, deghizat şi înarmat cu un pistol cu electroşocuri, a fost reţinut. Polițiştii spun că suspectul este un arhitect de 73 de ani, înglodat în datorii.

Deghizat, cu o pălărie pe cap şi barbă falsă, bărbatul de 73 de ani intră în magazinul de bijuterii. Într-o limbă străină, o roagă pe vânzătoare să îi arate o pereche de cercei din spatele magazinului. Femeia se întoarce. Este momentul în care suspectul scoate un aparat cu electroşocuri şi o atacă pe vânzătoare.

Reporter: Ce aţi făcut după aceea?

Vânzătoare: Am apăsat butonul de panică.

Alarma a alertat firma de pază şi pe patronul magazinului, care era chiar în camera alăturată. A intrat în încăpere şi a reuşit să îl prindă pe hoţ. Totul a durat câteva minute, timp în care un echipaj de poliţie a şi ajuns la faţa locului.

Martor: Am venit repede pentru că am vrut să ajut. Am crezut că se bat între ei. Am văzut un bărbat mai în vârstă, cu pălărie şi barbă de rabin.

Poliţiştii urmăresc în acest moment imaginile surprinse de camerele video din interiorul acestui magazin, imagini care au surprins tentativa de furt.

Jaful a fost premeditat, spun anchetatorii. Probe în acest sens sunt faptul că suspectul s-a deghizat şi că a mai trecut prin zonă, în recunoaştere, şi cu o zi înainte.

Înainte sa intre în magazinul de bijuterii, bărbatul s-a asigurat că niciun alt client nu este înăuntru. Interesant este că pe uşă scrie clar că incinta este supravegheată video.

Suspectul în vârstă de 73 de ani ar fi încercat să fure bijuteriile pentru că avea datorii pe care nu le putea acoperi din veniturile sale.

Reporter: A motivat fapta?

Avocatul bărbatului: Da. Rate la bănci care în momentul de față sunt o povară pentru dânsul și l-au împins să săvârșească această faptă. Deocamdată suntem în cercetări. Este foarte afectat pentru ce s-a întâmplat. Impactul psihologic e major.

Mâine procurorii vor cere arestarea bărbatului.