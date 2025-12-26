A doua zi de Crăciun 2025: Cele mai importante tradiții românești. Preotul explică ce obiceiuri trebuie evitate pe 26 decembrie

Celebrată pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun marchează continuarea sărbătorii Nașterii Domnului și rămâne un moment dedicat păstrării tradițiilor și consolidării legăturilor familiale. În această zi, credincioșii își vizitează rudele și apropiații, transmit urări de bine și petrec timp în spirit de comuniune. Mesele îmbelșugate cu preparate tradiționale și participarea la slujbele religioase completează dimensiunea spirituală a evenimentului, oferind prilej de reculegere și reflecție. Preotul Cătălin Ștefan a explicat, pentru Digi24.ro, ce practici ar trebui evitate în această zi sfântă.

În această zi, biserica ortodoxă prăznuiește Soborul Maicii Domnului, sărbătoare dedicată cinstirii Fecioarei Maria, cea aleasă să-L nască pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Semnificația zilei de 26 decembrie

„A doua zi de Crăciun face trimitere la evenimentele biblice care au urmat Nașterii lui Iisus Hristos. Potrivit tradiției creștine, Magii au venit să se închine Pruncului și să-I aducă daruri, însă regele Irod, temându-se că apariția unui nou „rege” i-ar putea amenința domnia, a ordonat uciderea pruncilor din Betleem și din împrejurimi, cunoscuți în tradiție drept cei „14.000 de prunci nevinovați”. Avertizați în vis de Îngerul Domnului, Magii s-au întors pe alt drum, evitând astfel porunca tiranică, iar Sfânta Familie s-a refugiat în Egipt pentru a scăpa de persecuție.

Această zi are o profundă încărcătură simbolică, evocând deopotrivă suferința nevinovaților și ocrotirea divină, ca expresie a grijii lui Dumnezeu față de Pruncul Sfânt. În tradiția ortodoxă, credincioșii participă la slujbe speciale și la Sfânta Liturghie, rememorând aceste evenimente și reafirmând, totodată, bucuria și solemnitatea sărbătorii Nașterii Domnului.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Cătălin Ștefan

Tradiții și obiceiuri respectate în a doua zi de Crăciun

„A doua zi de Crăciun reprezintă un moment de liniște, comuniune sufletească și reflecție. Este recomandat ca ziua să înceapă prin rugăciune, aprinderea lumânărilor și participarea la slujbele bisericii, ca gest de mulțumire adus lui Dumnezeu și de primire a binecuvântării acestei sărbători.

Pentru cei care, din motive personale sau de sănătate, nu pot ajunge la biserică, sărbătoarea poate fi trăită prin rugăciune în spațiul casei. Citirea unui acatist sau a rugăciunilor de dimineață și seară oferă posibilitatea menținerii legăturii spirituale și păstrării atmosferei de reculegere caracteristice Crăciunului.

În continuarea spiritului Crăciunului, această zi adună familiile în jurul mesei festive, unde bucuria nu este dată doar de preparatele tradiționale, ci mai ales de prezența celor dragi și de legăturile sufletești consolidate. Este un moment care încurajează comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii, întărind sentimentul de recunoștință, unitate și bucurie în cadrul familiei.”, a mai adăugat Părintele

Iertarea și împăcarea - fundamentul păcii sufletești

„Iertarea este un dar oferit atât propriei persoane, cât și celor din jur. Este un act esențial al vieții spirituale, prin care se depășesc resentimentele și se refac relațiile afectate. Alegerea de a ierta aduce pace nu doar în comunitate, ci și în plan interior, permițând armoniei și comuniunii să domnească în familie și societate.

Dumnezeu iartă greșelile oamenilor, însă binecuvântarea Sa se împlinește pe deplin atunci când și ei cultivă bunăvoința, răbdarea și spiritul împăcării, transformând iertarea într-un gest conștient și constant, care apropie oamenii și aduce liniște în inimă.

Superstiții în a doua zi de Crăciun

Potrivit tradițiilor populare, în a doua zi de Crăciun pacea și armonia ar trebui să fie în prim-plan în familie. Certurile și conflictele sunt considerate de rău augur, în timp ce apropierea sufletească, înțelegerea și bunăvoința față de cei dragi sunt încurajate, pentru ca bucuria sărbătorii să rămână autentică.

Conform credințelor populare, munca excesivă în această zi este interzisă, deoarece se spune că cine muncește acum va resimți lipsa de odihnă pe tot parcursul anului. Activitățile gospodărești sunt recomandate a fi reduse la minimum, iar timpul să fie dedicat reculegerii, vizitelor la rude și întâlnirilor cu apropiații.”, a mai explicat sursa Digi24.ro