Live TV

A doua zi de Crăciun 2025: Cele mai importante tradiții românești. Preotul explică ce obiceiuri trebuie evitate pe 26 decembrie

Marina Cimpoacă Data publicării:
Tradiții în a doua zi de Crăciun. Foto Getty Images
Tradiții în a doua zi de Crăciun. Foto Getty Images
Din articol
Semnificația zilei de 26 decembrie Tradiții și obiceiuri respectate în a doua zi de Crăciun Superstiții în a doua zi de Crăciun

Celebrată pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun marchează continuarea sărbătorii Nașterii Domnului și rămâne un moment dedicat păstrării tradițiilor și consolidării legăturilor familiale. În această zi, credincioșii își vizitează rudele și apropiații, transmit urări de bine și petrec timp în spirit de comuniune. Mesele îmbelșugate cu preparate tradiționale și participarea la slujbele religioase completează dimensiunea spirituală a evenimentului, oferind prilej de reculegere și reflecție. Preotul Cătălin Ștefan a explicat, pentru Digi24.ro, ce practici ar trebui evitate în această zi sfântă.

În această zi, biserica ortodoxă prăznuiește Soborul Maicii Domnului, sărbătoare dedicată cinstirii Fecioarei Maria, cea aleasă să-L nască pe Mântuitorul Iisus Hristos.

Semnificația zilei de 26 decembrie

„A doua zi de Crăciun face trimitere la evenimentele biblice care au urmat Nașterii lui Iisus Hristos. Potrivit tradiției creștine, Magii au venit să se închine Pruncului și să-I aducă daruri, însă regele Irod, temându-se că apariția unui nou „rege” i-ar putea amenința domnia, a ordonat uciderea pruncilor din Betleem și din împrejurimi, cunoscuți în tradiție drept cei „14.000 de prunci nevinovați”. Avertizați în vis de Îngerul Domnului, Magii s-au întors pe alt drum, evitând astfel porunca tiranică, iar Sfânta Familie s-a refugiat în Egipt pentru a scăpa de persecuție.

Această zi are o profundă încărcătură simbolică, evocând deopotrivă suferința nevinovaților și ocrotirea divină, ca expresie a grijii lui Dumnezeu față de Pruncul Sfânt. În tradiția ortodoxă, credincioșii participă la slujbe speciale și la Sfânta Liturghie, rememorând aceste evenimente și reafirmând, totodată, bucuria și solemnitatea sărbătorii Nașterii Domnului.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Cătălin Ștefan

Tradiții și obiceiuri respectate în a doua zi de Crăciun

„A doua zi de Crăciun reprezintă un moment de liniște, comuniune sufletească și reflecție. Este recomandat ca ziua să înceapă prin rugăciune, aprinderea lumânărilor și participarea la slujbele bisericii, ca gest de mulțumire adus lui Dumnezeu și de primire a binecuvântării acestei sărbători. 

Pentru cei care, din motive personale sau de sănătate, nu pot ajunge la biserică, sărbătoarea poate fi trăită prin rugăciune în spațiul casei. Citirea unui acatist sau a rugăciunilor de dimineață și seară oferă posibilitatea menținerii legăturii spirituale și păstrării atmosferei de reculegere caracteristice Crăciunului.

În continuarea spiritului Crăciunului, această zi adună familiile în jurul mesei festive, unde bucuria nu este dată doar de preparatele tradiționale, ci mai ales de prezența celor dragi și de legăturile sufletești consolidate. Este un moment care încurajează comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii, întărind sentimentul de recunoștință, unitate și bucurie în cadrul familiei.”, a mai adăugat Părintele

Iertarea și împăcarea - fundamentul păcii sufletești

„Iertarea este un dar oferit atât propriei persoane, cât și celor din jur. Este un act esențial al vieții spirituale, prin care se depășesc resentimentele și se refac relațiile afectate. Alegerea de a ierta aduce pace nu doar în comunitate, ci și în plan interior, permițând armoniei și comuniunii să domnească în familie și societate.

Dumnezeu iartă greșelile oamenilor, însă binecuvântarea Sa se împlinește pe deplin atunci când și ei cultivă bunăvoința, răbdarea și spiritul împăcării, transformând iertarea într-un gest conștient și constant, care apropie oamenii și aduce liniște în inimă. 

Superstiții în a doua zi de Crăciun

Potrivit tradițiilor populare, în a doua zi de Crăciun pacea și armonia ar trebui să fie în prim-plan în familie. Certurile și conflictele sunt considerate de rău augur, în timp ce apropierea sufletească, înțelegerea și bunăvoința față de cei dragi sunt încurajate, pentru ca bucuria sărbătorii să rămână autentică.

Conform credințelor populare, munca excesivă în această zi este interzisă, deoarece se spune că cine muncește acum va resimți lipsa de odihnă pe tot parcursul anului. Activitățile gospodărești sunt recomandate a fi reduse la minimum, iar timpul să fie dedicat reculegerii, vizitelor la rude și întâlnirilor cu apropiații.”, a mai explicat sursa Digi24.ro

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
masina pentru examinare auto
2
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Soborul Maicii Domnului 2025. Foto Getty Images
Soborul Maicii Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în a doua zi de Crăciun. Semnificația zilei de 26 decembrie
Obiceiuri în prima zi de Crăciun. Foto Getty Images
Prima zi de Crăciun 2025. Cele mai importante tradiții și obiceiuri explicate de preot: „O moștenire culturală și etnografică”
Tradiții și obiceiuri de Crăciun. Foto Getty Images
Obiceiuri interzise în prima zi de Crăciun. Explicațiile preotului: „Orice lucru făcut nu sporește”
Tradiții în Ajunul Crăciunului. Foto Getty Images
Ajunul Crăciunului 2025: Cum se sărbătorește și ce tradiții respectă credincioșii. Sfaturile preotului pentru ultima zi de post
Santa Claus warns the naughty kids
Când vine Moș Crăciun: Ce simbolizează tradiția cadourilor sub brad și cum sărbătoresc copiii dimineața de 25 decembrie
Recomandările redacţiei
lideri coalitie guvernare
Politicienii au intrat în vacanță, dar nu pentru mult timp. Reformele...
donald trump in biroul oval
Armata SUA a lovit ţinte ISIS în Nigeria, anunță Donald Trump...
odesa, ukraina
Ucraina spune că e posibil ca Rusia să îi atace obiectivele...
Conference “Resilience and European Future of Sumy Region” in Kyiv
Pagubele provocate de Rusia pe Dunăre, documentate într-un registru...
Ultimele știri
Accident grav pe DN17: Două persoane au murit și o a treia a fost grav rănită. Momentul surprins pe camerele de supraveghere
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna ianuarie
Un bărbat a intrat cu toporul într-o casă, l-a atacat pe proprietar și a distrus două mașini. Imagini de pe camera de supraveghere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru...
Adevărul
De ce referendumul din justiție ar putea eșua. Anonimatul magistraților, un semnal privind climatul din sistem
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Pro FM
Câți bani a câștigat Jon Bon Jovi la începutul carierei în muzică. Puțini știu că a debutat pe un album de...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Economistul Andrei Caramitru crede că economia va merge bine în 2026: „Ne vor scoate din belea”
Newsweek
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...