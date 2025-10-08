A început pelerinajul Sfintei Parascheva 2025. Moaștele Sfânului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, vor fi aduse la Iași

Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iași a debutat astăzi, 8 octombrie, începând cu ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfintele moaște au fost așezate pentru închinare în baldachinul amenajat pe platoul situat în fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Anul acesta, pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina şi la moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia), la finalul zilei de 11 octombrie

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva: programul Pelerinajului de la Iași 2025

Miercuri, 8 octombrie 2025

6.00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;

6.30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Va participa Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;

7.00: Așezarea sfintelor moaşte spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din faţa Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;

7.00-7.30: Sfinţirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”;

7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

Joi, 9 octombrie 2025

7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

18.00: Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Muzeul Mitropolitan).

Vineri, 10 octombrie 2025

7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană):

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană).

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

8.00-12.00: Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;

12.00–17.00: Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;

19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Catedrala Mitropolitană);

23.30: Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la aeroportul din Iași;

23.50: Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Catedrala Mitropolitană.

Duminică, 12 octombrie 2025

7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16.00-17.00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

19.00-20.30: Pelerinajul „Calea Sfinţilor”. Procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;

21.00-0.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană).

Luni, 13 octombrie 2025

7.00-11.30: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

21.00-2.00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Marți, 14 octombrie 2025

7.00-9.00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană);

9.00-12.30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice vor fi date de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iaşi);

16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).

Miercuri, 15 octombrie 2025

7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);

16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Cine a fost Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, unul dintre cei mai mari teologi din istoria bisericii ortodoxe, s-a născut în jurul anului 1296 în Constantinopol, din părinţi credincioși, Constantin şi Kali. Provenind dintr-o familie înstărită a acelor timpuri, care avea strânse legături la curtea imperială, Sfântul Grigorie a urmat cursuri de filozofie, dar şi de teologie.

A rămas orfan de tată încă de mic, dar sub îngrijirea mamei sale a finalizat cu bine studiile. I-a îndemnat pe mama și pe frații săi să pășească pe calea călugăriei, iar el, la vârsta de 20 de ani, a părăsit cele lumeşti pentru a se apropia de cele cereşti, pentru a petrece o viaţă liniştită în comunitatea Sfântului Munte Athos.

A fost nevoit, în anul 1340, să iasă din Muntele Athos din cauza controversei isihaste. Combătându-l pe ereticul Varlaam din Calabria, precum și pe alții, a fost numit arhiepiscop al Tesalonicului în anul 1347, iar până în ziua trecerii sale la cele veşnice, 14 noiembrie 1359, activitatea sa s-a desfăşurat între Constantinopol şi Tesalonic.

Nu mult după trecerea sa la cele veşnice, în anul 1368, a fost canonizat la Sinodul din Constantinopol pentru lupta dusă contra ereticilor și pentru teologia sa profundă. Contemporanii l-au cinstit pe Grigorie Palama ca pe un „al doilea Atanasie” (referirea fiind, evident, la Sfântul Atanasie cel Mare).

Ulterior, în anul 1386, a fost proclamat sfânt de către un sinod în Constantinopol sub Patriarhul Filotei, cel care a scris viața și slujbele adresate Sfântului Grigorie Palama, pomenirea lui fiind pe 14 noiembrie, ziua trecerii la cele veşnice, dar în chip aparte şi în a doua duminică din Postul Mare, ca o prelungire a sărbătorii triumfului Ortodoxiei împotriva tuturor ereziilor.

Moaștele Sfântului Ierarh trecute prin incendiu

Încă de la proclamarea canonizării Sfântului Grigorie Palama, Catedrala din Tesalonic s-a făcut „baldachin” al sfintelor sale moaște. În anul 1890, a avut loc un incendiu foarte mare care a distrus aproape tot orașul. Cuprinse de flăcările incendiului, biserica și odoarele, printre care și o veche icoană a Mucenicului Dimitrie, au fost distruse. Dar, în chip minunat, racla de lemn în care erau așezate moaștele Sfântului Grigorie a fost atinsă de flăcări doar pe exterior. Interiorul a rămas intact, iar sfintele moaște au fost doar puțin afumate, ca mărturie peste veacuri a minunii.

Moaștele Sfântului se găsesc și astăzi în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, fiind aşezate spre închinare pelerinilor.

