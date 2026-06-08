A început Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Alimente interzise și reguli pe care credincioșii trebuie să le respecte

Începând de luni, 8 iunie, ortodocșii intră în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din timpul verii. Marcat în calendarul bisericesc prin rugăciune, cumpătare și introspecție, acest interval de reculegere precede sărbătoarea dedicată celor doi mari apostoli ai creștinătății. Cu o durată variabilă, stabilită în funcție de data Paștelui, postul depășește semnificația unei simple restricții alimentare, fiind considerat un prilej de apropiere de Dumnezeu, de întărire a credinței și de reflecție asupra propriei vieți spirituale.



Considerat mai puțin aspru decât alte perioade de post din cursul anului, acest interval are o semnificație aparte în tradiția ortodoxă. Pentru cei care îl respectă, reprezintă un timp dedicat rugăciunii, reflecției și faptelor bune, în care valorile creștine se împletesc cu disciplina interioară și recunoștința.

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel 2026: Când începe și cât durează

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel din 2026 face parte dintre perioadele cu dată variabilă din calendarul ortodox, fiind stabilit în funcție de momentul celebrării Paștelui și de succesiunea sărbătorilor pascale. Spre deosebire de posturile cu date fixe din cursul anului bisericesc, acest interval de pregătire spirituală diferă de la un an la altul, în raport cu Pogorârea Sfântului Duh și Duminica Tuturor Sfinților.

Potrivit rânduielii bisericești, anul acesta postul începe la 8 iunie, imediat după Duminica Tuturor Sfinților, deschizând o etapă dedicată rugăciunii, reculegerii și întăririi vieții duhovnicești. Configurația calendaristică din 2026 face ca această perioadă să se întindă pe aproximativ 21 de zile, una dintre cele mai mari durate înregistrate în ultimii ani. Această particularitate le oferă ortodocșilor mai mult timp pentru reflecție, apropiere de valorile creștine și pregătire sufletească înaintea sărbătorii închinate Sfinților Apostoli.

Zile cu dezlegare la pește

Deși în 2026 Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel are una dintre cele mai mari durate din ultimii ani, rânduiala alimentară este considerată mai puțin strictă comparativ cu alte perioade de abstinență din calendarul ortodox. Unul dintre motive îl reprezintă numărul ridicat al zilelor în care este permis consumul de pește.

Conform tipicului bisericesc, această dezlegare este acordată în mai multe zile din intervalul 8-28 iunie, în special sâmbăta și duminica, dar și la anumite date prevăzute de calendarul liturgic. Astfel, respectarea rânduielilor de post devine mai accesibilă, fără ca dimensiunea spirituală a acestei perioade să fie diminuată.

Totodată, în zilele de marți și joi sunt prevăzute dezlegări la untdelemn și vin, în funcție de rânduiala fiecărei săptămâni. În plus, unele sărbători religioase marcate în acest interval permit consumul de pește, contribuind la un regim alimentar mai echilibrat și specific Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Semnificația Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel în tradiția ortodoxă

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel ocupă un loc important în tradiția ortodoxă, reprezentând o perioadă de pregătire duhovnicească înaintea sărbătorii dedicate celor doi mari propovăduitori ai credinței creștine. Dincolo de regulile alimentare, acest răstimp este privit ca o oportunitate de întărire sufletească, de apropiere de Dumnezeu și de cultivare a unor valori precum iertarea, cumpătarea, smerenia și grija față de semeni.

Rânduiala își are originile în primele veacuri ale creștinismului, fiind menționată încă din secolul al IV-lea. La început, era cunoscută sub numele de „Postul Cincizecimii” și era strâns legată de perioada care urma sărbătorii Pogorârii Sfântului Duh. Potrivit tradiției bisericești, după Rusalii, ucenicii lui Hristos se retrăgeau pentru rugăciune și înfrânare înainte de a porni la propovăduirea Evangheliei. Prin această pregătire spirituală, ei căutau întărire, călăuzire și binecuvântare pentru misiunea de răspândire a învățăturii creștine în lume.

Această încărcătură istorică și simbolică s-a păstrat de-a lungul secolelor, transformând postul într-un reper al tradiției ortodoxe, strâns legat de începuturile propovăduirii Evangheliei și de răspândirea creștinismului. În acest cadru, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt considerați două dintre cele mai importante figuri ale bisericii primare, ale căror lucrări au contribuit decisiv la consolidarea și extinderea credinței creștine.

Deși au avut parcursuri și misiuni diferite, cei doi apostoli sunt uniți prin aceeași mărturisire de credință, prin devotamentul față de învățătura lui Hristos și prin rolul esențial pe care l-au avut în formarea comunităților creștine.

Ce nu este recomandat în „Postul Sânpetrului”

Pe durata Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ortodocșii sunt îndemnați să urmeze atât rânduielile alimentare specifice, cât și îndemnurile spirituale ale bisericii, într-o perioadă dedicată rugăciunii, introspecției și întăririi vieții duhovnicești. Potrivit tradiției, în acest interval nu sunt oficiate, de regulă, cununii religioase și sunt evitate petrecerile sau manifestările cu caracter festiv, accentul fiind pus pe reculegere și cumpătare.

În ceea ce privește alimentația, sunt eliminate produsele de origine animală, precum carnea, ouăle, laptele și brânzeturile, meniul fiind alcătuit în principal din preparate de post. Biserica subliniază că adevăratul sens al postului depășește abstinența alimentară și presupune o transformare a conduitei de zi cu zi. Astfel, credincioșii sunt îndemnați să evite conflictele, judecarea semenilor, vorbele jignitoare și gândurile negative, punând în schimb accent pe răbdare, iertare, înțelegere și fapte de întrajutorare.

Totodată, această perioadă este văzută ca un prilej de aprofundare a vieții spirituale, prin participarea mai frecventă la slujbele religioase, intensificarea rugăciunii și implicarea în acte de milostenie. Sprijinirea persoanelor aflate în dificultate și manifestarea compasiunii față de cei vulnerabili reprezintă valori esențiale pe care tradiția creștină le încurajează în orice perioadă a anului, dar și în timpul postului.

Perioada de pregătire duhovnicească se încheie la 28 iunie, în ajunul sărbătorii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, prăznuită anual la 29 iunie. Această zi ocupă un loc important în calendarul ortodox, fiind dedicată celor doi mari propovăduitori ai creștinismului.

Editor : M.C.