Avionul care a revenit de urgență pe Aeroportul Henri Coandă, după ce pilotul a semnalat o problemă de presurizare, a decolat în această dimineață spre Egipt, la a treia încercare. Cei aproximativ 180 de pasageri au petrecut noaptea în aeroport, după ce au fost debarcați și ulterior reîmbarcați înainte de ora 6.00, iar aeronava a părăsit pista în jurul orei 9.00, în condiții de siguranță.

Aeronava a decolat în siguranță spre Egipt

Actualizare 9.05 Avionul care a revenit marți seară de urgență pe Aeroportul Henri Coandă a decolat în această dimineață spre Egipt, la a treia încercare, potrivit informațiilor actualizate.

Cei aproximativ 180 de pasageri au avut o noapte albă în aeroport. După ce au fost debarcați în urma incidentului tehnic, aceștia au rămas în zona aeroportului și au fost reîmbarcați înainte de ora 6.00, când era programată inițial plecarea. Decolarea a avut loc în cele din urmă în jurul orei 9.00.

Aeronava a părăsit pista în condiții de siguranță.

Știrea inițială

Pasagerii au petrecut noaptea în aeroport

Călătorii au fost debarcați după aterizarea în siguranță, însă nu au fost cazați și au rămas în zona porților de îmbarcare din aeroport.

Zborul a fost reprogramat inițial pentru ora 06.00, apoi pentru ora 07.00, iar în prezent aeronava se pregătește din nou de plecare, însă cursa figurează în continuare cu întârziere.

Surse Digi24 au precizat că echipajele tehnice au verificat aeronava pe parcursul nopții, iar senzorul de presurizare care a declanșat alerta ar fi fost reparat. Avionul ar putea decola în condiții de siguranță.

Incidentul a avut loc la scurt timp după decolare. Echipajul a decis revenirea pe aeroport, iar aeronava a survolat zona Capitalei mai bine de o oră pentru consumarea combustibilului, înainte de a ateriza fără probleme. La bord se aflau aproximativ 180 de persoane, iar nimeni nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Zborul spre Egipt este în prezent în continuare amânat, potrivit informațiilor disponibile la această oră.

Editor : Ș.A.