Live TV

A început pelerinajul Sfintei Parascheva 2025. Moaștele Sfânului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, vor fi aduse la Iași

Data publicării:
Pelerinaj Sfânta Parascheva 2025. Inquam Photos /Casian Mitu
Pelerinaj Sfânta Parascheva 2025. Inquam Photos Casian Mitu
Din articol
Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva: programul Pelerinajului de la Iași 2025 Cine a fost Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

Pelerinajul închinat hramului Catedralei Mitropolitane din Iași a debutat astăzi, 8 octombrie, începând cu ora 6:00, prin citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva. Sfintele moaște au fost așezate pentru închinare în baldachinul amenajat pe platoul situat în fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Anul acesta, pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea închina şi la moaștele Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic (Grecia), la finalul zilei de 11 octombrie

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva: programul Pelerinajului de la Iași 2025

Miercuri, 8 octombrie 2025

  • 6.00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 6.30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva. Va participa Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;
  • 7.00: Așezarea sfintelor moaşte spre închinare, în baldachinul amenajat pe platoul din faţa Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;
  • 7.00-7.30: Sfinţirea apei (Aghiasma mică) – lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae”;
  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);

Joi, 9 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 18.00: Prezentarea lucrărilor dedicate Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Muzeul Mitropolitan).

Vineri, 10 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană):
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană).

Sâmbătă, 11 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 8.00-12.00: Sfințirea Bisericii „Sfânta Vineri și Sfântul Alexandru” din Iași;
  • 12.00–17.00: Cinemaraton Festivalul de Film Quo Vadis – retrospectivă 2024 (în Muzeul Mitropolitan);
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia glas I și a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului (în Catedrala Mitropolitană);
  • 23.30: Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la aeroportul din Iași;
  • 23.50: Întâmpinarea Sfintelor Moaşte ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, la Catedrala Mitropolitană.

Duminică, 12 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-17.00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 19.00-20.30: Pelerinajul „Calea Sfinţilor”. Procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului;
  • 21.00-0.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia a Sfântului Apostol Andrei – Aducerea sfintelor sale moaște la Iași (în Catedrala Mitropolitană).

Luni, 13 octombrie 2025

  • 7.00-11.30: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Apostol Andrei și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 21.00-2.00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Marți, 14 octombrie 2025

  • 7.00-9.00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană);
  • 9.00-12.30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice vor fi date de corul „Sanctus” al Catedralei Mitropolitane din Iaşi);
  • 16.00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 19.00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).

Miercuri, 15 octombrie 2025

  • 7.00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Cine a fost Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului

Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, unul dintre cei mai mari teologi din istoria bisericii ortodoxe, s-a născut în jurul anului 1296 în Constantinopol, din părinţi credincioși, Constantin şi Kali. Provenind dintr-o familie înstărită a acelor timpuri, care avea strânse legături la curtea imperială, Sfântul Grigorie a urmat cursuri de filozofie, dar şi de teologie.

A rămas orfan de tată încă de mic, dar sub îngrijirea mamei sale a finalizat cu bine studiile. I-a îndemnat pe mama și pe frații săi să pășească pe calea călugăriei, iar el, la vârsta de 20 de ani, a părăsit cele lumeşti pentru a se apropia de cele cereşti, pentru a petrece o viaţă liniştită în comunitatea Sfântului Munte Athos.

A fost nevoit, în anul 1340, să iasă din Muntele Athos din cauza controversei isihaste. Combătându-l pe ereticul Varlaam din Calabria, precum și pe alții, a fost numit arhiepiscop al Tesalonicului în anul 1347, iar până în ziua trecerii sale la cele veşnice, 14 noiembrie 1359, activitatea sa s-a desfăşurat între Constantinopol şi Tesalonic.

Nu mult după trecerea sa la cele veşnice, în anul 1368, a fost canonizat la Sinodul din Constantinopol pentru lupta dusă contra ereticilor și pentru teologia sa profundă. Contemporanii l-au cinstit pe Grigorie Palama ca pe un „al doilea Atanasie” (referirea fiind, evident, la Sfântul Atanasie cel Mare).

Ulterior, în anul 1386, a fost proclamat sfânt de către un sinod în Constantinopol sub Patriarhul Filotei, cel care a scris viața și slujbele adresate Sfântului Grigorie Palama, pomenirea lui fiind pe 14 noiembrie, ziua trecerii la cele veşnice, dar în chip aparte şi în a doua duminică din Postul Mare, ca o prelungire a sărbătorii triumfului Ortodoxiei împotriva tuturor ereziilor.

Moaștele Sfântului Ierarh trecute prin incendiu

Încă de la proclamarea canonizării Sfântului Grigorie Palama, Catedrala din Tesalonic s-a făcut „baldachin” al sfintelor sale moaște. În anul 1890, a avut loc un incendiu foarte mare care a distrus aproape tot orașul. Cuprinse de flăcările incendiului, biserica și odoarele, printre care și o veche icoană a Mucenicului Dimitrie, au fost distruse. Dar, în chip minunat, racla de lemn în care erau așezate moaștele Sfântului Grigorie a fost atinsă de flăcări doar pe exterior. Interiorul a rămas intact, iar sfintele moaște au fost doar puțin afumate, ca mărturie peste veacuri a minunii.

Moaștele Sfântului se găsesc și astăzi în Catedrala Mitropolitană din Tesalonic, fiind aşezate spre închinare pelerinilor.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
Cabinet meeting of the Federal Government
2
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
4
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
o persoana regleaza caldura din calorifer
5
Începe furnizarea căldurii în București. Anunțul Termoenergetica despre zonele unde pot...
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Digi Sport
Gică Hagi n-a stat deloc pe gânduri: prima decizie luată, imediat după ce a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
inundatie strazi inundate trafic auto ploaie ploi torentiale
Ciclonul Barbara trece peste România. Efectele ploilor de cod roșu...
marian transplant
Povestea orfanului abandonat în maternitate, a cărui viață a fost...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii...
Bombardamente în Fâșia Gaza
„Planul B” al Israelului dacă discuțiile cu Hamas eșuează: asasinări...
Ultimele știri
Plângere împotriva Giorgiei Meloni și a doi miniștri italieni, pentru complicitate la genocid în Gaza, depusă la CPI
Episcopul peruvian cu 17 amante: clericul i-a înaintat demisia papei Leon. Cine l-a dat de gol privind viața amoroasă
Cum îi decimează ucrainenii pe ruși cu drone civile modificate. Creștere spectaculoasă a eficienței loviturilor din aer
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Postul Crăciunului 2025. Foto Getty Images
Când începe Postul Crăciunului 2025: Zile cu dezlegare la pește, potrivit calendarului ortodox
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/
Noul manager de la Spitalul „Sf Maria” din Iași a demisionat după numai o săptămână după ce fusese numit în funcţie
pompieri 112
Incendiu puternic într-un bloc din centrul Iașiului. Circulația tramvaielor este blocată în zonă
Spitalul „Sfânta Maria”
Cazul copiilor morți în spitalul din Iași. Deși DSP susține că a intervenit prompt, raportul Ministerului Sănătății arată contrariul
Moșii de toamnă 2025. Foto Getty Images
Când sunt Moșii de toamnă 2025: Ce alimente nu trebuie să lipsească din pomana oferită de Sâmbăta Morților, conform preotului
Partenerii noștri
Pe Roz
Nicole Kidman, apariție spectaculoasă după despărțirea de Keith Urban. Cu fiicele de mână, un look nou și o...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Prime record în perioada de criză a statului. Ce sume a plătit ASF, ANRE sau ANCOM, autoritățile cu cele mai...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Aryna Sabalenka a scris un mesaj din cinci cuvinte după ce a ajuns în China. Ce a spus numărul 1 mondial
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Traseul complet al ciclonului Barbara: „Se mișcă rapid, dar intensitatea e neobișnuită”, avertizează ANM
Digi FM
A murit inexplicabil la numai 24 de ani. Medicii au pus simptomele ei pe seama unei alergii și au trimis-o...
Digi Sport
Șefii lui Inter s-au convins și pregătesc hârtiile! Salariu mărit + Contract până în 2029
Pro FM
Fiica cea mare a lui Ozzy Osbourne, despre ultimii ani din viața artistului: „Durerea era de nesuportat, nu...
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
Adevarul
Regimul separatist de la Tiraspol ar putea capitula
Newsweek
Schimbări majore în acordarea biletelor de tratament la pensie. Când se dau în octombrie?
Digi FM
Richard Gere, critici dure la adresa liderului de la Casa Albă: „Trump distruge Constituţia americană cu...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Denise Richards, în lacrimi în fața judecătorului, în procesul cu fostul soț: "Era să mă omoare de atâtea...
UTV
Carmen Grebenișan, primele imagini cu băiețelul ei. Vedeta i-a dezvăluit numele și semnificația