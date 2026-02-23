Live TV

Video Aeronava întoarsă de urgență pe Otopeni a decolat spre Egipt: 180 de pasageri au petrecut noaptea în aeroport

Data actualizării: Data publicării:
aeronava hisky in zbor
Aeronavă a companiei HiSky. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Aeronava a decolat în siguranță spre Egipt Pasagerii au petrecut noaptea în aeroport

Avionul care a revenit de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, după ce pilotul a semnalat o problemă de presurizare, a decolat în această dimineață spre Egipt, la a treia încercare. Cei aproximativ 180 de pasageri au petrecut noaptea în aeroport, după ce au fost debarcați și ulterior reîmbarcați înainte de ora 6.00, iar aeronava a părăsit pista în jurul orei 9.00, în condiții de siguranță.

Aeronava a decolat în siguranță spre Egipt

Actualizare 9.05 Avionul care a revenit marți seară de urgență pe Aeroportul Henri Coandă a decolat în această dimineață spre Egipt, la a treia încercare, potrivit informațiilor actualizate.

Cei aproximativ 180 de pasageri au avut o noapte albă în aeroport. După ce au fost debarcați în urma incidentului tehnic, aceștia au rămas în zona aeroportului și au fost reîmbarcați înainte de ora 6.00, când era programată inițial plecarea. Decolarea a avut loc în cele din urmă în jurul orei 9.00.

Aeronava a părăsit pista în condiții de siguranță.

Știrea inițială

Pasagerii au petrecut noaptea în aeroport

Călătorii au fost debarcați după aterizarea în siguranță, însă nu au fost cazați și au rămas în zona porților de îmbarcare din aeroport.

Zborul a fost reprogramat inițial pentru ora 06.00, apoi pentru ora 07.00, iar în prezent aeronava se pregătește din nou de plecare, însă cursa figurează în continuare cu întârziere.

Surse Digi24 au precizat că echipajele tehnice au verificat aeronava pe parcursul nopții, iar senzorul de presurizare care a declanșat alerta ar fi fost reparat. Avionul ar putea decola în condiții de siguranță.

Incidentul a avut loc la scurt timp după decolare. Echipajul a decis revenirea pe aeroport, iar aeronava a survolat zona Capitalei mai bine de o oră pentru consumarea combustibilului, înainte de a ateriza fără probleme. La bord se aflau aproximativ 180 de persoane, iar nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Zborul spre Egipt este în prezent în continuare amânat, potrivit informațiilor disponibile la această oră.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
U.S Ambassador to Israel Mike Huckabee
2
Ambasadorul SUA Mike Huckabee spune că Israelul are un drept biblic de a prelua controlul...
Igor Secin, șeful Rosneft
3
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
insula Diego Garcia din arhipelagul Chagos
4
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și...
steaguri ue si iran
5
Iranul a desemnat forţele navale şi aeriene ale statelor membre UE drept organizaţii...
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
aeronava hisky in zbor
Avion întors de urgență, după ce a decolat de pe Otopeni. Aeronava cu 186 de oameni la bord a aterizat în siguranță
hubert thuma la birou
Tensiunile din PNL iau amploare. Hubert Thuma, preşedintele CJ Ilfov: „Nu pot să tac după ultimele declaraţii ale primarului general”
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bucureștiul e în continuare sub nămeți și cu trotuare acoperite cu gheață, înainte de începerea școlii: „Suntem foarte dezamăgiți”
Bucharest City Hall
Majoritatea locuitorilor Capitalei cred că România merge în direcția greșită. În cine au bucureștenii cea mai mare încredere (sondaj)
girofar al unei masini de politie
Proxenetism în două saloane de masaj erotic din Capitală. Nouă persoane reținute, printre care și văduva unui celebru artist
Recomandările redacţiei
Merz Macron
Nepotrivire între ambiție și realitate. Ruptura ideologică din inima...
campanie dezinformare rusia
Radu Miruță: „Războiul nu mai vine cu rachete balistice, ci vine...
putin rade
Zelenski spune că Vladimir Putin a declanşat al treilea război...
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
„Gata de luptă”. Țările baltice se confruntă cu temeri legate de...
Ultimele știri
Vladimir Putin, la patru ani de la declanșarea ofensivei în Ucraina: Dezvoltarea forţelor nucleare ruse este o „prioritate absolută"
Senatul dezbate azi moțiunea simplă împotriva ministrei de Externe. Oana Țoiu, acuzată că a susținut acordul UE–Mercosur
Tensiuni comerciale între SUA și China: Beijingul solicită ridicarea taxelor vamale unilaterale impuse de Washington
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în creștere în Taur le schimbă viețile. Trei zodii care își regăsesc fericirea absolută din 23 februarie...
Cancan
Prima prognoză meteo pentru vara lui 2026 în România. Câte zile de caniculă vor fi în București, în iunie...
Fanatik.ro
Iuliana Demetrescu, de la Real Madrid – Paris la FCSB – Metaloglobus. Cum s-a descurcat surpriza lui Vassaras...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
S-a aflat adevărul! Blatul care a salvat Rapidul de la retrogradare: “Am vorbit direct cu ministrul de...
Adevărul
Polițiștii londonezi păzeau casa lui Epstein în timpul unei vizite a lui Andrew. Noi e-mailuri îl îngroapă...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nemții au reacționat, după ce Julia Sauter a scris istorie pentru România la JO
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Robert Pattinson, de nerecunoscut cu perucă blondă și machiat intens. Cum a apărut actorul alături de Zendaya
Adevarul
„Este o zonă musulmană!” Momentul în care o polițistă apără un predicator creștin în plină stradă, la Londra...
Newsweek
Ministrul de finanțe dă cea mai proastă veste despre indexarea pensiilor. Pensionarii ar putea pierde 340 lei
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Gestul discret făcut de Johnny Depp pentru Eric Dane, în lupta devastatoare cu boala: "Voia să îi ia o povară...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...