"A luat-o pe o tarla, zic: nu sunt semne bune". Bătrânul de 90 de ani jefuit și abandonat pe câmp a povestit ce s-a întâmplat

Bătrânul jefuit și abandonat pe un câmp după ce hoții l-au așteptat la ieșirea de la bancă a povestit cum s-a întâmplat totul. Cei doi tâlhari din Dolj s-au oferit să îl ducă acasă cu mașina pe bătrânul de 90 de ani care nu bănuia ce plănuiau indivizii. Amândoi au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

VIDEO Detalii care vă pot afecta emoțional

25.000 de lei a ridicat de la o sucursală bancară bătrânul în vârstă de 90 de ani, înainte să fie jefuit. Plănuia să le dea fiicelor toți banii. La ieșire din bancă, s-a dus să caute o mașină de ocazie care să-l ducă acasă. Apoi a început calvarul.

Marin Cămiloiu - bărbatul jefuit: "„A trecut ăla, am făcut semn, a oprit: „Unde mergi?”. Zic, „la Galicea”. Zice: „Haide!”. M-am suit. În loc s-o luăm înspre Galicea, am luat-o înspre Giubega, încolo. „Domnule”, zic, „unde mergem?”. Zice: „nu, că e drumul prost!”. Păi, zic: „cum, mă, să fie prost? E asfalt!”. A luat-o pe o tarla, zic „nu sunt semne bune”.

Am mers, am mers, am mers. Când să ne apropiem de șoseaua Galicea - Băilești, opresc mașina. Deschide el ușa și mă lovește. Eu bolnav, am căzut pe dreapta. Într-o secundă a zburat, că ziceam să iau numărul de mașină și n-am putut să-l iau."

Bătrânul s-a dezmeticit după ce a fost jefuit și abandonat în câmp și s-a îndreptat spre șosea. Acolo a fost zărit de un vecin, care l-a dus imediat la postul de poliție.

Cristian Grigorescu - purtător de cuvânt la IPJ Dolj: "Au fost identificați cei 2 tineri, cu vârstele de 18 și 30 de ani, ambii din municipiul Băilești, bănuiți de comiterea faptei."

Vecin: "Să pună mâna să muncească, să câștige, să trăiască. Dacă nu muncești, n-ai de unde. De unde-ți vine? Din cer?"

Vecin: "Dacă erau oameni serioși, nu erau pe stradă să ia un om de 91 de ani și să-i ia banii. Păcat de el, că-i om bătrân, n-a deranjat pe nimeni."

După prinderea celor doi hoți, bătrânul și-a recuperat întreaga sumă de bani.

