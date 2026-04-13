A doua zi de Paște 2026: Ce este interzis pe 13 aprilie. Obiceiuri care, potrivit tradiției, aduc ghinion

A doua zi de Paște, sărbătorită pe 13 aprilie, poartă în tradiția populară denumirea de Lunea Albă și marchează continuarea festivităților Învierii Domnului. Este o zi dedicată odihnei, analizei și respectării obiceiurilor transmise din generație în generație. În credința populară, anumite activități sunt considerate interzise, pentru a menține armonia familiei și a onora sufletele celor trecuți în neființă, păstrând astfel legătura între lumea materială și cea spirituală.

În același timp, pentru credincioșii ortodocși, această zi deschide Săptămâna Luminată, un interval cu o puternică încărcătură spirituală, marcat de salutul pascal „Hristos a Înviat!”, la care se răspunde „Adevărat a Înviat!”.

Ce nu este bine să faci în a doua zi de Paște

În tradiția românească, a doua zi de Paște prelungește atmosfera de sărbătoare și de calm instalată odată cu Duminica Învierii. Este un moment dedicat relaxării, timpului petrecut alături de familie și stării de bine, iar obiceiurile vechi transmit evitarea unor gesturi care ar putea afecta semnificația evenimentului sfânt.

„Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri vizează renunțarea la activitățile casnice solicitante. Spălatul rufelor, curățenia sau alte treburi gospodărești sunt considerate nepotrivite într-o zi cu o asemenea încărcătură spirituală. Potrivit tradiției populare, nerespectarea acestei reguli ar putea atrage ghinion sau dificultăți pe parcursul anului.

Totodată, această zi ar trebui să se desfășoare într-un climat lipsit de tensiuni și conflicte. Paștele simbolizează iertarea și armonia, iar disputele sunt asociate cu energii negative. În acest context, oamenii sunt încurajați să-și rezolve neînțelegerile, să comunice cu blândețe și să petreacă momente de calitate alături de cei apropiați.

Nu este încurajată risipa alimentară

De asemenea, un rol important îl are respectul față de preparatele specifice sărbătorii. Risipa alimentară sau aruncarea mâncării sunt descurajate, fiind considerate gesturi nepotrivite. Tradiția promovează împărțirea bucatelor cu persoanele mai puțin norocoase și cultivarea recunoștinței pentru abundența mesei de sărbătoare.

Așadar, a doua zi de Paște este asociată cu bucuria și gândirea pozitivă. Vizitele la rude și prieteni, socializarea și atmosfera plăcută contribuie la menținerea spiritului sărbătorii și, conform credințelor populare, pot influența starea de bine pe tot parcursul anului.”, a explicat preotul Marius Oblu

Cele mai cunoscute superstiții populare în Săptămâna Luminată 2026

Săptămâna Luminată, care debutează odată cu Paștele și continuă cu Lunea Albă, este percepută în tradiția populară drept un interval aparte, asociat cu lumea celor adormiți. Conform credințelor străvechi, persoanele care se sting din viață în ziua Învierii sau în zilele următoare ar ajunge direct în Rai, indiferent de păcatele săvârșite. În același registru simbolic, se spune că, în această perioadă, porțile raiului rămân deschise, în timp ce ale iadului se închid. Tot în această săptămână, superstițiile anunță un destin favorabil pentru cei care se nasc, despre care se crede că vor avea parte de o viață protejată și împlinită.

În trecut, oamenii obișnuiau să aprindă focuri pe dealuri sau în apropierea bisericilor și cimitirelor, cu scopul de a alunga spiritele rele și de a proteja comunitatea. Focul avea, totodată, o semnificație simbolică, fiind considerat un punct de întâlnire între lumi: sufletele celor plecați s-ar apropia de flăcări pentru a se încălzi și pentru a lua parte, simbolic, la bucuria sărbătorii alături de cei vii.

Prin aceste obiceiuri și credințe, Lunea Albă conturează o punte între planul material și cel spiritual. Lumina Învierii este asociată cu pacea, protecția și comuniunea dintre cei vii și cei trecuți în neființă, subliniind semnificația profundă a Paștelui ca sărbătoare a vieții și a împăcării sufletești.

